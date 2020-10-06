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Новости Санкции против России
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Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский

Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не исключает присоединения Украины к возможным международных санкций против РФ в ответ на отравление Алексея Навального - в случае обнародования деталей дела.

Об этом Зеленский заявил во время пресс конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я еще не видел детали этого дела (по Навального - ред.). Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованы детали от немецкой стороны, прежде всего. И тогда уже Украина будет, я уверен, участвовать в санкций наших международных партнеров", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский

Как сообщалось, 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Автор: 

санкции (11502) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+7
Тормоз! А якби не отруїли Навального?
Є Крим є Лугандон, санкції можна вводити після кожного рашинського пострілу. А не обнуляти "прєкращєніє огня".
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06.10.2020 23:20 Ответить
+5
Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7458
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06.10.2020 23:23 Ответить
+5
Да ты чее? А знаешь сколько в Украине расейского бизнеса? Новинского, Дерипаски, и прочего дерьма. Один Медведчук чего стоит, правда при нынешней власти им нечего боятся, но все меняется...
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06.10.2020 23:31 Ответить
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Тормоз! А якби не отруїли Навального?
Є Крим є Лугандон, санкції можна вводити після кожного рашинського пострілу. А не обнуляти "прєкращєніє огня".
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06.10.2020 23:20 Ответить
Украинские санкции для россии,что комар на жопе у слона.
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06.10.2020 23:27 Ответить
Да ты чее? А знаешь сколько в Украине расейского бизнеса? Новинского, Дерипаски, и прочего дерьма. Один Медведчук чего стоит, правда при нынешней власти им нечего боятся, но все меняется...
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06.10.2020 23:31 Ответить
Да во всем том бизнесе, большая половина Рады в соучредителях числится,и Зеленский в том числе.
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06.10.2020 23:32 Ответить
Пока числится, а потом опа... И висит на столбе, это Украина...
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06.10.2020 23:34 Ответить
Хорошо- бы ! Справедливость должна восторжествовать
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07.10.2020 00:10 Ответить
"Я еще не видел детали этого дела"
...данный механизм состоит всего из двух деталей:
Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7552
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06.10.2020 23:20 Ответить
Звиздишь,как всегда! Мертвечук с дьрьмаком тебе не позволят!
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06.10.2020 23:21 Ответить
Отримав дозвіл від *****?
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06.10.2020 23:22 Ответить
Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7458
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06.10.2020 23:23 Ответить
В брутерРот...
Типа Ющера..
ІМХО..))
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06.10.2020 23:24 Ответить
Смелый мальчик однако! А по жопе от Владимира Владимировича за непослушание?
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06.10.2020 23:25 Ответить
То еще полбеды, а вот если "верный пехотинец" пригрозит. Снова на колени, извиняться?
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07.10.2020 07:04 Ответить
Тю... Треба подивитись тільки в ясні очі *****, і зрозуміти, що таку "опозицію" не травлять. Це ж не Литвиненко або Нємцов.
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06.10.2020 23:26 Ответить
Уже есть заключение международной организации По запрету хим оружия, но он его не видел...
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06.10.2020 23:32 Ответить
Ого ,это слова не мальчика ,но мужа ...
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06.10.2020 23:33 Ответить
« Янелох42» и «не дурачек какой-то «
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07.10.2020 00:13 Ответить
Падал прошлогодний снег..
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06.10.2020 23:33 Ответить
Куда оно лезет? Куда? Это как к слонихе прилетал комар на свидание!
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06.10.2020 23:40 Ответить
Вы доиграетесь: Зеленский предупредил путина и лукашенко - Politico

Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARDn2lIn6Fz1qNT4fgk4SCMSWRFevdAO_yBJa7FR5AxRDFvTVolOpqo_Z99PpktJmeoT7qTQtwey5OjQ&hc_ref=ARQiMTFqA-B8hNPMAuOolzqgZQ9r_a-L0hRnJB1Ua_roExwThgfIp0MNpy9H5iKTOjc&fref=nf прокомментировал сегодня в Фейсбуке эту статью:
«Баловство закончилось. На арене цирка появляется Зеленский-патриот.
Как заявил Зеленский в интервью американским СМИ, он недоволен «минским форматом», а Путин - хочет вернуть назад СССР. Слова не мальчика, а мужа. Украина может спать спокойно. Нами правит «зелёный Батя» ».
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06.10.2020 23:48 Ответить
Хватит, уже был один "Батя", но "отправился" в Ростов.
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07.10.2020 07:07 Ответить
. Кто хочет, объявляет санкции, кто не хочет - не объявляет... совершенно распустились.
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07.10.2020 01:24 Ответить
правильно.
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07.10.2020 04:26 Ответить
І чому я не здивований....
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07.10.2020 05:51 Ответить
"Не исключает"? Йому мало офіційної заяви Берліна?
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07.10.2020 10:43 Ответить
У этого наваленого репа такая как у ашалелого шизика
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18.02.2021 14:58 Ответить
 
 