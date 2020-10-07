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Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами

Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами

Партнерство между Украиной и ЕС основано на общих демократических ценностях, поэтому уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются ключевым фактором для доверия в отношениях.

Об этом во время пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина-ЕС заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши отношения и партнерство с Украиной основаны на общих демократических ценностях, на верховенстве права. Важно сделать все, чтобы поддержать борьбу с коррупцией. В Украине существует для этого институциональная архитектура. В рамках диалога у нас была возможность объяснить принципы, которые являются для нас ключевыми. Прежде всего - это принцип независимости, очень важный, чтобы гарантировать эффективную борьбу с коррупцией. Второй принцип - это эффективность, что означает конкретные результаты, а также правовая определенность", - рассказал Мишель.

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Он отметил, что во время саммита европейская сторона воспользовалась возможностью обсудить эти вопросы в деталях с Президентом Украины и его командой - в том числе относительно решения Конституционного Суда и дискуссии в Верховной Раде.

"У нас была возможность вполне прозрачно обменяться взглядами по текущей ситуации. Отношения между ЕС и Украиной основаны на доверии и уверенности. Исходя из этого, мы имели возможность быть откровенными, провести хорошую дискуссию вокруг достигнутого прогресса, а также работы, которую все еще нужно выполнить", - добавил президент Европейского Совета.

Автор: 

коррупция (8579) саммит (1206) Евросоюз (17297) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+30
Смысл объяснять, Зебобики ничего не поймут.
Просрут безвиз и не поймут, что наделали.
Уроды...
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07.10.2020 08:29 Ответить
+21
Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами.

ЗЕ открытым текстом сказали: "Вова, у тебя все по-дебильному. С такой коррупцией тебе никто денег не даст." А могут и безвиз забрать, влиятельные европарламентарии об этом уже письменно уведомляют действующую власть.
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07.10.2020 08:34 Ответить
+19
Господин Мишель - как Вы не можете понять, что самим с собой бороться невозможно нашим бандюганам, зто все равно что стрелять себе в ногу, или на крайняк два раза себе в голову.
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07.10.2020 08:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Смысл объяснять, Зебобики ничего не поймут.
Просрут безвиз и не поймут, что наделали.
Уроды...
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07.10.2020 08:29 Ответить
лоукост уже просрали бене...
сёдни одна мадам жаловалась,что билет в турцию из одессы уже 18 000 грн.а было 2 000
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07.10.2020 08:51 Ответить
Ти ж їй нагадав - чому?
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07.10.2020 08:53 Ответить
ні,вона своя,порохоботка
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07.10.2020 08:56 Ответить
тут понять несложно - бубу опять наслали нахер.

Денег не дали (60 млн. от **** - копейки на фоне колоссальной дыры в бюджете).
Клоунские "инициативы" обсуждать отказались.

Сегодня буба едет в Англию, где его опять пошлют нахер
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07.10.2020 09:15 Ответить
Все вони "понимают", і все у них йде по плану, не за горами ...
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07.10.2020 11:43 Ответить
Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами.

