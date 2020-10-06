Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр

Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили английскому физику Роджеру Пенроузу - за открытие связи механизмов формирования черных дыр, подтверждающей теорию относительности Альберта Эйнштейна, а также американской ученой Андрее Гез и работающему в США немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю - за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Нобелевского комитета.

Половину премии получит Пенроуз, вторую - Гез и Генцель.

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Настоящее время отмечает, что Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году.

Обладателя Нобелевской премии по химии объявят 7 октября, по литературе –​ 8 октября, 9 октября в Осло назовут лауреата Премии мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около $1,1 млн).

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Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по физике вручили за открытие экзопланет и космологические исследования происхождения вселенных. Ее получили канадско-американский физик Джеймс Пиблз, профессор Принстона и один из главных теоретиков современной космологии, а также швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело.