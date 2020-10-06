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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский

Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы.


Об этом он рассказал во время пресс конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату" Крымская платформа ", - отметил Зеленский.
Читайте также: Европейцы заверили Зеленского, что держать Россию под санкциями

По его словам, на саммите подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечения ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Крым (26427) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+6
И почему ЗЕ все время вещает то, чего Евросоюз не заявлял...
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06.10.2020 21:45 Ответить
+3
Бо він іде по категорії "сільський дурник", якому можна заявоят все і всюди, лише в церкві матюкатися не можна. З таких дивкються тільки чужі. Свої не дивкються - звикли.
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06.10.2020 22:16 Ответить
+2
А мені цікаво, на якому вокзалі є та Кримська платформа? Якщо серйозно, то як можна приєднатися до того, чого не існує. 😊
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07.10.2020 00:02 Ответить
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Я теж..
))
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06.10.2020 21:43 Ответить
И почему ЗЕ все время вещает то, чего Евросоюз не заявлял...
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06.10.2020 21:45 Ответить
Бо він іде по категорії "сільський дурник", якому можна заявоят все і всюди, лише в церкві матюкатися не можна. З таких дивкються тільки чужі. Свої не дивкються - звикли.
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06.10.2020 22:16 Ответить
Ишь, как Зеля церемониально замаршировал галопом по Европам...!
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06.10.2020 21:56 Ответить
А мені цікаво, на якому вокзалі є та Кримська платформа? Якщо серйозно, то як можна приєднатися до того, чого не існує. 😊
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07.10.2020 00:02 Ответить
КИП

Деятельность Крымской инновационной платформы направлена на объединение усилий партнеров Платформы в лице субъектов инновационной сферы на ускорение инновационного развития Республики Крым на основе создания благоприятных условий для их развития и обеспечения их расширенного воспроизводства.
...ссылку не дам,(прша) бо это не про Зелю, но всё, как у него...*)
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07.10.2020 00:11 Ответить
ПральнА. Потрібно обговорити поступки та компроміси.
Організувати спільне використання криму.
Україна анулює санкції та знімає торгову і транспортну блокаду, подає воду, приймає закон про подвійне громадянство.
Росія залишає в криму воєнну базу до .020 року.
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06.10.2020 22:03 Ответить
На балтик+ и каком-то там треугольнике это обсудить нельзя?
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06.10.2020 22:16 Ответить
Вся це балабольство,причому від всіх.Московит звідти вже не вийде.Там вже повно приїхало жити з московщини і багато тисяч військових завезено.Хіба хтось буде бомбити Крим?
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06.10.2020 22:20 Ответить
"Скажите, погромы будут? - Будуть, будуть" (c)
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06.10.2020 22:35 Ответить
Все забыли про глубокие озабоченности, перед тем как присоединяться... Так Кто, к Чему, и Зачем будет присоединяться... Если точнее - присоединиться можно к чему и к кому угодно, а вот вопросы возникают: Цель присоединения?, Перспектива?, Политическая ответственность за результат? Кто из присоединившихся сможет ГАРАНТИРОВАТЬ решение ВСЕХ вопросов в КРАТЧАЙШЕЕ время? Или опять наращивать замороженные конфликты? А что потом?...
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06.10.2020 22:22 Ответить
В настоящее время такие споры необходимо решать либо КРАТКО политически при помощи дипломатии с МГНОВЕННЫМ усилием ВСЕХ дем.стран, либо исключительно военным путем, если одна из стран хоть как то нарушила международные соглашения... А трактовку этих соглашений, которая позволяет нарушать нормы международного права и захватывать чужие территории - приписывать к международному терроризму со всеми ДЕЙСТВЕННЫМИ последствиями и САНКЦИЯМИ не только в отношении этой страны, но и в отношении НАСЕЛЕНИЯ этой страны, для наказания среды подкупных избирателей...
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06.10.2020 22:36 Ответить
 
 