ЗЕ открытым текстом сказали: "Вова, у тебя все по-дебильному. С такой коррупцией тебе никто денег не даст." А могут и безвиз забрать, влиятельные европарламентарии об этом уже письменно уведомляют действующую власть.
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07.10.2020 08:34 Ответить
https://internetua.com/v-ukraine-oficialno-otmenili-knigu-jalob-csto-teper-delat-nedovolnym-potrebitelyam В Украине официально отменили "Книгу жалоб": что теперь делать недовольным потребителям ...,ну можете теперь в СУДЫ ПОДАВАТЬ ИСКИ,мы это сделали вместе в КУМОВСКОЙ Украине правда 73% + 26%
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07.10.2020 08:38 Ответить
Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами - Цензор.НЕТ 4942
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07.10.2020 08:43 Ответить
"Цвет нации!"
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07.10.2020 08:46 Ответить
зебілонації.
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07.10.2020 08:52 Ответить
Жодного українця.
Але українці навіщось обрали ОЦЕ своєю владою.
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07.10.2020 09:51 Ответить
Господин Мишель - как Вы не можете понять, что самим с собой бороться невозможно нашим бандюганам, зто все равно что стрелять себе в ногу, или на крайняк два раза себе в голову.
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07.10.2020 08:44 Ответить
Можно добавить, что пусть оставить надежду, что-то ожидать от "зелёных". Их удел - катиться дальше вниз.
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07.10.2020 09:39 Ответить
Вирок у процесі.
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07.10.2020 11:46 Ответить
Тільки про це подумав. Діти корупції.
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07.10.2020 10:21 Ответить
Дети коррупционеров - наше будующее-клоун это на концерте прямо и сказал...
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07.10.2020 12:29 Ответить
Зебилам объяснять что-либо - впустую тратить время.
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07.10.2020 08:44 Ответить
И это все достижения? Где обещанная сенсация ,анонсированная накануне зедебилами? Или сенсация что нам почему то оставили без.виз ???
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07.10.2020 08:49 Ответить
сенсация в том, что клоуна вообще туда пустили.

А могли б велеть швейцару выкинуть на улицу под дождь пинками...
но пожалели убогого.
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07.10.2020 09:21 Ответить
Да ещё денежек на леденцы дали или на шаурму, чтобы дитё не расплакалось.
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07.10.2020 09:41 Ответить
Для нас теж
Але спочатку потрібно погнати з влади кодло циркачів.
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07.10.2020 08:52 Ответить
Хм, цікаво... А як же дали безвіз Україні при "марадьорі парашенкє"? Та й МВФ надавав кредити регулярно (маркер інвесторам). А при "найвеличнішому немарадьорі" якась херня коїться- інвестори тікають, погрожують забрати безвіз. Мабуть бояться вони Вові і заздрять його величі.
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07.10.2020 08:53 Ответить
Вова, сажай Беню, тебе скидка будет. В сроке. На киче меньше просидиш.
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07.10.2020 09:02 Ответить
тупые европеоиды.

Простейший вопрос: А ДЕ Ж ТАДА дЕРЬМАК БУДЕТ ХАРЧЕВАТЬСЯ? - им в голову не пришел...
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07.10.2020 09:03 Ответить
https://twitter.com/tumick

https://twitter.com/tumick
https://twitter.com/tumick
https://twitter.com/tumick Олександр Тумак

