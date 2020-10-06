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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рада в декабре может пролонгировать закон об "особом статусе" ОРДЛО, - Разумков

Рада в декабре может пролонгировать закон об

Верховна Рада при необходимости может до конца 2020 года продлить действие закона о "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Укринформ, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"Альтернативные законопроекты, которые бы регулировали этот вопрос, по состоянию на сегодня в Верховной Раде не рассматриваются. Если будет необходимо, если не произойдут дополнительные встречи но не будут наработаны другие варианты выхода из этой ситуации или не будет предложены другие законодательные инициативы от народных депутатов, от Президента Украины относительно урегулирования аспектов управления частью Донецкой и Луганской области, то скорее всего, будет приниматься решение о продлении действия этого закона - так, как и в прошлом году, как и раньше. И это произойдет, я думаю, ближе к концу года, исходя из необходимости", - сказал председатель парламента.

При этом на уточняющий вопрос, может ли это произойти в декабре, спикер ответил утвердительно.

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Автор: 

статус (327) Донбасс (26958) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+6
Пройшло вже 6 років з часу окупації, який на. може бути статус.
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06.10.2020 22:09 Ответить
+6
чем они такие особые и особенее нпример за закарпатье или харьковскую область из за того что захватили кацапы и хотят боевики и поэтому исполнить хотелку ихнию ?
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06.10.2020 22:12 Ответить
+5
Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков - Цензор.НЕТ 9727
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06.10.2020 22:21 Ответить
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Пройшло вже 6 років з часу окупації, який на. може бути статус.
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06.10.2020 22:09 Ответить
А що така інтрига? 😊 Ясний пень, що пролонгує. 😁
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06.10.2020 22:10 Ответить
Коли подадуть в міжнародний суд скаргу щодо відшкодування збитків за окупацію Донбасу? Росіяни мають заплатити за вбивства та окупацію!
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06.10.2020 22:11 Ответить
Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков - Цензор.НЕТ 690

Передайте хтось недоношеному мамою рімою шо готелі прибутки приносять,а не збитки....
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06.10.2020 22:26 Ответить
чем они такие особые и особенее нпример за закарпатье или харьковскую область из за того что захватили кацапы и хотят боевики и поэтому исполнить хотелку ихнию ?
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06.10.2020 22:12 Ответить
Оттягивать или "пролонгировать" свой " конец"..
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06.10.2020 22:15 Ответить
Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков - Цензор.НЕТ 9727
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06.10.2020 22:21 Ответить
Рада в декабре может пролонгировать закон об "особом статусе" ОРДЛО, - Разумков

========================
може вже назвемо не ордло ,а тимчасово окуповані території?
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06.10.2020 22:33 Ответить
может пролонгировать /а может и не пролонгировать.Хрен её, эту Раду, знает. Философствует барыга. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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06.10.2020 22:42 Ответить
Что за хрень "особый статус" ОРДЛО? Чем особые донецкие урки и мокши? С ними правильно только ПНХ. Они же враги Украины и троянский конь рашенфашистов, все же это понимают и все равно виляют между струйками.
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06.10.2020 23:00 Ответить
Особый статус с самого начала был ошибкой.
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07.10.2020 08:12 Ответить
Так ви ж падлюки кричали з піною на губах і стукали себе в груди своїми зрадницькими кулачками - що це дуже поганий закон прийняла попередня влада і мудрєйший нарід скинув ту владу. То де ваш мудріший закон? Який їм особливий статус? Час змінився і вони не можуть нам нав*язувати своє. На юх їх і статус. Особливий статус має бути в Дніпрі (найбільше загинули, захищаючи цю країну, щоб малороси роздавали землі), Львові, Києві,Тернополі, і Полтаві. Можна подумати і за інші області, наприклад Вінниця, спецназ якої спас Харків, затримавши там "ХНР"рівців, бо всі місцеві поліцаї пішли на бік ворога. А даунбас має бути закритою зоною без права голосувати і бути обраними не менше, як 10 років і тільки після здання іспитів на знання історії України і мови.
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07.10.2020 08:51 Ответить
+100500!! однозначно!!
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07.10.2020 11:22 Ответить
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты.как по мне, досрочные всей зеленой шобле!!!
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07.10.2020 11:24 Ответить
 
 