Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 октября в мире зарегистрировали 311 613 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 553 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 36 045 050 случаев инфицирования, из них 311 613 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 054 607 человек, из них 5 553 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 27,1 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

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