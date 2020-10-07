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МИД РФ о выводах Организации по запрещению химоружия: Россия будет докладывать о "закулисных манипуляциях" вокруг отравления Навального

МИД РФ о выводах Организации по запрещению химоружия: Россия будет докладывать о

В России утверждают, что инициированная Берлином "фантастическая история" продолжается "по заранее спланированному конспирологическому сценарию".

Министерство иностранных дел России вечером 6 октября обвинило в предвзятости результаты экспертиз Организации по запрещению химического оружия, которые подтвердили, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", пишет Цензор.НЕТ.

В МИД заявили, что две лаборатории ОЗХО, которые проводили исследования, "судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического "сообщества" и отметили "вполне предсказуемую оперативность", с которой Германия, отправившая образцы в ОЗХО, согласилась с публикацией результатов.

"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский

В МИД также заявили о планах распространить в ходе текущей сессии Исполнительного совета "свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

"Рассчитываем все же, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса", - выразили надежду в МИД.

Напомним, ОЗХО сообщила 6 октября, что ее эксперты подтвердили: Навального отравили веществом из группы "Новичок". Ранее таким выводам пришли специалисты лаборатории бундесвера, а также их подтвердили в независимых центрах в Швеции и Франции.

Власти России заявляют, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали наличия яда.

Читайте: Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ

Автор: 

МИД РФ (1674) Навальный Алексей (855) ОЗХО (29)


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Топ комментарии
+11
"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками"
--------------
Бла-бла-бла... вор громче всех кричит - "держи вора!"

Мошенники, которые на государственном уровне занимались подменой допинг проб спортсменов на олимпиаде, бредово обвиняют международные организации в фальсификациях подтасовке результатов.
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07.10.2020 00:12 Ответить
+10
У опытных закоренелых урок-рецидивистов есть давний, почти святой для них криминальный обычай :

запредельно наглое, полное отрицание вины, абсолютная отрицаловка невзирая на самые неопровержимые прямые улики.

Мордор - это преступное государство: соответственное и ведёт себя Мордор, как урка.
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07.10.2020 03:13 Ответить
+8
Поймали - "их там нет", доказали - "закулисные манипуляции"... мацковия, страна - исчадье ада, Сатана правит бал в кремле.
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07.10.2020 00:24 Ответить
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07.10.2020 00:07 Ответить
*****.
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07.10.2020 06:21 Ответить
Якутскому скульптору. Ему как раз нужен материал для новых скульптур.
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07.10.2020 08:33 Ответить
"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками"
--------------
Бла-бла-бла... вор громче всех кричит - "держи вора!"

Мошенники, которые на государственном уровне занимались подменой допинг проб спортсменов на олимпиаде, бредово обвиняют международные организации в фальсификациях подтасовке результатов.
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07.10.2020 00:12 Ответить
Маскалі пайшлі ў незнанку ! І спаліліся. Гэта падарунак да дня нараджэння ПХЛ. Слава
Украіне ! Жыве Беларусь !
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07.10.2020 09:26 Ответить
Хотіли б дійсно завалити навального, не відпускали з Омська. А в шаріте і агент гепа б добив, при бажанні. Такоє. Постановочна фігня.
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07.10.2020 00:13 Ответить
нахальний - це запасний пуйло для Заходу
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07.10.2020 02:33 Ответить
Це кацапська версія. На кого працюєм?
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07.10.2020 03:53 Ответить
мокши регулярно ходят жидким...
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07.10.2020 00:22 Ответить
Поймали - "их там нет", доказали - "закулисные манипуляции"... мацковия, страна - исчадье ада, Сатана правит бал в кремле.
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07.10.2020 00:24 Ответить
У опытных закоренелых урок-рецидивистов есть давний, почти святой для них криминальный обычай :

запредельно наглое, полное отрицание вины, абсолютная отрицаловка невзирая на самые неопровержимые прямые улики.

