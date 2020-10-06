Катастрофа Ан-26: Александра Скочкова - сына штурмана сбитого над Луганском в 2014-м Ил-76 - похоронят рядом с отцом
Погибшего при падении Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Скочкова похоронят в Мелитополе рядом с отцом. Штурман Игорь Скочков погиб в 2014 году при крушении самолета Ил-74 на Луганщине.
Похороны Скочкова-младшего пройдут 7 октября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Он был достойным летчиком, искренним, добрым, справедливым. Насте (сестре. - Ред.) он заменил отца. Я просто не знаю ... Его отец тоже был таким. Он был достойным своего отца", - сказала Оксана Скочкова.
У Скочкова-младшего остались мама, сестра и старенькие дедушка с бабушкой. В последний раз они видели внука, когда курсант приезжал домой в отпуск.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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