Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы.
Об этом он рассказал во время пресс конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату" Крымская платформа ", - отметил Зеленский.
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По его словам, на саммите подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечения ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований.
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+6 Герхард
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Деятельность Крымской инновационной платформы направлена на объединение усилий партнеров Платформы в лице субъектов инновационной сферы на ускорение инновационного развития Республики Крым на основе создания благоприятных условий для их развития и обеспечения их расширенного воспроизводства.
...ссылку не дам,(прша) бо это не про Зелю, но всё, как у него...*)
Організувати спільне використання криму.
Україна анулює санкції та знімає торгову і транспортну блокаду, подає воду, приймає закон про подвійне громадянство.
Росія залишає в криму воєнну базу до .020 року.