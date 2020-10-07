1 004 6
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 7 октября в мире зарегистрировали 311 613 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 553 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 36 045 050 случаев инфицирования, из них 311 613 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 054 607 человек, из них 5 553 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 27,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серафим Полубес #449249
показать весь комментарий07.10.2020 08:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Толик Тигра
показать весь комментарий07.10.2020 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль