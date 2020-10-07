Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 685 случаев. Среди лидеров - Киев, Одесчина и Днепропетровщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 7 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 685 человек.

Общее количество инфицированных составляет 22 136 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 387 человек, за последние сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 4 669 пациентов.

По состоянию на 7 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 17 080 человек.

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Среди лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также Киев, Одесская и Днепропетровская области.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 383 человека. Общее количество заболевших - 25 474. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 442 человек, за сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 8 894 пациента. Количество активных больных в Киеве - 16 138.

На Одесчине и Днепропетровщине коронавирусом заболели по 316 человек.

Общее количество инфицированных в Одесской области составляет 15 337 человек, в Днепропетровской - 7 688. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, на Одесчине умерли 236 человек, за минувшие сутки - 10, на Днепропетровщине - 133, за минувшие сутки - 8.