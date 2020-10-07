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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 685 случаев. Среди лидеров - Киев, Одесчина и Днепропетровщина

Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 685 случаев. Среди лидеров - Киев, Одесчина и Днепропетровщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 7 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 685 человек.

Общее количество инфицированных составляет 22 136 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 387 человек, за последние сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 4 669 пациентов.

По состоянию на 7 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 17 080 человек.

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Среди лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также Киев, Одесская и Днепропетровская области.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 383 человека. Общее количество заболевших - 25 474. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 442 человек, за сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 8 894 пациента. Количество активных больных в Киеве - 16 138.

На Одесчине и Днепропетровщине коронавирусом заболели по 316 человек.

Общее количество инфицированных в Одесской области составляет 15 337 человек, в Днепропетровской - 7 688. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, на Одесчине умерли 236 человек, за минувшие сутки - 10, на Днепропетровщине - 133, за минувшие сутки - 8. 

карантин (16729) Киев (25710) Одесская область (3655) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4103)


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Топ комментарии
+14
Больше концертов.
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07.10.2020 09:13 Ответить
+11
И на исполнителей тоже. Они что не знают что сейчас в стране и в мире творится? Они прекрасно отдавали отчёт своим действиям, знали что концерты запрещены.
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07.10.2020 09:22 Ответить
+10
На организаторов концертов нужно завести уголовную статью, ибо это пздц в период пандемии такое делать....
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07.10.2020 09:18 Ответить
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Больше концертов.
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07.10.2020 09:13 Ответить
Великих і малих...
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07.10.2020 10:47 Ответить
Когда слушаешь "Шлепки" от Поляковой, завтра получишь белые тапки.
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07.10.2020 09:17 Ответить
Що, Гепа вже ВСЕ....
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07.10.2020 10:48 Ответить
На организаторов концертов нужно завести уголовную статью, ибо это пздц в период пандемии такое делать....
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07.10.2020 09:18 Ответить
И на исполнителей тоже. Они что не знают что сейчас в стране и в мире творится? Они прекрасно отдавали отчёт своим действиям, знали что концерты запрещены.
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07.10.2020 09:22 Ответить
бабло не пахнет.
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07.10.2020 10:03 Ответить
Ого почти 700 это очень много при населении около 2 млн.
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07.10.2020 09:21 Ответить
Увидеть "креветку" Поляковой и умереть... 😕
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07.10.2020 09:23 Ответить
Фу я же теперь креветки не смогу есть 😕
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07.10.2020 09:39 Ответить
Необхідно перевіряти гуртожитки студентів, там може бути найбільша концентрація хворих на коронавірус.
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07.10.2020 09:41 Ответить
а на следующий день у нас гастроль давала ирина билык... пандемии нет...
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07.10.2020 09:42 Ответить
Эпидемия начинается с 5% заболевших . Это один ученик в классе каждый день болеет и тогда алярм! А не один на всю школу. Совок знал и умел бороться с эпидемиями как никто другой в мире. В гонконгский грип по 10 + болело в классе, за месяц все кто переболел, у кого организм переборол где то 50 на 50 ,но все были с имунитетом, эпедемия закончилась. И без всякого карантина. Тест был один температура 37,2 Шведы и беларусы тоже самое применили.
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07.10.2020 09:54 Ответить
Вроде бы сейчас с иммунитетом сложности.
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07.10.2020 10:21 Ответить
Эпидемия эпидемии рознь. Вы сейчас говорите о сезонных заболеваниях, там действительно 5%. Но коронавирус это не сезонный вирус, и летальность у него гораздо выше чем у сезонного.

Вот вам пример. Есть вирус *****, летальность около 50%. Таким образом пока бы не умерло 2.5% населения страны, а это 1 млн человек, то никакой эпидемии бы не было?

Поэтому не смешивайте показатели для сезонных вирусов, и новых вирусов, к ним разные подходы.
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07.10.2020 11:58 Ответить
Вирус слабеет проходя через организм он побежден и действует уже как вакцина . Раньше обычай был брали детей проведовать выздаравливающих больных. Так делали прививки. Новый вирус это старый мутируваный. А во время болезни он приобретал старые не опасные свойства.
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07.10.2020 12:21 Ответить
Расскажите про слабеющий вирус тем кто зоболевает Е б о л о й
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07.10.2020 14:58 Ответить
Ни в одном селе или поселке цифра даже близко не приближается к 600 заболевших.
Вывод, чем выше зарплаты, тем больше болеют!
Вон миллиардеры, почти все переболели.
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07.10.2020 11:02 Ответить
Раньше всегда тройку озвучивали, сегодня решили, что нужно Днепропетровщину озвучивать, поэтому вместо тройки четверку назвали
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07.10.2020 12:06 Ответить
На Одесчине и Днепропетровщине коронавирусом заболели по 316 человек.
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07.10.2020 19:04 Ответить
Понятно, пропустил
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07.10.2020 22:25 Ответить
 
 