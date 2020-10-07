МИД РФ о выводах Организации по запрещению химоружия: Россия будет докладывать о "закулисных манипуляциях" вокруг отравления Навального

В России утверждают, что инициированная Берлином "фантастическая история" продолжается "по заранее спланированному конспирологическому сценарию".

Министерство иностранных дел России вечером 6 октября обвинило в предвзятости результаты экспертиз Организации по запрещению химического оружия, которые подтвердили, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", пишет Цензор.НЕТ.

В МИД заявили, что две лаборатории ОЗХО, которые проводили исследования, "судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического "сообщества" и отметили "вполне предсказуемую оперативность", с которой Германия, отправившая образцы в ОЗХО, согласилась с публикацией результатов.

"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

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В МИД также заявили о планах распространить в ходе текущей сессии Исполнительного совета "свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

"Рассчитываем все же, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса", - выразили надежду в МИД.

Напомним, ОЗХО сообщила 6 октября, что ее эксперты подтвердили: Навального отравили веществом из группы "Новичок". Ранее таким выводам пришли специалисты лаборатории бундесвера, а также их подтвердили в независимых центрах в Швеции и Франции.

Власти России заявляют, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали наличия яда.

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