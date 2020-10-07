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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 октября в мире зарегистрировали 311 613 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 553 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 36 045 050 случаев инфицирования, из них 311 613 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 054 607 человек, из них 5 553 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 27,1 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 54 тыс. человек, число заболевших превысило 36 млн 02

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Да ну! Все же знают, что никакого вируса нет!
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07.10.2020 08:27 Ответить
На 25 місці по загальній кількості випадків. За добовим приростом ми вгазалі на 2 місті в світі після Мексики. Це провал.
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07.10.2020 09:13 Ответить
 
 