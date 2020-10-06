РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8382 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
9 704 176

Тихановская - Меркель: Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу

Тихановская - Меркель: Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

О встрече пресс-служба Тихановской рассказала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен", - сказано в сообщении.

Тихановская добавила, что "белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса".

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская хочет встретиться с Путиным

Сообщается, что встреча длилась 45 минут. Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу "Краіна Беларусь" в немецком переводе.

Автор: 

Беларусь (7924) Германия (7082) Меркель Ангела (2125) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Надо киргизов пригласить в Минск
показать весь комментарий
06.10.2020 22:05 Ответить
+27
Овца лукашенковская.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:03 Ответить
+26
Бедная Меркель с кем приходится разговаривать. Интересно, Света_президент хоть 10 классов закончила?
показать весь комментарий
06.10.2020 22:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
смешные инфантильные размышления
вы для начала перестаньте быть рабами - т.е. стоять раком перед вашим картофельным хозяином
а до того у вас даже шанса на что-то иное ,чем сейчас, не будет!
показать весь комментарий
07.10.2020 02:02 Ответить
Для заселения мигрантами ? Нет уж .Росейская империя , СССР , СНГ , Таежный союз ... нет уж лучше жить в своей маленькой но уютной квартире , а вяличием пусть гордяться те у кого комплекс неполноценности гипертрофирован .
показать весь комментарий
06.10.2020 23:56 Ответить
Sto kasajetsia migrantov mozno ix neprinimat.U nas ix vsego 142 ,i eto mnogo?Ekonomiceskom plane bez ES nebudet razvytyja strani,nuzni investiciji stob razvivatsia
показать весь комментарий
07.10.2020 00:04 Ответить
ничего подобного
ты тупо не понимаешь, какие критерии у европейцев
показать весь комментарий
07.10.2020 02:01 Ответить
что тут непонятного ? левацкая идеология плюс гендерная шизофрения . белые люди зло в особенности белые мужчины средних лет , все цветные ангелы жертвы расизма колониализма и рабства .
показать весь комментарий
07.10.2020 20:56 Ответить
ты - просто идиот
причем клинический
показать весь комментарий
07.10.2020 22:19 Ответить
Нейтральность с распахнутой перед Роисей задницей - это что-то новое.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:49 Ответить
1. белоруссия - в ОДКБ, поэтому априори не может быть нейтральным
2. бульбафюрер с 1994 г. несколько раз конституцию переписал
не знал? твои проблемы, бот
показать весь комментарий
07.10.2020 02:00 Ответить
вернули конституцию , вышли из военных и экономических союзов и все .
показать весь комментарий
07.10.2020 20:57 Ответить
да-да
и луну с неба точно так же легко достали
показать весь комментарий
07.10.2020 22:18 Ответить
Нейтральное - значит не присоединяется к военным блокам. Детка, ЕС - это не военный блок. Да откуда неуку это знать- " высказываеЦя"...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:21 Ответить
абсолютно все равно что такое ЕС . кому нравиться жить в коммунальной квартире с общей кухней и туалетом - добро пожаловать - выберайте ЕС СНГ или Таежный союз . Нормальная страна никогда не полезет туда где нужно подчинять свою политику бюрократам других государств .
показать весь комментарий
07.10.2020 21:00 Ответить
А Вы обратили внимание, что там абсолютно отсутствуют и расейские флаги?
показать весь комментарий
06.10.2020 23:05 Ответить
Как вы представляете себе расейские флаги на протестах против Лукашенко?)
показать весь комментарий
06.10.2020 23:06 Ответить
Ну, украинцам даунбаса такие условности совсем не мешали. ))
показать весь комментарий
06.10.2020 23:19 Ответить
что у тебя в мозгах-то???