Коли дитина з вадами розвитку впоралася з найпростішими завданням, її хвалять більше, ніж відмінника, що переміг на олімпіаді.
Тут те саме...
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07.10.2020 09:05 Ответить
Генератор случайных фраз, напрасноречивый бедоносец, временно исполняющий обязанности Президента Украины поехал на саммит «Украина - ЕС» в Брюссель искать банкомат, бо Коломойский хочет денег, а денег нет. По дороге он дал интервью изданию Politico Europe, где, традиционно, наговорил кучу глупостей и вранья.
Но вот что интересно. Ближайшее окружение воплощенного среднестатистического украинского жлоба у власти, настолько привыкло к дурноватому потоку сознания из уст нашего персонажа, что им текст сумбурного интервью показался не таким уж плохим, и они напечатали его на официальном портале президента.
Впечатление от прочитанного однозначное: уж на сковородке врет как дышит. И это касается всего: от утверждения, что Зеленский добился независимости НАБУ и антикоррупционных органов, до позиции по отравлению Навального, мнения про диалог с Путиным и окончание войны.
Особенно смешно читать, как на вопрос: «Могут ли Макрон и Путин требовать изменения украинской Конституции» бедный и несчастный ужик так много наговорил, что журналист раздраженно его переспросил: «Дайте, пожалуйста, простой ответ «да» или «нет»! Конечно, ВАЗ выдавил из себя, мол, «пока нет», пусть вначале незаконные милитаризованные формирования расформируются. В этом месте мне очень захотелось похвалить бездарного троечника и сказать: «Молодец, Вова! Ты хоть какой-то минимум материала усвоил! Умничка!» Но это желание совершенно пропало, когда сей бесталанный начал хвалить Путина за его добрую волю и любящее сердце, ведь Владимир Владимирович отпустил заложников (напомню, что за время каденции Зеленского вернули 140 человек, а при Порошенко более трех тысяч), с ним нужно вести переговоры и договариваться о мире, иначе никак. А потом еще и мямлил что-то вроде: «Отравление Навального не доказано, пусть закончится следствие, иметь мнение - это не мои полномочия...». И вот здесь я сразу вспомнил про дело Риффмастера...
У Зеленского виноваты все, но только не он. СМИ, общество, обстоятельства, ковид, что выгнал Зеленского из дома, но не догнал в резиденции, на которую он имеет право, хотя пообещал детям. А еще он закончил войну в своей голове, но матери погибших продолжают спрашивать Зеленского когда же она действительно закончится.
Короче, я устал то этого бреда. Не читайте, берегите психику. Голосуйте за «Европейскую Солидарность» и выдавливайте из себя по капле жлоба.
Автор https://www.facebook.com/strierej?__cft__[0]=***************************************************************************************************************************************************************************-X8yqA0xH_zUu5VYsI_YieT3WttLpqxFMJPHH3N7JE-LnhFlj8ozXE2s3-b4QCHV9QA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/strierej?__cft__[0]=***************************************************************************************************************************************************************************-X8yqA0xH_zUu5VYsI_YieT3WttLpqxFMJPHH3N7JE-LnhFlj8ozXE2s3-b4QCHV9QA&__tn__=-]K-R Олександр Дедюхін
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07.10.2020 09:07 Ответить
К вам вопрос? Если перепродаватель взяточник идет в депутаты, может ли знать об этом глава его партии, что он(а) взяточник, чем такой человек будет заниматся в политике, ответственность лидера такой политической силы за кандидата?
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07.10.2020 09:53 Ответить
хм.. цікаво, а тимчасово виконувавший обовязки Президента шоколадний пьётр скільки зміг "збити" коштів з Європи? і це подвиг чи це зрада ?
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07.10.2020 10:07 Ответить
херсонец. пшел в будку вонючка. иди жуй зеленые сопли и радуйся чмо что тебе дали возможность торговать твоими поделками за границу.
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07.10.2020 11:43 Ответить
зебил, ты реально тупой) или в лахте тебе забыли сказать - что Пороху давали денег столько, сколько нужно было Украине
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07.10.2020 13:27 Ответить
квартальный шут только подсрачник поймет...
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07.10.2020 09:14 Ответить
Конкретные результаты управляют вашей же колонией, не мешайте им воровать, господа эвропейці!
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07.10.2020 09:22 Ответить
зелю намагаються виховувати..
в тому немає сенсу..
краще віддайте хвірташа штатам,
і дотисніть беню
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07.10.2020 09:24 Ответить
Так что свои влажные фантазии ЗЕ может оставить зебилам.

Сначала пусть ЗЕ научится соблюдать договоренности и выполнять обязательства, а потом совать свое немытое рыло в калашный ряд.

