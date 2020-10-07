Товарищеский футбольный матч между Украиной и Францией состоится 7 октября, несмотря на то, что в команде есть инфицированные коронавирусом игроки

Контрольный матч Франция - Украина состоится, несмотря на то, что в составе нашей сборной есть зараженные коронавирусом футболисты и персонал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

"Матч Франция - Украина завтра обязательно состоится. Факт проведения товарищеской встречи Франция - Украина 7 октября в 22:10 по Киеву был утвержден на предматчевом совещании, которое состоялось сегодня вечером перед официальным тренировкой сборной Украины.

В матч-митинге, который обычно проходит утром в день игры, приняли участие представители обеих национальных ассоциаций, а также ответственные лица из власти. По регламенту УЕФА для того, чтобы матч состоялся, в заявке на игру должно быть не менее 13 игроков, один из которых должен быть вратарем", - написал Гливинский.

Ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признал, что перед контрольным матчем против Франции его команда оказалась в тяжелой кадровой ситуации.

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