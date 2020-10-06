Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы.



Об этом он рассказал во время пресс конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату" Крымская платформа ", - отметил Зеленский.

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По его словам, на саммите подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечения ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований.

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