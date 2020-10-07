Переговоры, предложенные Пашиняном, не приведут к остановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности", - Бутусов
Война не ослабила, а укрепила авторитет Баку, поскольку Азербайджан избрал четкий понятный курс, и ни ОБСЕ, ни кто-либо еще в цивилизованном мире не может выступить против освобождения признанных международным правом оккупированных территорий.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Спустя девять дней после начала наступления Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки.
А президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что будет продолжать наступление пока не будет освобождена вся оккупированная территория.
Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам?
Во-первых, над Карабахом скоро снова будет летная погода, и очевидно, что дроны, дальнобойные птуры, артиллерия снова обрушатся на армянскую оборону, а прикрыть с воздуха большой фронт нет средств. Пашинян решил предупредить новые тяжелые потери, поскольку очевидно - азербайджанцы не остановят успешную для них операцию. Может ли Армения подготовить и провести контрудар? Может, но только успешно атаковать при господстве в воздухе противника невозможно. Азербайджанская армия явно не будет бежать. Армения решила начать переговоры, пока сохраняет выгодные позиции и военную силу. Платить кровью за государственные принципы - это очень тяжело.
Во-вторых, политически мировое сообщество не может поддержать Армению, которая сражается за позиции в "зоне безопасности" - на азербайджанской земле, которая никогда не входила в состав Карабаха.
В-третьих, Россия, обремененная санкциями за войну в Украине, связанная войной в Сирии и революцией в Беларуси, где она поддержала диктатора, не может выступить в защиту Армении, как ее союзник по ОДКБ.
Будет ли успешной инициатива Пашиняна? Переговоры не приведут к приостановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности" - территории 7 районов Азербайджана.
Пашинян вступает на скользкую тропу в глазах общественного мнения. Ведь быть миротворцем, под давлением военного поражения - крайне невыгодная позиция. Переговоры эффективны когда ты можешь диктовать инициативу.
Азербайджан стал ближе, чем когда-либо за 26 лет Минских переговоров к освобождению оккупированных территорий.
Война не ослабила, а укрепила авторитет Баку, поскольку Азербайджан избрал четкий понятный курс, и ни ОБСЕ, ни кто-либо еще в цивилизованном мире не может выступить против освобождения признанных международным правом оккупированных территорий", - рассказал Бутусов.
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Нах с Карабаха - и не нужны переговоры!
Может попробовать полизать *****, но тогда США даст карт бланш Турции.
При этом, скрывают свои реальные потери, рассказывают байки и мобилизую молодых зеленых ребят - пушечное мясо.
Многие, кто живет в других республиках, массово отказываются от гр-ва армении, особенно роSSийские армяне, которіе давно с 2-мя паспортами шастали. Что-то я не увидел их победоносную диаспору, которая рвалась в бой, на защиту отчизны. Тут сидит в чате их бот, некий эдмонд саакян, который разворовывал здесь гуманитарку и волонтерскую помощь для ребят, бывшая рыговская шавка из Днепра, примазавшаяся к статусу "участника АТО" ради наживы и дешевенькового пиара. Пускай едет родину защищать, если она у него есть, а не рассказывать нам тут про Азербайджан...
Едь туда, на свою "родину", и там воруй волонтерские деньги, как это делал ты у нас, в Украине.
Есть фраза из Мимино, когда армянин выдает себя за оф. лицо, чтобы занять гостиничный номер" "дзер нманнэра хайтаракумэн Республикан" ))))) Что означает, примерно, как "Такие как вы позорят Республику".
Поэтому, хорош позориться, вали по-хорошему, проХФФессор ХАЧИКЯН)))))))))))))))))))
Значит "не приведут", но Армения вряд ли капитулирует. Это ведь вопрос ее выживания