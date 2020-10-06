Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр
Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили английскому физику Роджеру Пенроузу - за открытие связи механизмов формирования черных дыр, подтверждающей теорию относительности Альберта Эйнштейна, а также американской ученой Андрее Гез и работающему в США немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю - за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Нобелевского комитета.
Половину премии получит Пенроуз, вторую - Гез и Генцель.
Настоящее время отмечает, что Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.
Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году.
Обладателя Нобелевской премии по химии объявят 7 октября, по литературе – 8 октября, 9 октября в Осло назовут лауреата Премии мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.
Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около $1,1 млн).
Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по физике вручили за открытие экзопланет и космологические исследования происхождения вселенных. Ее получили канадско-американский физик Джеймс Пиблз, профессор Принстона и один из главных теоретиков современной космологии, а также швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело.
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Хотите понять суть пространства, времени, гравитации (а быть может и научиться управлять ими)? Без чёрных дыр едва ли разберётесь.
А Шнобелевскую за ХЗ дюрки в бюджете??
Слабо?!
🤣🤣🤣
Завтра чи через рік накриє..
Мідним тазом..
Вчасно на цвєтмєт треба здати...))
))
Я про твої штани...))
вокруг одной хитровыделанной народности, использующей число выданных премий для иллюстрации собственного превосходства над прочими гойскими народностями.
🤣
Черные и пушистые .
Или мохнатые ...
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило о прекращении использования термина «чёрная дыра» в документообороте для обозначения области пространства-времени с сильным гравитационным притяжением.
Причиной для такого решения руководства организации послужили массовые протесты афроамериканского населения штата Флорида, обвинявшего агентство в намеренном расизме. В частности, одной из претензий протестующих было значительно более редкое упоминание в прессе термина «белая дыра». По мнению лидера афроамериканского движения региона Джейси Вилсона, в NASA изобрели систему, чтобы при помощи космоса напоминать о превосходстве белого населения Америки над черным.
«В идеале было бы неплохо полностью прекратить полёты в космос, но государство тратит на это огромные деньги. Нам - афроамериканцам кажется, что некорректно изображать космос черным и с белами звёздами на этом фоне. Да и сам термин «чёрная дыра» придумали белые ученые», - заявил Вилсон.
В NASA опровергли симпатии к расизму, но пообещали прислушаться ко мнению чернокожего населения Штатов.
«Мы приносим искренние извинения перед всеми афроамериканцами. NASA выражает полную готовность пересмотреть все космические названия, если они дискриминируют ту или иную группу людей», - заявили в агентстве.
Американская чернокожая активистка движения Black lives matter Салли Стивенсон обвинила учёного Стивена Хокинга в сексуальных домогательствах, сообщает FOX News.
Стивенсон написала объёмный пост в Facebook, в котором заявила, что Хокинг пытался к ней приставать, когда она публично потребовала от него пожертвовать не менее $500 тысяч на защиту прав ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств.
«Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», - заявила она.
По словам Стивенсон, когда она устроила демонстрацию возле дома Хокинга, учёный «несколько раз оскорбительно и грязно смотрел на неё из окна». Теперь против Хокинга поданы иски по обвинению в публичных проявлениях расизма и гомофобии, ему также инкриминируются сексуальные домогательства и нарушение свободы личности. Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.
«Страшно подумать, что человек, который должен быть примером для окружающих, позволяет себе такое отвратительное поведение. Если у Хокинга есть какие-то заслуги в космонавтике, это не даёт ему права так себя вести», - пишет пользователь Facebook Кристи Оулдсен.
«Америка - страна для всех, а не для такого расистского белого отребья, как Хокинг. Надеюсь, он и его сторонники сгорят в аду», - отмечает координатор Black lives matter в Нью-Джерси Харди Льюис.
«То, что происходит - это террор со стороны белых при попустительстве президента Дональда Трампа. Он такой же угнетатель, как и Хокинг», - сказала конгрессмен от Демократической партии Ненси Ким.
От, у відсотковому відношені, таких точно 70%±3,22%.
Нобелевская премия по физике 1912 г.
Формулировка Нобелевского комитета: «за изобретение автоматических регуляторов, используемых в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях».