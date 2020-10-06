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Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр

Нобелевскую премию по физике в 2020 году присудили английскому физику Роджеру Пенроузу - за открытие связи механизмов формирования черных дыр, подтверждающей теорию относительности Альберта Эйнштейна, а также американской ученой Андрее Гез и работающему в США немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю - за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по физике присудили ученым из Великобритании, США и Германии за изучение черных дыр 01

Половину премии получит Пенроуз, вторую - Гез и Генцель.

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Настоящее время отмечает, что Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году.

Обладателя Нобелевской премии по химии объявят 7 октября, по литературе –​ 8 октября, 9 октября в Осло назовут лауреата Премии мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около $1,1 млн).

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Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по физике вручили за открытие экзопланет и космологические исследования происхождения вселенных. Ее получили канадско-американский физик Джеймс Пиблз, профессор Принстона и один из главных теоретиков современной космологии, а также швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело.

Автор: 

Нобелевская премия (202) физика (23)


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Топ комментарии
+12
На жаль більшість коментаторів цієї гілки повні йолопи...

Чудовий новий україномовний канал Всесвіт UA.
https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw/videos
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06.10.2020 23:44 Ответить
+5
Ти хоч приблизно розумієш, про що мова ?
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06.10.2020 23:37 Ответить
+3
Хорошо, что есть ученые-астрофизики,что люди изучают черные дыры, подтвреждают очередной аспект теории относительности Эйнштейна. Святые люди! Может не нужны миру политики - пусть ученые управляют стратегическим развитием человечества).
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06.10.2020 23:32 Ответить
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Хорошо, что есть ученые-астрофизики,что люди изучают черные дыры, подтвреждают очередной аспект теории относительности Эйнштейна. Святые люди! Может не нужны миру политики - пусть ученые управляют стратегическим развитием человечества).
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06.10.2020 23:32 Ответить
Та їм шо нефіг дєлать, як ковиряться в гамні ?
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06.10.2020 23:34 Ответить
На жаль більшість коментаторів цієї гілки повні йолопи...

Чудовий новий україномовний канал Всесвіт UA.
https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw/videos
показать весь комментарий
06.10.2020 23:44 Ответить
Дякую, прям зараз вмикаю)
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06.10.2020 23:46 Ответить
Реально чудовий канал. Подивився відео "Темна матерія" - дуже классно, навіть дитина зрозуміє, при тому що все лаконічно але акедемічно, без попси) Дякую, шановна) Навіт підписався щоб не загубити
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07.10.2020 00:01 Ответить
Немає за що. Насолоджуйтесь. Тільки, шановний.
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07.10.2020 00:08 Ответить
Дякую Вам. Зберегла.
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07.10.2020 02:27 Ответить
Эйнштейн постоянно объясняет критику его теории антисемитизмом
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1
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07.10.2020 00:23 Ответить
Ти хоч приблизно розумієш, про що мова ?
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06.10.2020 23:37 Ответить
Про жіночу сумочку, а шо?
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06.10.2020 23:43 Ответить
Як Ви постили(зверху), щось гінекологічне..))
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06.10.2020 23:43 Ответить
Та то ж було здивування Вашими проктологічними аллюзіями.
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07.10.2020 10:22 Ответить
Чёрная дыра, наверное самый заманчивый обьект исследований для учёных исследующих время и гравитацию. В ней время и пространство находятся в экстремальных состояниях.

Хотите понять суть пространства, времени, гравитации (а быть может и научиться управлять ими)? Без чёрных дыр едва ли разберётесь.
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07.10.2020 00:02 Ответить
іная мисля)))
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07.10.2020 00:04 Ответить
Все одно ще не точно знають,що це таке,та чорна діра.
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06.10.2020 23:52 Ответить
Надо чаще мыть
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06.10.2020 23:59 Ответить
Вооо,мля..
А Шнобелевскую за ХЗ дюрки в бюджете??
Слабо?!
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06.10.2020 23:55 Ответить
Чёрные дырки - это расизм.
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06.10.2020 23:56 Ответить
На найголовніше питання ніхто не може дати відповідь.Що відбувається за горизонтом подій?
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06.10.2020 23:59 Ответить
Интересный вопрос: а может ли передаваться через горизонт событий связь при квантовой запутанности? Это связь игнорирует расстояние и может передаваться быстрее скорости света. А проходить через горизонт событий?
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07.10.2020 00:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/472526 На це питання також немає відповіді.
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07.10.2020 00:14 Ответить
До того, як ти надінеш одну панчоху на ліву ногу, а другу на праву, вони знаходяться у стані квантової заплутаності - тобто кожна з них є одночасно і ліва і права.
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07.10.2020 00:27 Ответить
****** в **********..

🤣🤣🤣
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07.10.2020 00:02 Ответить
Вопрос количества смазки (во всех реальностях)
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07.10.2020 00:08 Ответить
а в коментах жах!!! ви, переростки підлітки, хоча б прочитали про що йдеться
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07.10.2020 00:03 Ответить
Та нюююю..
Завтра чи через рік накриє..
Мідним тазом..
Вчасно на цвєтмєт треба здати...))
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07.10.2020 00:07 Ответить
ой не згодишся
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07.10.2020 00:15 Ответить
Агааа))
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07.10.2020 00:20 Ответить
нє пойнял да?
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07.10.2020 00:22 Ответить
Понял- шо Ты в курсе, типа - не раз бывал..))
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07.10.2020 00:28 Ответить
ну от воно і вилізло
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07.10.2020 00:30 Ответить
Добігти встигнеш??
))
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07.10.2020 00:34 Ответить
не втечеш
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07.10.2020 00:35 Ответить
Я не тікаю..
Я про твої штани...))
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07.10.2020 00:37 Ответить
от я вляжусь спокійно й відпочину до ранку, а ти ще будеш тут
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07.10.2020 00:37 Ответить
Спи спакойна, даррагой таварисч!!))
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07.10.2020 00:39 Ответить
Идеться про те. що шнобелевские премии - большое наиеббалово и нагнетание кипеша
вокруг одной хитровыделанной народности, использующей число выданных премий для иллюстрации собственного превосходства над прочими гойскими народностями.
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07.10.2020 00:13 Ответить
математик?
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07.10.2020 00:14 Ответить
соросята вєздє, да цап?
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07.10.2020 00:20 Ответить
Воістину кажу! Не важливо, що написано, а важливо, хто читає!
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07.10.2020 00:28 Ответить
читає що? на парканах також багато пишуть....
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07.10.2020 00:34 Ответить
Це расизм,а де темношкірий лауреат? Думаю на премії миру відірвуться поповній.
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07.10.2020 00:06 Ответить
А білі дюрки Є??
🤣
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07.10.2020 00:09 Ответить
Це до Лукашенка.
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07.10.2020 00:37 Ответить
Бачите хто отримав премію,німець,британець і жінка американка,яка працювала під керівництвом саме цього Ґенцеля.
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07.10.2020 00:13 Ответить
Почему дырки чёрные??...это теперь так модно? Чего не белые??..это уже выходит черный расизм и дискриминация белых. Хватит лизать зад чёрным!!! Они уже на голову сели, даже дырки в космосе и те уже чёрные, нормально вообще??? Может и Белый дом скоро переименуют в Чёрный дом и покрасят в черный цвет?? Ато вдруг наши чернолицые братья усмотрят рассовую дискриминацию в том что дом белый, а?? А? А??
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07.10.2020 00:13 Ответить
И что, в черном-черном доме будут черные-черные унитазы ?
Черные и пушистые .
Или мохнатые ...
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07.10.2020 00:16 Ответить
Интересный факт: получивший премию Пенроуз, в своё время вот таким образом упростил "метрику Шварцшильда" (математическую модель пространства - времени, и чёрных дыр). Как видите, дыры бывают и белыми (правда в параллельной вселенной).

Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок - Цензор.НЕТ 2792
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07.10.2020 00:23 Ответить
Малышенко-найди свою совесть.Тебе тут не рады.
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07.10.2020 01:19 Ответить
NASA больше не будет использовать термин «чёрная дыра» из-за обвинений в расизме

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило о прекращении использования термина «чёрная дыра» в документообороте для обозначения области пространства-времени с сильным гравитационным притяжением.

Причиной для такого решения руководства организации послужили массовые протесты афроамериканского населения штата Флорида, обвинявшего агентство в намеренном расизме. В частности, одной из претензий протестующих было значительно более редкое упоминание в прессе термина «белая дыра». По мнению лидера афроамериканского движения региона Джейси Вилсона, в NASA изобрели систему, чтобы при помощи космоса напоминать о превосходстве белого населения Америки над черным.

«В идеале было бы неплохо полностью прекратить полёты в космос, но государство тратит на это огромные деньги. Нам - афроамериканцам кажется, что некорректно изображать космос черным и с белами звёздами на этом фоне. Да и сам термин «чёрная дыра» придумали белые ученые», - заявил Вилсон.

В NASA опровергли симпатии к расизму, но пообещали прислушаться ко мнению чернокожего населения Штатов.