российские флаги у вас в восточных областях были бы, если бы у вас революция победила и взяла курс на европу
но до этого у вас... как до луны
показать весь комментарий
07.10.2020 02:04 Ответить
курс на коммунизм , курс на европу ? вы когда-нибудь образ мышления поменяете ?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:02 Ответить
у тебя в голове какахи
ты тяжко бредишь
какой коммунизм, идиот?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:17 Ответить
чего это?
у ябатек с этим все в порядке
показать весь комментарий
07.10.2020 02:03 Ответить
Пани Марыся, вот глядя на Ваш триколор, сомнительно , шо у вас нарапсейский флаг отсутствует... Как там сябры? Они - за дружбу с мордором под эгидой Рыгорача чи Светочки? И попутный вопрос, какой смысл менять шило на мыло? Вот ведь пыня со Светой замутил у Вас против несговорчивого РЫгорача, дык и почерк соответствующий. ********, цветочки, недай бог прокремлевскую власть народ сметет... Хотя некоторые простофили-патриоты и повелись на пынину со Светой уловку... ВО я к гарно Света бреше насчет мордора и ненавистного Запада.
показать весь комментарий
07.10.2020 02:29 Ответить
Пан Шамов, триколор НИДЕРЛАНДОВ, любезно подаренный мне прокси, имеет к расее такое же отношение, как и триколор, скажем, Франции. Это во-первых.
А во-вторых. Мне тоже очень многое, что происходит в Украине и с Украиной в последние полтора года понятно не очень. И часто, глядя на то, куда всё это катится, возникает вопрос: а ради чего тысячи и тысячи лучших сыновей и дочерей Украины положили свои жизни? Какой в этом был смысл?
Но я объясняю это себе тем, что я, видимо, будучи иностранкой, возможно, не до конца понимаю, что там у вас происходит. В отличии от любого украинца, лучше нас знающего, что происходит у нас.
Всё, что Вы написали, абсолютно мимо. И как бы несговорчивый Рыгорыч сговорчивее вокзальной шалавы, и Света не совсем то, что о ней пишут в украинском сегменте по заказу того же Пыни.
А объяснять что-то украинцам - нет смысла. Столько грязи о своей стране и своем народе как последние два месяца тут, я даже от рассеян не слышала.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:38 Ответить
Пани Марысю. Все то, что происходит в Беларуси - дела беларусов. Не обращайте внимания на идиотов. Таких 73%. Вы сами решаете внутренние вопросы доступными вам путями. обака лает, а караван идет.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:52 Ответить
*Собака
показать весь комментарий
07.10.2020 20:53 Ответить
Пару дней назад накрылся мой ноут. Второй за два года.)) А у сына пока нет времени посмотреть. Писать с планшета не очень удобно. Непривычно. Поэтому вступать в долгие диалоги вообще нет желания. Но Пан Шамов очень меня удивил своей активностью на всех ветках о Тихоновский. Не удержалась.
И ведь абсолютно не глупый человек! Я бы даже сказала, думающий человек. Жаль...
показать весь комментарий
08.10.2020 00:31 Ответить
тупая болотная курица. нахера ты тогда нужна со всеми твоими болотными хороняками? мыло тебя лукавый щимил. ох мало. нужно было ему тебя сразу в менцких болотах притопить.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:59 Ответить
Ни в коем случае не борьба,а просто сдача интересов тех Белорусов,которые поверили возможно в изменения
показать весь комментарий
06.10.2020 23:09 Ответить
да
показать весь комментарий
07.10.2020 02:05 Ответить
Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу
Лучшее -- враг хорошего...
Желаю беларусам, шо б им побыстрей Голову колгоспу из Москвы поменяли -- тихо-мирно.
...впрочем, и без меня там догадаются, как восстановить неперестраиваемое и открыть границы -- я по своей Минчаночке соскучился ...*)
показать весь комментарий
06.10.2020 23:11 Ответить
раскажи мне как беларусы могут бороться против москвы если европа и сша в принципе побороть расию не могут ? опыт борьбы Беларуси есть но печален - 53% интеллигенции физически уничтожено московитами . часть территории аннексирована Смоленская область. я уже не говорю про репрессии и русификацию проводимые росийским гаулятером лукашенко.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:00 Ответить
ну, украинцы смогли бороться
показать весь комментарий
07.10.2020 02:06 Ответить
к сожалению украинцев развели и продолжают разводить.... ющ - развел на миролюбии , потрох - на патриотизме, зе - на остатках патриотизма и шоубизнесе...... прогноз неблагоприятен для населения.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:35 Ответить
1. кто не пытается - сидит в жопе, как русские и белорусы
2. прогноз для Украины как раз благоприятен, общая динамика позитивна
просто легкого пути никто и не обещал
показать весь комментарий
08.10.2020 09:00 Ответить
Ну хотя бы честно призналась.... Что это борьба лукашенковского БССР с БелоруССией тихановских, бибикал и Бабарыкал, как частью русского Рейха
показать весь комментарий
06.10.2020 23:13 Ответить
Тогда и сами решайте свои проблемы
показать весь комментарий
06.10.2020 23:22 Ответить
во дура то… хотя, какие это протесты, это песенный фестиваль
показать весь комментарий
06.10.2020 23:41 Ответить
Идиотка. Может она ещё и почти беременна? И за кого только беларусы жертвуют своим здоровьем?
показать весь комментарий
06.10.2020 23:46 Ответить
За себя, надеюсь.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:11 Ответить
У Тихановской нет никакого разноглассия с "ходоками и митингаторами".
Она действительно олицетворяет мечты и чаянья большинства беларусов.
Чегой-то она дура? -- ...жалкий плод любви несчастной -- это да. *)
показать весь комментарий
07.10.2020 00:17 Ответить
Вот бы еще понять, шо за мечты и чаяния такие. Они ж вобще не хотят перемен.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:50 Ответить
В том-то и дело -- перемен не хотят -- хотят просто самоутвердиться посредством замены начальника. И ничего более... -- тупо, но факт. Четверть века тщательной селекции.

