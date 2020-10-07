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Новости Коронавирус и карантин
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Товарищеский футбольный матч между Украиной и Францией состоится 7 октября, несмотря на то, что в команде есть инфицированные коронавирусом игроки

Товарищеский футбольный матч между Украиной и Францией состоится 7 октября, несмотря на то, что в команде есть инфицированные коронавирусом игроки

Контрольный матч Франция - Украина состоится, несмотря на то, что в составе нашей сборной есть зараженные коронавирусом футболисты и персонал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

"Матч Франция - Украина завтра обязательно состоится. Факт проведения товарищеской встречи Франция - Украина 7 октября в 22:10 по Киеву был утвержден на предматчевом совещании, которое состоялось сегодня вечером перед официальным тренировкой сборной Украины.

В матч-митинге, который обычно проходит утром в день игры, приняли участие представители обеих национальных ассоциаций, а также ответственные лица из власти. По регламенту УЕФА для того, чтобы матч состоялся, в заявке на игру должно быть не менее 13 игроков, один из которых должен быть вратарем", - написал Гливинский.

Ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признал, что перед контрольным матчем против Франции его команда оказалась в тяжелой кадровой ситуации.

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
игроки будут соблюдать социальную дистанцию и не приближаться друг к другу ближе, чем на 2 метра
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07.10.2020 01:50 Ответить
+3
Такий матч навіть вже відбувся:
Немецкий футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 голов в матче с «Холденштедтом» из-за соблюдения правил социального дистанцирования, сообщает Goal. По данным источника, накануне матча стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с заражённым коронавирусом. В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьёзными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение выйти на поле, но соблюдал протокол социального дистанцирования. В связи с этим игроки «Холденштедта» 37 раз беспрепятственно поразили ворота соперника. Игроки «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния. Матч завершился со счётом 37:0 в пользу «Холденштедта».
https://www.championat.com/football/news-4136413-v-germanii-match-zavershilsja-so-schjotom-370-odin-iz-klubov-sobljudal-pravila-distancirovanija.html?utm_source=copypaste
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07.10.2020 08:39 Ответить
+2
В Новых Санжарах проведите этот матч
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07.10.2020 01:39 Ответить
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07.10.2020 01:39 Ответить
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07.10.2020 01:41 Ответить
игроки будут соблюдать социальную дистанцию и не приближаться друг к другу ближе, чем на 2 метра
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07.10.2020 01:50 Ответить
Такий матч навіть вже відбувся:
Немецкий футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 голов в матче с «Холденштедтом» из-за соблюдения правил социального дистанцирования, сообщает Goal. По данным источника, накануне матча стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с заражённым коронавирусом. В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьёзными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение выйти на поле, но соблюдал протокол социального дистанцирования. В связи с этим игроки «Холденштедта» 37 раз беспрепятственно поразили ворота соперника. Игроки «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния. Матч завершился со счётом 37:0 в пользу «Холденштедта».
https://www.championat.com/football/news-4136413-v-germanii-match-zavershilsja-so-schjotom-370-odin-iz-klubov-sobljudal-pravila-distancirovanija.html?utm_source=copypaste
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07.10.2020 08:39 Ответить
Щоб не наражати себе на небезпеку великого скупчення, наші футболісти напевно приймуть рішення знаходитись якомога подалі від власних воріт у розсипну біля кромок футбольного поля, тому що з Францією й так у нападі у нас будуть проблеми
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07.10.2020 02:46 Ответить
Инфицрованные и больные две большие разницы. Все живое уже инфицировано. Одним меньше вирусом одним больше не имеет значения . Заболеешь или нет вот в чем вопрос. Здоровый тоже поствречался с виросом только вирус не смог проникнуть в здоровую клетку.
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07.10.2020 03:51 Ответить
👍 , підтримую , мені теж не подобається ця гра.
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07.10.2020 04:02 Ответить
Да там и так половина одноногие.
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07.10.2020 06:19 Ответить
чекаємо на перемогу
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07.10.2020 09:03 Ответить
Всі ті спіртсмени, футболісти зокрема, паразити на тілі трудового народу!
Двадцять п,ять тисяч дурбалесів сидять на стадіоні, купили білети по 100-200 грн., які відірвали від бюджету сім,ї і дивляться як 22 мільйонери ганяють м,ячик на радість голодранців!!!!!
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07.10.2020 10:04 Ответить
 
 