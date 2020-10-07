МИД РФ о выводах Организации по запрещению химоружия: Россия будет докладывать о "закулисных манипуляциях" вокруг отравления Навального
В России утверждают, что инициированная Берлином "фантастическая история" продолжается "по заранее спланированному конспирологическому сценарию".
Министерство иностранных дел России вечером 6 октября обвинило в предвзятости результаты экспертиз Организации по запрещению химического оружия, которые подтвердили, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", пишет Цензор.НЕТ.
В МИД заявили, что две лаборатории ОЗХО, которые проводили исследования, "судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического "сообщества" и отметили "вполне предсказуемую оперативность", с которой Германия, отправившая образцы в ОЗХО, согласилась с публикацией результатов.
"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", - говорится в сообщении на сайте МИД России.
В МИД также заявили о планах распространить в ходе текущей сессии Исполнительного совета "свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".
"Рассчитываем все же, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса", - выразили надежду в МИД.
Напомним, ОЗХО сообщила 6 октября, что ее эксперты подтвердили: Навального отравили веществом из группы "Новичок". Ранее таким выводам пришли специалисты лаборатории бундесвера, а также их подтвердили в независимых центрах в Швеции и Франции.
Власти России заявляют, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали наличия яда.
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Бла-бла-бла... вор громче всех кричит - "держи вора!"
Мошенники, которые на государственном уровне занимались подменой допинг проб спортсменов на олимпиаде, бредово обвиняют международные организации в фальсификациях подтасовке результатов.
Украіне ! Жыве Беларусь !
запредельно наглое, полное отрицание вины, абсолютная отрицаловка невзирая на самые неопровержимые прямые улики.
Мордор - это преступное государство: соответственное и ведёт себя Мордор, как урка.
А транспортная полиция нашла отравление и предупредила об опасности окружающим.
А лично Лавров - не нашёл! Вобщем - белые и пушистые! И опять не они!
Не имея нефтяных и газовых скважин, умудрились, как нацисты во 2-ю Мировую даже бензин из угля гнать. Да что там синтетический, даже дизтопливо, перещеголяв немецких ученых, которые до такого не додумались. Все прогрессивное чилавечество в морде литца Мадуро, Ортеги и прочих светочей прогресса нигадует, когда мерзкие биндеровцы очерняют вождя совковых диктаторов мира, извращая лугандонское ************** и вжопучленское чудо и намекают, что тот Лугандон-ОРДЛО без прямого и непосредственного участия Росиси-********* и одного для против ВСУ не продержался.
А вы тут об отрицании отравления какого-то Навального! Да и с рейсом МН-17 та же история - не мы и все тут.