ЕСПЧ просит Турцию и другие вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе государства не совершать действий против гражданского населения
Европейский суд по правам человека призвал все стороны, вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе, воздержаться от действий, которые могут угрожать гражданскому населению.
Об этом говорится в решении ЕСПЧ по запросу Армении против Турции о введении в отношении Анкары временных мер с целью предотвращения нарушений Европейской конвенции по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Принимая во внимание эскалацию конфликта, суд решил вновь применить правило 39. Сейчас он призывает все государства, которые прямо или косвенно вовлечены в конфликт, включая Турцию, воздержаться от действий, которые могут нарушить по Конвенции права гражданских", - заявили в ЕСПЧ.
Суд также призвал все стороны соблюдать обязательства по Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, Армения подала ходатайство в ЕСПЧ против Турции 4 октября. Это второй ее запрос. На первый Суд принял аналогичное решение, в котором призвал Армению и Азербайджан воздержаться от действий, которые несут угрозу для гражданского населения.
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Германию он вертит на одном месте и хватит.
Войска же Армении в НК присутствуют совершенно открыто.
Нет никакого "официального неприсутствия" Армении в Арцахе.
А что Армения не хочет ракетных обстрелов Еревана, их не будет.
Это застарелый конфликт со своим статус-кво, и война идет вокруг этого статуса.
Никто не будет бомбить Ереван и Баку, потому что это бессмысленно.
Источник: Ованнисян в Facebook
Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.
Пусть присоединится.
Тим більше до чого тут Турція? Вона, взагалі, не сторона. Зброю продавала? Так і РФ з Ізраїлем. Маразм якись.
P.S.І тому іще раз згадую? як Порошенко з командою подолав цей маразм і заручився підтримкою
Ні чорта не розумію
Логіка відсутня, що до ЄСПЧ, що до Канади