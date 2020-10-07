Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами.

Партнерство между Украиной и ЕС основано на общих демократических ценностях, поэтому уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются ключевым фактором для доверия в отношениях.

Об этом во время пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина-ЕС заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши отношения и партнерство с Украиной основаны на общих демократических ценностях, на верховенстве права. Важно сделать все, чтобы поддержать борьбу с коррупцией. В Украине существует для этого институциональная архитектура. В рамках диалога у нас была возможность объяснить принципы, которые являются для нас ключевыми. Прежде всего - это принцип независимости, очень важный, чтобы гарантировать эффективную борьбу с коррупцией. Второй принцип - это эффективность, что означает конкретные результаты, а также правовая определенность", - рассказал Мишель.

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Он отметил, что во время саммита европейская сторона воспользовалась возможностью обсудить эти вопросы в деталях с Президентом Украины и его командой - в том числе относительно решения Конституционного Суда и дискуссии в Верховной Раде.

"У нас была возможность вполне прозрачно обменяться взглядами по текущей ситуации. Отношения между ЕС и Украиной основаны на доверии и уверенности. Исходя из этого, мы имели возможность быть откровенными, провести хорошую дискуссию вокруг достигнутого прогресса, а также работы, которую все еще нужно выполнить", - добавил президент Европейского Совета.