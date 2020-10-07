"Газпром" обратился с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС, - Коболев
Заказ российским "Газпромом" больших мощностей для транспортировки газа через украинскую ГТС может стать весомым аргументом против завершения строительства "Северного потока - 2".
Об этом во время Украинского энергетического дня сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Газпром" обратился к украинской стороне, чтобы увеличить зарезервированные объемы транзита, что является очень положительным признаком. Во-первых, украинская сторона сможет получить больше прибыли в будущем, что означает больше доходов и больше налогов, уплаченных в бюджет государства. Во-вторых, это доказывает, что российская позиция, согласно которой украинскую ГТС необходимо заменить на "Северный поток-2", является абсолютно ошибочной", - сказал Коболев.
По его словам, и НАК "Нафтогаз Украины", и ООО "Оператор ГТС Украины" доказали, что соответствуют европейским правилам и являются надежными партнерами.
"Важно это вспоминать, когда будут проходить следующие дискуссии относительно " Северного потока-2 ". Важно это донести также нашим американским коллегам, которые планируют распространить санкции на всех партнеров "Северного потока-2", - отметил Коболев.
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а може то його канал?
https://twitter.com/tZEinform Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена.
(...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Визит Медведчука в Москву, (...) Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства. Хроника (обновление)