«Мы приносим искренние извинения перед всеми афроамериканцами. NASA выражает полную готовность пересмотреть все космические названия, если они дискриминируют ту или иную группу людей», - заявили в агентстве.
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07.10.2020 08:25 Ответить
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07.10.2020 09:10 Ответить
Так это уже работает, нобелевку дали не за "черную дыру", а за За открытие "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0 сверхмассивного компактного объекта в центре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C нашей галактики " во как!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5 BLM !!!
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07.10.2020 17:21 Ответить
Ну я бы не спешил с темой. Она попросту до конца не раскрыта. Основное это гравитационная линза, по сути та же микро черная дыра. Линзы есть практически повсюду. Более того они создаются искуственно и убираются ...тоже искуственно. Тема должна звучать гравитационная линза как составляющаяя часть черной дыры. Ибо последняя это совокупность множества условий.
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07.10.2020 07:49 Ответить
Эх, не дожи Стив Хокинг до этой нобелевки совсем немного
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07.10.2020 08:20 Ответить
Стивена Хокинга обвинили в сексуальных домогательствах

Американская чернокожая активистка движения Black lives matter Салли Стивенсон обвинила учёного Стивена Хокинга в сексуальных домогательствах, сообщает FOX News.

Стивенсон написала объёмный пост в Facebook, в котором заявила, что Хокинг пытался к ней приставать, когда она публично потребовала от него пожертвовать не менее $500 тысяч на защиту прав ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств.

«Этот человек, возомнивший себя учёным, ответил мне в личной переписке. Он написал, что изучение чёрных дыр ему кажется более перспективной темой, чем решение социальных вопросов, которыми и так в США занимается множество людей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это белое дерьмо имело в виду под изучением «чёрной дыры», - заявила она.

По словам Стивенсон, когда она устроила демонстрацию возле дома Хокинга, учёный «несколько раз оскорбительно и грязно смотрел на неё из окна». Теперь против Хокинга поданы иски по обвинению в публичных проявлениях расизма и гомофобии, ему также инкриминируются сексуальные домогательства и нарушение свободы личности. Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.

«Страшно подумать, что человек, который должен быть примером для окружающих, позволяет себе такое отвратительное поведение. Если у Хокинга есть какие-то заслуги в космонавтике, это не даёт ему права так себя вести», - пишет пользователь Facebook Кристи Оулдсен.

«Америка - страна для всех, а не для такого расистского белого отребья, как Хокинг. Надеюсь, он и его сторонники сгорят в аду», - отмечает координатор Black lives matter в Нью-Джерси Харди Льюис.

«То, что происходит - это террор со стороны белых при попустительстве президента Дональда Трампа. Он такой же угнетатель, как и Хокинг», - сказала конгрессмен от Демократической партии Ненси Ким.
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07.10.2020 08:28 Ответить
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07.10.2020 09:13 Ответить
«Большинство американцев в соцсетях поддерживают позицию активистки.» (с)
От, у відсотковому відношені, таких точно 70%±3,22%.
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07.10.2020 10:26 Ответить
Пора вводить криминальную ответственность для пациенток которым мерещится что их кто-то домогается. Сначала экспертиза, если померещилось то или в тюрьму или в дурку. Иначе мир утонет в заявлениях от озабоченных и недотраханных баб.
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07.10.2020 11:45 Ответить
Великий домагатель
Нобелівську премію з фізики присудили вченим із Великої Британії, США і Німеччини за вивчення чорних дірок - Цензор.НЕТ 3953
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07.10.2020 17:15 Ответить
"Есть многое в природе,друг Горацио,что и не снилось нашим мудрецам." (с) Все це,за що шановні вчені отримали премію, на жаль,чиста теорія. А от практично все це підтвердити не зможе ніхто в принципі.
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07.10.2020 09:22 Ответить
Смішно, так само казали і про радіохвилі, і про ядерну енергію. Поїдь у Херосиму чи Чорнобиль і запитай підтвердили чи ні...
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07.10.2020 17:26 Ответить
Вот бы всех ЗЕбилов и ОПЗЖ в черную дыру отправить!
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07.10.2020 11:00 Ответить
В херосиму їдь сам.Мені там робити нічого. Я краще махну в центр нашої галактики,де знаходиться сверхмасивна чорна діра Стрілець А. Всього-навсього 26 тисяч світлових років. Рукою подати...
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07.10.2020 21:54 Ответить
Нобель завещал давать ежегодные премии за открытия в практической сфере деятельности. Например, премия была выдана изобретателю автоматической системы включения газового факела на маяках.
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07.10.2020 22:06 Ответить
вот точнее

Нобелевская премия по физике 1912 г.
Формулировка Нобелевского комитета: «за изобретение автоматических регуляторов, используемых в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях».
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07.10.2020 22:08 Ответить
Первая Нобелевская премия по физике была присуждена немецкому физику Вильгельму Конраду Рентгену «в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».
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07.10.2020 22:09 Ответить
 
 