...возбухають иногда, так: Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 01:01 Ответить
Ну тогда Лука абсолютно прав.

Сябры пытаются самоутвердится за счет замены Луки, Лука самоутверждается за счет прогибания сябров.
Победит тот, у кого это лучше получится. И походу не стоит им мешать.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:06 Ответить
ну да, тем боле , шо светик утверждается за счет прогиби перед пыней, с меркель... Хотя не исключаю, шо пыня таким образом отфигачил розгами рыгорача, шобы не юлил задом перед всем космосом с таукитайцами вместе взятыми.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:09 Ответить
...по-ходу пусть походят...

Не дай бог, шо б эта беспартийная, безыдейная, экономически и политически безграмотная масса, до власти дорвалась.
Нет у них Лидеров и Политиков национальной ориентации!

...все лайно крім сечі...
показать весь комментарий
07.10.2020 01:11 Ответить
поменять себя хозяина хотят
просто нынешний надоел
и все
показать весь комментарий
07.10.2020 02:07 Ответить
Ну вот, вата в консервах и вскрылась, одним словом , шило на мыло - однажды лебедь раком щуку затеяли сыграть в квартет , поставили мартышку раком ...но всеравно ведь толку нет( спыней добрым барином встречаться, пусть ненилов рассудит... -Рыгорач встречаццо, Светик , ясно солнышко ,страстно дышит в сторону пыни)... А пыни то шо, захочет и вааще химудобрения полностью под себя приберет, о беларуско-нарапсейских молочных войнах напостое, как и с поставками нефти по квотам, я уж молчу... Вот как может белпромышленность конкурировать с мордорской , если мордор углеводороды отпускает беларусам дороже, чем своей каазламордой братии? Каарочи Ненила нервно курит в сторонке, обнявшись с "добрым" барином... тю, шо я затравил... Ненила нервно в гробу переворачивается (с барином).
показать весь комментарий
07.10.2020 00:45 Ответить
вот сябры попали....
показать весь комментарий
07.10.2020 00:46 Ответить
а кто им дохтур... хотят шо-та изменить с помощью ******** и букетиков для омона, под всеобщие веселья и сме.уечки... Да ни в жисть... Был бы я омоновцем, расценил бы такие действия троллингом, мол, а слабо дубиной по ждунам пройтись. Не исключаю , шо горстке простофиль(поверивших в свiтле майбутне) было не переливки, а так в общем - всеобщие ватные нищаки...и Васька не чешись.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:59 Ответить
НЕ, Украине у запоребрика , - по кругу , тока муры до неба , глубокий ров с крокодилами и пираньями, а воздушное пространство над стеной отжигать аппаратом инженера гарина, шобы и и птица лаптеунтая с бульбой в клюве даже не пыталась подумать в нашу сторону... и баста... Дружба дружбой, а кесарю - кесарево.
показать весь комментарий
07.10.2020 00:50 Ответить
бензинчик у лукашенко покупать будете или откажетесь как настоящие европейцы ?
показать весь комментарий
07.10.2020 01:57 Ответить
а за бабули вы, ватаны, и маму продадите, не только бензин
показать весь комментарий
07.10.2020 02:10 Ответить
ДЫк вы же Рыгорачу локти наизнанку выкручиваете, не даете достаточно сырья по союзническим цеам... К тому же вы зас.али ему нефтетрубы с воей нефтью, да так шо инефтеперерабатывающие заводы стали... Почему Беларусь колотится, благодаря каазламордым... Нечем Рыгорачу заре торговать. Так шо отямся , лахта..
показать весь комментарий
07.10.2020 02:15 Ответить
какая глупая курица!
...
ну понятно же, что сами вы, без помощи Запада, - обосрались
и во т теперь, вместо того, чтобы бить себя пяткой в грудь и вопить "Беларусь - это Европа", это убожество требует инвестиций... в лукашенковскую Белоруссию!
показать весь комментарий
07.10.2020 01:44 Ответить
такое мне скажете, мол без Запада... ПХИ... - Без пыни.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:46 Ответить
зачем вопить когда и так ясно что Беларусь Европа ?
показать весь комментарий
