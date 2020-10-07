Харьковщина побила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 685 случаев. Среди лидеров - Киев, Одесчина и Днепропетровщина
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 7 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 685 человек.
Общее количество инфицированных составляет 22 136 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 387 человек, за последние сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 4 669 пациентов.
По состоянию на 7 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 17 080 человек.
Среди лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также Киев, Одесская и Днепропетровская области.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 383 человека. Общее количество заболевших - 25 474. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 442 человек, за сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 8 894 пациента. Количество активных больных в Киеве - 16 138.
На Одесчине и Днепропетровщине коронавирусом заболели по 316 человек.
Общее количество инфицированных в Одесской области составляет 15 337 человек, в Днепропетровской - 7 688. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, на Одесчине умерли 236 человек, за минувшие сутки - 10, на Днепропетровщине - 133, за минувшие сутки - 8.
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Вот вам пример. Есть вирус *****, летальность около 50%. Таким образом пока бы не умерло 2.5% населения страны, а это 1 млн человек, то никакой эпидемии бы не было?
Поэтому не смешивайте показатели для сезонных вирусов, и новых вирусов, к ним разные подходы.
Вывод, чем выше зарплаты, тем больше болеют!
Вон миллиардеры, почти все переболели.