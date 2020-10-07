За сутки наемники РФ дважды нарушили "тишину" на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку от Водяного.
"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
Так, за минувшие сутки военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС локализовано пожара вблизи населенных пунктов Болотенное, Майорск, Катериновка, Попасная, Хутор Вольный и Станица Луганская.
Кроме того, военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново военнослужащие продолжают расчищать заблокированные пути, разбирать завалы на объектах поселковой инфраструктуры и в разрушенных огнем частных домах.
"С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Коли в Іванковичах затримали кілерів, що хотіли вбити Морду, то виття у ЗМІ було на рівні нічного лісу з вовками: "тамжинаш прєзідєнтживьот!!!111".
Одна порода. Тупа, брехлива, ненажерлива та боязка.
(уявіть!))))
Неприцільний, тобто не зумисний. Випадковий..