В Украине за сутки рекордные 4 753 новых случая COVID-19, - Степанов. ВИДЕО
За минувшие сутки в Украине подтвердили 4 753 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 959 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас сегодня рекорд по количеству выздоровевших пациентов с COVID-19 - 2 569 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Вместе с тем, у нас антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки заболели 4 753 человека, из них 219 детей и 251 медработник. Были госпитализированы 730 человек. У нас растет количество людей, которые госпитализированы в больницы на стационарное лечение. На сегодняшнее утро 18 039 граждан Украины находятся в больницах и лечаться от коронавирусной болезни. Зафиксированы 77 летальных случаев. Всего за все время пандемии заболели 239 337 человек, из них 15 259 детей и 16 684 медработника. Всего выздоровели 105 970 человек, из них 7 328 детей. Всего летальных случаев 4 597. За минувшие сутки всего были сделаны 59 189 тестов, из них 32 376 методом ПЦР и 26 813 методом ИФА. Это рекордное количество тестов с начала пандемии. Но это количество тестов не достаточно с учетом текущей ситуации", - рассказал Степанов.
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чим це підтверджено, окрім твоєї казочки для бідних з локшиною на вухах? можливо, ще фальшивим тестом?
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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Словно вишенка без торта...
олігархимафіозні бандити толку не буде. Систему треба міняти, але просто так вони на це самі не підуть
Перестаньте списувати будь-які застудні симптоми на коронавірус. Це вже нікого не вражає.
В конце-концов, дефолт у правительства бывает только один...
Росгвардии у вас нет.
Люди Авакова заняты крышеванием наливаек, проституток, нелегальных игорных домов и наркоты.
За боевыми пид*расами Сороса в очереди стоит Пашинян, ему нужнее, у него Алиев и Эрдоган.
Степанов, Вы обратитесь за российским ОМОНом, как в Беларуси?