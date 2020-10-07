За сутки наемники РФ дважды нарушили "тишину" на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку от Водяного.

"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС локализовано пожара вблизи населенных пунктов Болотенное, Майорск, Катериновка, Попасная, Хутор Вольный и Станица Луганская.

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Кроме того, военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново военнослужащие продолжают расчищать заблокированные пути, разбирать завалы на объектах поселковой инфраструктуры и в разрушенных огнем частных домах.

"С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщили в пресс-центре ОС.