В Украине за сутки рекордные 4 753 новых случая COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки в Украине подтвердили 4 753 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 959 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас сегодня рекорд по количеству выздоровевших пациентов с COVID-19 - 2 569 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Вместе с тем, у нас антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки заболели 4 753 человека, из них 219 детей и 251 медработник. Были госпитализированы 730 человек. У нас растет количество людей, которые госпитализированы в больницы на стационарное лечение. На сегодняшнее утро 18 039 граждан Украины находятся в больницах и лечаться от коронавирусной болезни. Зафиксированы 77 летальных случаев. Всего за все время пандемии заболели 239 337 человек, из них 15 259 детей и 16 684 медработника. Всего выздоровели 105 970 человек, из них 7 328 детей. Всего летальных случаев 4 597. За минувшие сутки всего были сделаны 59 189 тестов, из них 32 376 методом ПЦР и 26 813 методом ИФА. Это рекордное количество тестов с начала пандемии. Но это количество тестов не достаточно с учетом текущей ситуации", - рассказал Степанов.

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