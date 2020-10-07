"Газпром" обратился с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС, - Коболев

Заказ российским "Газпромом" больших мощностей для транспортировки газа через украинскую ГТС может стать весомым аргументом против завершения строительства "Северного потока - 2".

Об этом во время Украинского энергетического дня сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Газпром" обратился к украинской стороне, чтобы увеличить зарезервированные объемы транзита, что является очень положительным признаком. Во-первых, украинская сторона сможет получить больше прибыли в будущем, что означает больше доходов и больше налогов, уплаченных в бюджет государства. Во-вторых, это доказывает, что российская позиция, согласно которой украинскую ГТС необходимо заменить на "Северный поток-2", является абсолютно ошибочной", - сказал Коболев.

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По его словам, и НАК "Нафтогаз Украины", и ООО "Оператор ГТС Украины" доказали, что соответствуют европейским правилам и являются надежными партнерами.

"Важно это вспоминать, когда будут проходить следующие дискуссии относительно " Северного потока-2 ". Важно это донести также нашим американским коллегам, которые планируют распространить санкции на всех партнеров "Северного потока-2", - отметил Коболев.