Рада в декабре может пролонгировать закон об "особом статусе" ОРДЛО, - Разумков

Верховна Рада при необходимости может до конца 2020 года продлить действие закона о "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Укринформ, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".



"Альтернативные законопроекты, которые бы регулировали этот вопрос, по состоянию на сегодня в Верховной Раде не рассматриваются. Если будет необходимо, если не произойдут дополнительные встречи но не будут наработаны другие варианты выхода из этой ситуации или не будет предложены другие законодательные инициативы от народных депутатов, от Президента Украины относительно урегулирования аспектов управления частью Донецкой и Луганской области, то скорее всего, будет приниматься решение о продлении действия этого закона - так, как и в прошлом году, как и раньше. И это произойдет, я думаю, ближе к концу года, исходя из необходимости", - сказал председатель парламента.



При этом на уточняющий вопрос, может ли это произойти в декабре, спикер ответил утвердительно.

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