Мордор - это преступное государство: соответственное и ведёт себя Мордор, как урка.
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07.10.2020 03:13 Ответить
Страна, где даже обычные люди живут по понятиям, а не по законам, просто не знает, что можно по-другому. Это в крови с рождения.
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07.10.2020 06:42 Ответить
Власти России заявляют, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали наличия яда. Источник: https://censor.net/ru/n3223325 (это всё и объясняет) кацапы были уверены что если они не нашли собственное г@фн@ то другим и вовсе не светит(найти это ,,Г"но увы ошиблись!!,,штази"(в небытие) ушло!! и КГБ не тем стало!!ох не тем!!)
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07.10.2020 00:33 Ответить
Если анализы не показали наличия яда а лекарство вкололи от яда! Случайность?
А транспортная полиция нашла отравление и предупредила об опасности окружающим.
А лично Лавров - не нашёл! Вобщем - белые и пушистые! И опять не они!
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07.10.2020 01:42 Ответить
нєпарнокопитноє лавров може тепер тільки їржати та класти купами лайно
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07.10.2020 02:29 Ответить
Наглое вранье работает только на территории раши. В Европе верят фактам и доказательствам. Вот у раши и когнитивный диссонанс : "ваши доказательства-не доказательства"
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07.10.2020 06:13 Ответить
Так это вранье большей частью и направлено на своих дегенератов, чтоб меньше волновались. Дескать, видите, весь мир опять против нас интриги плетет. Поэтому сплотитесь и затяните пояса.
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07.10.2020 06:45 Ответить
У дегенератов отобрать бы ядерное оружие и территорию ограничить, чтобы легче было забором с током обнести. И сразу всем легче станет жить ))
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07.10.2020 07:12 Ответить
стесняюсь спросить, когда каазламордые сделают доклад об отравлении Камчатки и курильских островов.. Вся живность на глубине ******** с 10.09.2020. Чи опять тары-бары-растабары будут разводить насчет закулисья... А тем временем все доктора наук из нарапсейской АН чухнули из насиженых московских мест к черту на кулички - на Камчатку, это так, закулисно, если чьо.
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07.10.2020 01:26 Ответить
тю, забыл тоже запостить , мол,
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07.10.2020 01:28 Ответить
ну Ангелька, прокинь тепер пуйла на 11 мільярдів доларів, скасувавши його сєвєрний паток-2
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07.10.2020 02:27 Ответить
Я вам не верю вы все врете-универсальная отговорка лаптеносцев на все случаи жизни.
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07.10.2020 03:41 Ответить
Я не я-корова не моя. Кацапы Германию оплевали. А что скажет проститутка Шрёдер?
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07.10.2020 06:24 Ответить
Так и сама фрау Риббентроп "оплёвана".
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07.10.2020 07:36 Ответить
А что можно было ожидать от "ихтамнетов" как не "шпили-вили".
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07.10.2020 07:34 Ответить
А кому нужны ихние доклады с закулисной кремлевской брехней..... уже наелись ваших докладов. Как там кокс аргентинский? Доели?
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07.10.2020 07:44 Ответить
Истерика МИД РФ вполне обьяснима : впереди обвинение в нарушении Договора о запрещении и уничтожении химического оружия. А обвинителем вьіступит ОЗХО ООН , где РФ является полноправньім членом . Перевести стрелки на "происки НАТО" не получится.
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07.10.2020 08:03 Ответить
В МИД эрефии сидят дебилы. Сначала они педалируют тему НАТО, запада, сговора против эрефии, а потом призывают не политизировать тему. Вот же ж наглые чучмеки! Дундуки!
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07.10.2020 08:37 Ответить
Да о чем тут говорить, если происходят очевидные факты, подтверждающие величие Лугандонии-Новоотсосии! МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2551 На ОРДЛО, т.е. на Лугандонии находятся 2 армейских корпуса якобы из сугубо добровольных вжопучленцев, которые, конечно же, одеваются, кормятся, вооружаются современным оружием и амуницией, имеют неограниченный запас боеприпасов и ГСМ исключительно из бюджетных средств Лугандона, добытых в затопленных же вжопучленцами шахтах Лугандонии. МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2551 и купленном в военторгах всего мира. Охеренная у них, как видите, ********** не смотря на длинный список порезанных на утиль и вывезенных в браццкую Рабсию-********* предприятий.
Не имея нефтяных и газовых скважин, умудрились, как нацисты во 2-ю Мировую даже бензин из угля гнать. Да что там синтетический, даже дизтопливо, перещеголяв немецких ученых, которые до такого не додумались. Все прогрессивное чилавечество в морде литца Мадуро, Ортеги и прочих светочей прогресса нигадует, когда мерзкие биндеровцы очерняют вождя совковых диктаторов мира, извращая лугандонское ************** и вжопучленское чудо и намекают, что тот Лугандон-ОРДЛО без прямого и непосредственного участия Росиси-********* и одного для против ВСУ не продержался.

А вы тут об отрицании отравления какого-то Навального! Да и с рейсом МН-17 та же история - не мы и все тут.
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07.10.2020 08:38 Ответить
Це добре, що вони так відреагували. Все менше шансів на добудову ПП-2, все більше шансів на накладення нових "животворящіх" санкцій.
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07.10.2020 09:18 Ответить
Кацапу хоч сци межи очі,а він каже- дощ іде. Готуйтесь до нових санкцій,ублюдки,адже вони вам тільки на користь.
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07.10.2020 10:34 Ответить
 
 