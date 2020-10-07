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Новости Вмешательство в выборы в США
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Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон

Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы, которые связаны с расследованием связей с РФ, а также скандалом с электронной почтой его конкурентки на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина, об этом он написал в соцсети.

"Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории - российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!", - написал Трамп.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

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В ходе предвыборной кампании 2016 года конкурент Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В конце октября того же года, всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФСБ, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах.

США (27213) Клинтон Хиллари (197) рассекречивание (14) Трамп Дональд (5716) Мюллер Роберт (65)


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Топ комментарии
+16
Трамп- перший президент США про якого росіяни кажуть ;наш Трамп!;.
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07.10.2020 07:12 Ответить
+9
Ну, личная электронная почта-это серьезное преступление.
Это вам не с террористами бизнес вести, не от уплаты налогов уклоняться, не использовать служебное положение в целях личного обогащения, не подделывать результаты выборов и тд.
Это серьезнейшее преступление. Электронная почта
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07.10.2020 07:21 Ответить
+7
Еще 4 года срампа Американская демократия не вынесет. Позор какой-то ((
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07.10.2020 07:23 Ответить
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Трамп- перший президент США про якого росіяни кажуть ;наш Трамп!;.
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07.10.2020 07:12 Ответить
Латает пробоины в своём корабле! А отрыв уже двузначный, посмотрим по опросам в конце недели.
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07.10.2020 07:15 Ответить
Пытается рейтинг удержать, чтоб потом факты фальсификаций не так явны были
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07.10.2020 07:22 Ответить
Ні, просто робить доступним рецепт лікування від Covid. Він прочитав і відразу вилікувався...
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07.10.2020 10:52 Ответить
Ну, личная электронная почта-это серьезное преступление.
Это вам не с террористами бизнес вести, не от уплаты налогов уклоняться, не использовать служебное положение в целях личного обогащения, не подделывать результаты выборов и тд.
Это серьезнейшее преступление. Электронная почта
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07.10.2020 07:21 Ответить
Она прогоняла через личную почту (сервер кстати находился у украинского Клауд провайдера) секретную корреспонденцию Госдепартамента главой которого была. Чистая уголовщина за умышленное рассекречивание гостайны.
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07.10.2020 09:23 Ответить
Умышленное еще нужно доказать. Что скажете про вышеперечисленные подвиги трампа?!
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07.10.2020 11:57 Ответить
Все вышеперечисленные подвиги это из раздела Порох убил и съел своего брата 😀 Несерьезно даже
А от налогов уклонялся совершенно легально. Если бы он жульничал то его за жопу давно бы взяла федеральная налоговая служба IRS как в своё время Аль Капоне.
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07.10.2020 13:52 Ответить
Не поможет.
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07.10.2020 07:22 Ответить
Еще 4 года срампа Американская демократия не вынесет. Позор какой-то ((
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07.10.2020 07:23 Ответить
Предвыборный шантаж. А на что ещё кацапский дружбан трампец способен?
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07.10.2020 07:27 Ответить
Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон - Цензор.НЕТ 1927....
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07.10.2020 07:30 Ответить
Кава гаряча, маскали холодні.
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07.10.2020 09:31 Ответить
Дєрмократ Рузвельт під час Голодомору розбудовував в параші автотракторні заводи і Дніпрогес. Дєрмократи завжди були спонсорами параші.
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07.10.2020 08:23 Ответить
ну,то американцам самим решать.наше дело-сохранить поддержку Украины независимо от цвета партийных флагов америки
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07.10.2020 08:46 Ответить
при демократе обаме россия на вас напала
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07.10.2020 09:13 Ответить
Лохматое Чмо исполняет. Налоговые декларации пусть рассекретит сначала.
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07.10.2020 08:36 Ответить
а свои налоговые декларации не открыл?
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07.10.2020 08:44 Ответить
дональдушка идет с козырей. финишная прямая: или пан, или пропал.
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07.10.2020 08:48 Ответить
Та все поняли уже, что Трампушка щенок пуйла
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07.10.2020 10:09 Ответить
Трамп розпорядився розсекретити документи про зв'язки з РФ і листи Клінтон - Цензор.НЕТ 60
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07.10.2020 11:26 Ответить
молодец. дави демо антифйу.
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08.10.2020 02:06 Ответить
 
 