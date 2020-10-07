В парламенте Кыргызстана опровергли назначение нового премьера из оппозиции - пока он только представлен

Новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил, что оппозиционера Садира Жапарова еще не назначили главой правительства. Парламент только представил его кандидатуру на эту должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство 24.kg.



Согласно конституции Кыргызстана, бывший оппозиционер должен представить программу и состав кабинета министров.

Только после этого парламент сможет принять его кандидатуру.



"Иными словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания", - пояснил Абдылдаев.

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Ранее стало известно, что освобожденный из колонии Жапаров назначен на должность премьер-министра Киргизии. Бывший глава правительства Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов.



Напомним, ранее сообщалось, что на фоне протестов в Киргизии в отставку ушли мэр Бишкека, председатели Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.



Посольство Украины в Кыргызстане рекомендует украинцам в этой стране в связи с обострением ситуации проявить бдительность и осторожность.

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