А пока что "ЕС - не банкомат!!!"
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07.10.2020 09:25 Ответить
Повинні бути з ОПУ(и) переможні реляціії яких успіхів добився найвеличніший на самміті. Невже промовчать?
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07.10.2020 09:29 Ответить
Он привез с ЕС 60млн евро, что на 60млн больше чем ему нужно было предоставить.
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07.10.2020 09:32 Ответить
На шаурму і кофе цілком достатньо, ще і на морожене залишиться.
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07.10.2020 09:50 Ответить
Цікаво, хто новини по ящику дивиться, що там журнашлюшки, по олігархічним каналам, віщають?
"Перемога, мАлАдой зЕкоМанди! Європа в шоці! Корупцію подолано в турборежимі!"
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07.10.2020 09:33 Ответить
Ви садист! Після рвотних виступів найвеличнішого пропонуєте ще дивитися новини по ящику!!!
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07.10.2020 09:46 Ответить
они по очереди будут теперь зелупу опускать?)
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07.10.2020 09:34 Ответить
Ага! Сегодня очередь Британцев за "Вагнера" спросят.
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07.10.2020 09:56 Ответить
рожденный быть клоуном, президентом страны быть не может по определению. это аксиома. не дано. разве что временно исполняющим обязанности волею случая.

бубочка , пошел бы ты , .. в отставку! и не смешил народ
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07.10.2020 09:49 Ответить
сделать, что обещал, КОНКРЕТНО ПОСАДИТЬ ПОРОСЯТНИКОВ
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07.10.2020 09:57 Ответить
Цей Мішель на нашого Шмигаля похожий...
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07.10.2020 10:05 Ответить
похоже, фраза - "эффективность - означает конкретные результаты ", высказанная в отношении борьбы с коррупцией , для баражирующей фрикадельки мамы Римы оказалась неподьемной...
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07.10.2020 10:10 Ответить
https://site.ua/aleksey.golobutskiy/ Олексій Голобуцький
Кремлёвская вакцинная вилка для Зеленского

Путин в ходе встречи с Медведчуком заявил, что Украине вполне могут поставлять российскую вакцину от коронавируса: "Почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной".
И вновь Зеленского Кремль берёт в вилку: либо ты позволяешь принять от Кремля вакцину, и тогда Медведчук - "спаситель нации от вируса" (практически наверняка вакцину от будет раздавать бесплатно). Твои рейтинги обвалены, рейтинги ОПЗЖ растут. Либо ты любым способом закрепляешь в правовом поле запрет на российскую вакцину (указом, постановлением, законом, судебным решением...). И тогда для большинства электората ты - "убийца, президент Смерть" и т.п. Твой рейтинг падает, рейтинги "радетелей за народ" ОПЗЖ (и президентский рейтинг Бойко либо и самого Медведчука) растут.
Остаётся надеяться, что у Зеленского хватит креатива и ресурсов в кратчайшие сроки запустить по всем доступным каналам тему "я не дам травить свой народ непонятной бурдой от производителей "Новичка", я уже договорился о первых поставках самых лучших мировых вакцин".
Потому что мы все уже поняли, что снимать с выборов ОПЗЖ и вообще вытеснять их из правового поля Украины Зеленский категорически не готов. Даже ценой своих рейтингов и возможной угрозы импичмента (а Медведчук не постесняется).
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07.10.2020 10:18 Ответить
Зелебобіки з радістю візьмуться за «викорінення корупції», ще й будуть прикриватися тим, що нібито це така вимога ЄС, і через 1000% свою гпушницю посадять усіх патріотичних опозиціонерів.
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07.10.2020 10:20 Ответить
Для зебилов, дебилов и зеленых объясняю: алкоголизм, наркомания и коррупция непобедимы. Поэтому это заявление о приостановлении работы по СА до следующих выборов действительно Гетьмана Украины, а не куклы-марионетки. Как говорят москали: Посмотрим, посмотрим....
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07.10.2020 10:24 Ответить
Как коррупционеры или идиоты могут побороть коррупцию?
Самый простой способ, это помощь ЕС.
1) Пригласить итальянских следователей, имеющих опыт борьбы с мафией.
2) Пригласить британских судей.
3) Пригласить французов, с гильотиной.
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07.10.2020 11:15 Ответить
віслюк щось зрозумів, з того, що йому казали..!?
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07.10.2020 11:38 Ответить
так Зе уже не с чем бороться. в 14-19 годах всё коррупцию уже искоренили.
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08.10.2020 02:13 Ответить
 
 