07.10.2020 01:56 Ответить
пшел на бутылку!
показать весь комментарий
07.10.2020 02:10 Ответить
Честно говоря, надоела эта Белоруссия в новостях.
Понятно было уже через неделю, что ничего у цветочноголовых не выйдет. Только дискредитация народного протеста как такового.
Поскорее бы уже Лука все это в асфальт закатал, чтобы больше про них не слышать. Все равно эти импотентные бестолочи - пустоцветы, ничего ценного Белоруссии не дали бы (глупость про замену одного хозяина на доугого даже не комментирую).
показать весь комментарий
07.10.2020 02:13 Ответить
Ну да, тем более , шо Света - проект кремляди в отместку несговорчивому бацьке... Хотя и бацька - тоже лыковый, как и Света, лижет пыне дупу.
показать весь комментарий
07.10.2020 02:18 Ответить
Надаела? Не слухай і не чытай. І навошта жадаць каб таракан нас усіх закатау у асфальт.?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:10 Ответить
послушай, раб, не смей указывать свободному человеку что ему делать!
иди лижи жопу твоему картофельному господину - это у вас, рабов белорусских, хорошо получается
показать весь комментарий
07.10.2020 18:28 Ответить
пы.сы. и это, сдрысни с украинского ресурса
показать весь комментарий
07.10.2020 18:29 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
07.10.2020 03:42 Ответить
1. То екс-кандидат, то =президент=. Отже, хто вона є насправді ?
2. Чому інші екс-кандидати не їздять ? Їх же кілька було ?
3. За чиї гроші дама вояжує (хто спонсорує), хто домовляється про зустрічі з главами держав, подаруночки прі-зі-дєнтці підганяє ?
показать весь комментарий
07.10.2020 04:05 Ответить
кто-кто... ПЫНЯ... Бо после встречи с макрошкой, Светик лазаря запела, типо, они хотят в БЕЛАРУСИ ШИЛО НА МЫЛО ПОМЕНЯТЬ, БО Светочкина позиция не отображает любовь к Западу, как и вiдразу до мордору, а потому ей срочно нужно встретиться з недопалком , котрий ******** Колi... А если копнуть и глубже, то где-то проскользнула инфа , шо пыню в школьные годы однокласники подопустили в школьном туалете, бо тот ходил в шузах прощай молодость, те , которые справа
Тіхановська - Меркель: Протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії чи за Європу - Цензор.НЕТ 4794
показать весь комментарий
07.10.2020 04:57 Ответить
макрошкой=макарошкой
показать весь комментарий
07.10.2020 05:00 Ответить
А Рыгорач упустил свой звездный час, по-деловому подружиться с Западом, пыня его раскатал Светочкой , чтопы поперек не кочеврыжился...
показать весь комментарий
07.10.2020 05:03 Ответить
следует отметить , что у скоро склеющего ласты пыни, насчет Беларуси, тот же почерк, что и у нас. Вспомните шлепера... Да, и чего далеко ходить, посмотрите на бубочку.
показать весь комментарий
07.10.2020 05:05 Ответить
п=б
показать весь комментарий
07.10.2020 05:06 Ответить
Мадам Тихановская скоро поймет, где начинается Россия и Европа.
показать весь комментарий
07.10.2020 07:51 Ответить
кто за девушку платит - тот ее и танцует, все остальное пустая болтовня
показать весь комментарий
07.10.2020 08:37 Ответить
Тупая совковая курица! Если бы не раша, то усатый бы давно бы канул.. Что запоете, когда руссиш швайн начнут ваш восторженный народ танками давить?
показать весь комментарий
07.10.2020 10:05 Ответить
" Хотим все как было , нас все устраивает, но чтобы новый президент был моложе, без усов и был женщиной"
показать весь комментарий
07.10.2020 10:43 Ответить
Сябри,ви все просрали! Ніяких виборів в найближчому майбутньому у вас не буде!
показать весь комментарий
07.10.2020 10:47 Ответить
"Будем и дальше стоять за кормежку в коленно-локтевой позе перед Россией, а от Европы ждем инвестиций на интимный гель"
показать весь комментарий
07.10.2020 10:50 Ответить
Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу,это просто дол***зм
показать весь комментарий
07.10.2020 21:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 