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Переговоры, предложенные Пашиняном, не приведут к остановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности", - Бутусов

Переговоры, предложенные Пашиняном, не приведут к остановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей

Война не ослабила, а укрепила авторитет Баку, поскольку Азербайджан избрал четкий понятный курс, и ни ОБСЕ, ни кто-либо еще в цивилизованном мире не может выступить против освобождения признанных международным правом оккупированных территорий.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Спустя девять дней после начала наступления Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что будет продолжать наступление пока не будет освобождена вся оккупированная территория.

Какие факторы подталкивают Пашиняна к переговорам?

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Во-первых, над Карабахом скоро снова будет летная погода, и очевидно, что дроны, дальнобойные птуры, артиллерия снова обрушатся на армянскую оборону, а прикрыть с воздуха большой фронт нет средств. Пашинян решил предупредить новые тяжелые потери, поскольку очевидно - азербайджанцы не остановят успешную для них операцию. Может ли Армения подготовить и провести контрудар? Может, но только успешно атаковать при господстве в воздухе противника невозможно. Азербайджанская армия явно не будет бежать. Армения решила начать переговоры, пока сохраняет выгодные позиции и военную силу. Платить кровью за государственные принципы - это очень тяжело.

Во-вторых, политически мировое сообщество не может поддержать Армению, которая сражается за позиции в "зоне безопасности" - на азербайджанской земле, которая никогда не входила в состав Карабаха.

В-третьих, Россия, обремененная санкциями за войну в Украине, связанная войной в Сирии и революцией в Беларуси, где она поддержала диктатора, не может выступить в защиту Армении, как ее союзник по ОДКБ.

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Будет ли успешной инициатива Пашиняна? Переговоры не приведут к приостановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности" - территории 7 районов Азербайджана.

Пашинян вступает на скользкую тропу в глазах общественного мнения. Ведь быть миротворцем, под давлением военного поражения - крайне невыгодная позиция. Переговоры эффективны когда ты можешь диктовать инициативу.

Азербайджан стал ближе, чем когда-либо за 26 лет Минских переговоров к освобождению оккупированных территорий.

Война не ослабила, а укрепила авторитет Баку, поскольку Азербайджан избрал четкий понятный курс, и ни ОБСЕ, ни кто-либо еще в цивилизованном мире не может выступить против освобождения признанных международным правом оккупированных территорий", - рассказал Бутусов.

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) россия (96279) Бутусов Юрий (4386) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+20
Очень плохо у армян,
Да, Николо Пашнян?
И Параша не поможет,
Главный мировой бандит.
Вас Алиев победит.
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07.10.2020 09:00 Ответить
+16
Срочно санитаров !!!!!!!
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07.10.2020 09:04 Ответить
+15
Россия то же согласна освободить часть Донбасса в обмен на признание Крыма Украиной.
И что теперь?
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07.10.2020 09:15 Ответить
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Как обычно, азербайджанские боты заспамили ленту, отработали программу минимум и ушли)
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07.10.2020 10:09 Ответить
Це і називається звільнення окупованих територій. Коли загарбник ниє, жаліється і пропонує домовлятися, а не навпаки. Коли влада окупованої країни ниє, жаліється і ппропонує компроміси та поступки загарбнику, як в Україні.
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07.10.2020 10:27 Ответить
Переговоры Азейбарджана и Армении?
Нах с Карабаха - и не нужны переговоры!
Может попробовать полизать *****, но тогда США даст карт бланш Турции.
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07.10.2020 11:11 Ответить
Странно, а вот если верить роликам армянского ТВ, это Алиев должен был просить о перемирии...
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07.10.2020 11:12 Ответить
Арм. тв, это пропагандистское дерьмо. Больше 5 мин невозможно смотреть на фальш и крики, мы турков скоро добъём, победа за нами. Аналог раша24....
При этом, скрывают свои реальные потери, рассказывают байки и мобилизую молодых зеленых ребят - пушечное мясо.
Многие, кто живет в других республиках, массово отказываются от гр-ва армении, особенно роSSийские армяне, которіе давно с 2-мя паспортами шастали. Что-то я не увидел их победоносную диаспору, которая рвалась в бой, на защиту отчизны. Тут сидит в чате их бот, некий эдмонд саакян, который разворовывал здесь гуманитарку и волонтерскую помощь для ребят, бывшая рыговская шавка из Днепра, примазавшаяся к статусу "участника АТО" ради наживы и дешевенькового пиара. Пускай едет родину защищать, если она у него есть, а не рассказывать нам тут про Азербайджан...
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07.10.2020 12:09 Ответить
Эдмонд! Чемодан, вокзал, рашка! Цигель, цигель до своих. Ты ж пишешь россия и путин с большой буквы. Против подсознания не пойдеш. Натура у вас такая, прокацпленнная.
Едь туда, на свою "родину", и там воруй волонтерские деньги, как это делал ты у нас, в Украине.

Есть фраза из Мимино, когда армянин выдает себя за оф. лицо, чтобы занять гостиничный номер" "дзер нманнэра хайтаракумэн Республикан" ))))) Что означает, примерно, как "Такие как вы позорят Республику".

Поэтому, хорош позориться, вали по-хорошему, проХФФессор ХАЧИКЯН)))))))))))))))))))
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07.10.2020 12:14 Ответить
Тому що у премєра Ильхам Алиев є чоловіча гідність і відповідальність перед країною, а в ЗЕ-говнокомандувача її не має! Тому Донбасс ще окупований росіянами!
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07.10.2020 17:01 Ответить
Переговоры, предложенные Пашиняном, не приведут к остановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности"

Значит "не приведут", но Армения вряд ли капитулирует. Это ведь вопрос ее выживания
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08.10.2020 19:35 Ответить
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