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Новости Агрессия России против Украины
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ЕСПЧ просит Турцию и другие вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе государства не совершать действий против гражданского населения

ЕСПЧ просит Турцию и другие вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе государства не совершать действий против гражданского населения

Европейский суд по правам человека призвал все стороны, вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе, воздержаться от действий, которые могут угрожать гражданскому населению.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ по запросу Армении против Турции о введении в отношении Анкары временных мер с целью предотвращения нарушений Европейской конвенции по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принимая во внимание эскалацию конфликта, суд решил вновь применить правило 39. Сейчас он призывает все государства, которые прямо или косвенно вовлечены в конфликт, включая Турцию, воздержаться от действий, которые могут нарушить по Конвенции права гражданских", - заявили в ЕСПЧ.

Суд также призвал все стороны соблюдать обязательства по Европейской конвенции по правам человека.

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Напомним, Армения подала ходатайство в ЕСПЧ против Турции 4 октября. Это второй ее запрос. На первый Суд принял аналогичное решение, в котором призвал Армению и Азербайджан воздержаться от действий, которые несут угрозу для гражданского населения.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Турция (3503) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+7
Что мешает ЕСПЧ выяснить кто конкретно сознательно подвергает обстрелам гражданские обьекты? Сегодня советник Пашиняна в интервью телеканалу Россия1, открыто заявил что будут обстреливатся гражданские обьекты в тылу Азербайджана, для создания там паники среди мирного населения. С 27сен по 5окт в результате обстрелов армянами гражданских обьектов в тылу Азербайджана, было убито 27 и ранено 143 гражданских лиц. Повреждено и разрушено 163 жилых здания. Пусть ЕСПЧ проверит эти факты. Это ведь их работа?
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06.10.2020 22:08 Ответить
+6
Это работа прокурора международного уголовного суда.Европа прогнила и продала все свои принципы и ценности за вонючий газ и грязные кровавые деньги.
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06.10.2020 22:11 Ответить
+5
А в Сирии уже призывали или нет еще?
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06.10.2020 22:03 Ответить
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Хто армию кормит и содержит, тот и выгребает результат...
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06.10.2020 22:00 Ответить
При диктаторе ердогане Турции не видеть Европы. Просрал всё что сделал Ататюрк.
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06.10.2020 22:03 Ответить
Нахрен ему та Европа?
Германию он вертит на одном месте и хватит.
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06.10.2020 22:06 Ответить
Не все так однозначно.
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06.10.2020 22:17 Ответить
А в Сирии уже призывали или нет еще?
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06.10.2020 22:03 Ответить
Бред какой то. Мало того, что Турция не сторона конфликта, но и Армения тоже не сторона. А пусть ЕСПЧ такое же предписание РФ вынесет.
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06.10.2020 22:05 Ответить
Это написал от себя Бутусов. Это что, проверенная информация? Это его личное мнение. Что ЕСПЧ руководствуется мнением главреда?. А вот то, что Армения отозвала посла из Израиля, основного и многолетнего поставщика боевых дронов Азербайджану-факт. Чего же на Израиль не подали?
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06.10.2020 22:37 Ответить
Армения не сторона конфликта?
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06.10.2020 22:18 Ответить
Некий комментатор vismavista выше.
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06.10.2020 22:38 Ответить
Официально нет. Официально, войск Армении на территории НК-нет. И Армения всячески будет отхрещиватся от этого признания. Пока война идет на международно признанной территории Азербайджана. Где последний воюет с войсками непризнаной НКР
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06.10.2020 22:43 Ответить
Вы что-то путаете. Это так на Донбассе с войсками РФ.
Войска же Армении в НК присутствуют совершенно открыто.
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06.10.2020 22:49 Ответить
Я ничего не путаю. Физически присутствуют. Но официально-это войска НКР. Еще раз. Военные действия на ведутся пока ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА территории международно признанной (4 резолюции СБ ООН) территории Азербайджана. Как только прозвучит официально-Армания вводит войска на территорию Азербайджана, для Армении откроется два новых фронта:-на юге с Турцией, на севере еще фронт с Азербайджаном. И никакое ОДКБ не впишется. На Армению не нападали, она САМА вошла на чужие земли.
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06.10.2020 22:58 Ответить
Но Армения ведь публикует заявления "армия Армении уничтожила хренадцать единиц беспилотников и бронетехники". С территории Армении?
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06.10.2020 23:41 Ответить
Мало ли кто что публикует. Вон и Пашинян выступает. Никто не хочет перейти грань "официального" неприсутствия Армении. Никто в Армении не хочет ракетных обстрелов Еревана, которые можно усторить как дважды два. И Алиев не хочет ракетных обстрелов Баку и нефтепромыслов. И Турция не хочет быть официально вовлеченной( а придется вписываться за Нахичевань) и также не хочет обстрелов своей территории. Все играют в игру под условным названием "только Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана). Поэтому обстрел Гянжи, с жертвами населения официально берет на себя армия НК, а не Армении, все прикидываются дурачками и соглашаются..
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06.10.2020 23:56 Ответить
Офигеть "Мало ли кто что публикует" от официальных источников.
Нет никакого "официального неприсутствия" Армении в Арцахе.
А что Армения не хочет ракетных обстрелов Еревана, их не будет.
Это застарелый конфликт со своим статус-кво, и война идет вокруг этого статуса.
Никто не будет бомбить Ереван и Баку, потому что это бессмысленно.
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07.10.2020 00:18 Ответить
Перечитай все "источники". Там нигде не будет указано про"вооруженные силы Армении". А впрочем-думай как хочешь.
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07.10.2020 09:19 Ответить
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Источник: Ованнисян в Facebook

Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.
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07.10.2020 00:01 Ответить
Рашисты 7 лет заваливают Украину (Крым , Луганск , Донецк) оружием ! Толку от ваших призывов
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06.10.2020 22:23 Ответить
Это не призывы. Это сарказм.
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06.10.2020 22:44 Ответить
Ясно, что Путин и Кремль предали Армению. Теперь Армении нужно хорошо подумать куда им идти. А идти надо в Европу от паРашки толку никакого
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06.10.2020 22:07 Ответить
У Армении остался один друг - Иран.
Пусть присоединится.
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06.10.2020 22:22 Ответить
от импотентной Европы тоже толку мало. Не могут сбрендившего диктатора Эрдогана приструнить.
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07.10.2020 00:52 Ответить
Что мешает ЕСПЧ выяснить кто конкретно сознательно подвергает обстрелам гражданские обьекты? Сегодня советник Пашиняна в интервью телеканалу Россия1, открыто заявил что будут обстреливатся гражданские обьекты в тылу Азербайджана, для создания там паники среди мирного населения. С 27сен по 5окт в результате обстрелов армянами гражданских обьектов в тылу Азербайджана, было убито 27 и ранено 143 гражданских лиц. Повреждено и разрушено 163 жилых здания. Пусть ЕСПЧ проверит эти факты. Это ведь их работа?
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06.10.2020 22:08 Ответить
Это работа прокурора международного уголовного суда.Европа прогнила и продала все свои принципы и ценности за вонючий газ и грязные кровавые деньги.
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06.10.2020 22:11 Ответить
Айзербайджан на весь мир уже обделался, обстреливая гражданские объекты в Карабахе, даже ранив 2 французских журналистов. Так что про "обстрелы гражданских объектов" вам лучше молчать в тряпочку.
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07.10.2020 00:53 Ответить
Пример Украина !
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06.10.2020 22:26 Ответить
Цей ЄСПЧ, що з глузду з"їхав? Захищають агресора. Позбавляють країну права на самозахист
Тим більше до чого тут Турція? Вона, взагалі, не сторона. Зброю продавала? Так і РФ з Ізраїлем. Маразм якись.
P.S.І тому іще раз згадую? як Порошенко з командою подолав цей маразм і заручився підтримкою
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06.10.2020 22:36 Ответить
А причем здесь Турция, ихтамнет!
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06.10.2020 22:48 Ответить
Саме ціково, що Байрактари - високоточна зброя вибіркового застосування, за цю зброю і "просять" Турцію, а Кремль за системи залпового вогню по площам і касетні ********** - ні.
Ні чорта не розумію
Логіка відсутня, що до ЄСПЧ, що до Канади
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06.10.2020 22:53 Ответить
Думаю, Ердоган дасть гідну відповідь
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06.10.2020 23:12 Ответить
да, примерно как Ъйло. Два брата-близнеца, оба сбрендившие диктаторы которых ждет Гаага.
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07.10.2020 00:54 Ответить
 
 