Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский не исключает присоединения Украины к возможным международных санкций против РФ в ответ на отравление Алексея Навального - в случае обнародования деталей дела.
Об этом Зеленский заявил во время пресс конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я еще не видел детали этого дела (по Навального - ред.). Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованы детали от немецкой стороны, прежде всего. И тогда уже Украина будет, я уверен, участвовать в санкций наших международных партнеров", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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Є Крим є Лугандон, санкції можна вводити після кожного рашинського пострілу. А не обнуляти "прєкращєніє огня".
...данный механизм состоит всего из двух деталей:
Типа Ющера..
ІМХО..))
Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARDn2lIn6Fz1qNT4fgk4SCMSWRFevdAO_yBJa7FR5AxRDFvTVolOpqo_Z99PpktJmeoT7qTQtwey5OjQ&hc_ref=ARQiMTFqA-B8hNPMAuOolzqgZQ9r_a-L0hRnJB1Ua_roExwThgfIp0MNpy9H5iKTOjc&fref=nf прокомментировал сегодня в Фейсбуке эту статью:
«Баловство закончилось. На арене цирка появляется Зеленский-патриот.
Как заявил Зеленский в интервью американским СМИ, он недоволен «минским форматом», а Путин - хочет вернуть назад СССР. Слова не мальчика, а мужа. Украина может спать спокойно. Нами правит «зелёный Батя» ».