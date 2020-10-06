Тихановская - Меркель: Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

О встрече пресс-служба Тихановской рассказала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен", - сказано в сообщении.

Тихановская добавила, что "белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса".

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Сообщается, что встреча длилась 45 минут. Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу "Краіна Беларусь" в немецком переводе.