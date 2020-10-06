Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не исключает присоединения Украины к возможным международных санкций против РФ в ответ на отравление Алексея Навального - в случае обнародования деталей дела.

Об этом Зеленский заявил во время пресс конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я еще не видел детали этого дела (по Навального - ред.). Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованы детали от немецкой стороны, прежде всего. И тогда уже Украина будет, я уверен, участвовать в санкций наших международных партнеров", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось, 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.