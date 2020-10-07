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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки наемники РФ дважды нарушили "тишину" на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС

За сутки наемники РФ дважды нарушили

За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку от Водяного.

"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС локализовано пожара вблизи населенных пунктов Болотенное, Майорск, Катериновка, Попасная, Хутор Вольный и Станица Луганская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу, - штаб ОС

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново военнослужащие продолжают расчищать заблокированные пути, разбирать завалы на объектах поселковой инфраструктуры и в разрушенных огнем частных домах.

"С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщили в пресс-центре ОС.

За сутки наемники РФ дважды нарушили тишину на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб ОС 01

обстрел (27982) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
А уявіть як подавалась би новина, якби у сторону кортежа зєлі (не дай бог) хтось здійснив неприцільний обстріл?
Коли в Іванковичах затримали кілерів, що хотіли вбити Морду, то виття у ЗМІ було на рівні нічного лісу з вовками: "тамжинаш прєзідєнтживьот!!!111".
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07.10.2020 08:22 Ответить
+4
Він би впав замертво, як колись овоч зомлів від яйця.
Одна порода. Тупа, брехлива, ненажерлива та боязка.
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07.10.2020 08:55 Ответить
+3
Наші казли знімають відповідальність з сепарів за вбивства та поранення.
Неприцільний, тобто не зумисний. Випадковий..
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07.10.2020 09:01 Ответить
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А уявіть як подавалась би новина, якби у сторону кортежа зєлі (не дай бог) хтось здійснив неприцільний обстріл?
Коли в Іванковичах затримали кілерів, що хотіли вбити Морду, то виття у ЗМІ було на рівні нічного лісу з вовками: "тамжинаш прєзідєнтживьот!!!111".
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07.10.2020 08:22 Ответить
Він би впав замертво, як колись овоч зомлів від яйця.
Одна порода. Тупа, брехлива, ненажерлива та боязка.
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07.10.2020 08:55 Ответить
Що Ви таке кажете? Він на передовій був, учасників АТО повчав як жити і воювати. А кортеж у нього найменший серед президентів за всі часи існування України.
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07.10.2020 08:58 Ответить
І всі на вєліках ))
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07.10.2020 09:00 Ответить
і на роліках ))) і в броніках )))
(уявіть!))))
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07.10.2020 10:54 Ответить
Це вони ще не "салютовали" до дня "вилуплення" *****.
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07.10.2020 08:34 Ответить
"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали" да вы и не открывали когда стреляли когда снайперы убивали в разные дни(умер от неизвестного выстрела,на этот раз прицельный) когда подрывались на ихних минах(неизвестное устройство) когда жгли села поджигая(от ветра,стечение обстоятельств)
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07.10.2020 08:55 Ответить
Наші казли знімають відповідальність з сепарів за вбивства та поранення.
Неприцільний, тобто не зумисний. Випадковий..
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07.10.2020 09:01 Ответить
*********** їх як можуть... от таке брехливо-принизливе перемирря ...
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07.10.2020 10:55 Ответить
А если еще отвести наши войска на 20 км от линии разграничения, то и при непрекращающихся обстрелах 24/7 со стороны ордло у нас боевых потерь и ранений не будет. Слава "звиздидентскому перемирию"!!!
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07.10.2020 09:10 Ответить
Режим сокрытия огня и потерь не нарушен.
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07.10.2020 09:32 Ответить
не прицельно...херня...
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07.10.2020 10:25 Ответить
 
 