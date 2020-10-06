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Новости Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
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Катастрофа Ан-26: Александра Скочкова - сына штурмана сбитого над Луганском в 2014-м Ил-76 - похоронят рядом с отцом

Катастрофа Ан-26: Александра Скочкова - сына штурмана сбитого над Луганском в 2014-м Ил-76 - похоронят рядом с отцом

Погибшего при падении Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Скочкова похоронят в Мелитополе рядом с отцом. Штурман Игорь Скочков погиб в 2014 году при крушении самолета Ил-74 на Луганщине.

Похороны Скочкова-младшего пройдут 7 октября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Он был достойным летчиком, искренним, добрым, справедливым. Насте (сестре. - Ред.) он заменил отца. Я просто не знаю ... Его отец тоже был таким. Он был достойным своего отца", - сказала Оксана Скочкова.

У Скочкова-младшего остались мама, сестра и старенькие дедушка с бабушкой. В последний раз они видели внука, когда курсант приезжал домой в отпуск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпредприятие "Антонов" призвало СМИ воздержаться от публикации фрагментов расследования причин катастрофы Ан-26 на Харьковщине

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове простились с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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авиакатастрофа (1727) Мелитополь (616) похороны (1535) Харьковщина (5577)


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Ужасная судьба....
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06.10.2020 22:43 Ответить
Вічної блакиті... і батькові і сину....
Катастрофа Ан-26: Александра Скочкова - сына штурмана сбитого над Луганском в 2014-м Ил-76 - похоронят рядом с отцом - Цензор.НЕТ 7623

...
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06.10.2020 22:52 Ответить
Яка жахлива трагедія для родини.
Страшне горе для матері.

Нехай спочивають там разом ...
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07.10.2020 03:57 Ответить
 
 