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"Газпром" обратился с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС, - Коболев

Заказ российским "Газпромом" больших мощностей для транспортировки газа через украинскую ГТС может стать весомым аргументом против завершения строительства "Северного потока - 2".

Об этом во время Украинского энергетического дня сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Газпром" обратился к украинской стороне, чтобы увеличить зарезервированные объемы транзита, что является очень положительным признаком. Во-первых, украинская сторона сможет получить больше прибыли в будущем, что означает больше доходов и больше налогов, уплаченных в бюджет государства. Во-вторых, это доказывает, что российская позиция, согласно которой украинскую ГТС необходимо заменить на "Северный поток-2", является абсолютно ошибочной", - сказал Коболев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транзит "Газпрома" через Украину с начала года достиг 40 млрд куб. м и сейчас идет по максимуму, - Оператор ГТС

По его словам, и НАК "Нафтогаз Украины", и ООО "Оператор ГТС Украины" доказали, что соответствуют европейским правилам и являются надежными партнерами.

"Важно это вспоминать, когда будут проходить следующие дискуссии относительно " Северного потока-2 ". Важно это донести также нашим американским коллегам, которые планируют распространить санкции на всех партнеров "Северного потока-2", - отметил Коболев.

Автор: 

Газ (10237) газопровод (831) Газпром (3185) ГТС (994) Северный поток (1458) Коболев Андрей (459)


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Топ комментарии
+9
TZE inform Визит Медведчука в Москву, его встреча с очередным клоном Путина (личное общение Путина уже около четырех месяцев ограничено 23 членами ближайшего круга), разговоры о поставках в Украину российской "вакцины для лечения COVID-19" - это все театральное представление для широкой публики. Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. После начала боевых действий Турции на стороне Азербайджана против Армении стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован. Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
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07.10.2020 09:46 Ответить
+6
а что там случилось у ***** и ко?
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07.10.2020 09:42 Ответить
+4
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы
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07.10.2020 09:48 Ответить
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медвечук домовився.
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07.10.2020 09:40 Ответить
фуйла вже по українському тв показують.
а може то його канал?
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07.10.2020 09:41 Ответить
а что там случилось у ***** и ко?
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07.10.2020 09:42 Ответить
Она утонула... ©
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07.10.2020 09:46 Ответить
Газы скопились, вздутие.
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07.10.2020 12:54 Ответить
TZE inform Визит Медведчука в Москву, его встреча с очередным клоном Путина (личное общение Путина уже около четырех месяцев ограничено 23 членами ближайшего круга), разговоры о поставках в Украину российской "вакцины для лечения COVID-19" - это все театральное представление для широкой публики. Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. После начала боевых действий Турции на стороне Азербайджана против Армении стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован. Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
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07.10.2020 09:46 Ответить
Что значит единственной ниткой, есть еще СП-1 и Ямал-Европа.
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07.10.2020 09:50 Ответить
Україна має головну ГТС № ПНХ.
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07.10.2020 10:44 Ответить
Згідно контракту, зарезервована кількість газу для транзиту у перший (2020 р.) - 60 млрд куб.м, поки прокачали 40. Все згідно домовленостей.
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07.10.2020 10:02 Ответить
А СП-2 як???)))
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07.10.2020 09:47 Ответить
Там цена уже перевалила за 150, к зиме вполне может до 200 дойти, вот Газпром и качает как можно больше пока есть спрос.
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07.10.2020 09:47 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1313675557184434177 tZE inform
https://twitter.com/tZEinform Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена.
(...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
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07.10.2020 09:47 Ответить
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы
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07.10.2020 09:48 Ответить
и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства. Хроника (обновление)
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07.10.2020 09:49 Ответить
"Газпром" приполз на пузе и обратился к великому украинскому народу с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС.
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07.10.2020 09:49 Ответить
но нафтогаз все равно https://censor.net/ru/news/3223158/minfin_prognoziruet_ubytochnost_naftogaza_v_techenie_chetyreh_let_ubytok_sostavit_bolee_21_mlrd_grn
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07.10.2020 09:50 Ответить
Саме час підвищити ціну за транзит, ну хоча б вдвічі.
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07.10.2020 09:51 Ответить
Что значит с просьбой, увеличение обьемов прописано в контракте, Газпром просто поставил в известность о намерениях.
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07.10.2020 09:52 Ответить
А можно попонятней новость освечивать,так россия приползла с просьбой мли россия приказала?
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07.10.2020 10:00 Ответить
Хоть увеличивай транзит, хоть нет, Канальев всё равно прибыль скоммуниздит и покажет миллиардный долг!
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07.10.2020 10:03 Ответить
Ми завжди готові допомогти ворогу (
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07.10.2020 10:10 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Визит Медведчука в Москву, (...) Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства. Хроника (обновление)
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07.10.2020 10:22 Ответить
Ребята, ну вы хотя бы так откровенно не палились. Три тролля-аватара https://censor.net/ru/user/83919, https://censor.net/ru/user/474843 и https://censor.net/ru/user/321358 умудрились скопипастить один и тот же текст из методички под одной новостью. За такую топорную работу куратор денег не заплатит.
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07.10.2020 11:34 Ответить
Свынорилий я увидел мнение которое показалось мне интересним и разместил его здесь на форуме под темой которая затрагивает данную тематику. Так что закрой рот и не гавкай, а иди и лижи своему бородатому хозяину.
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07.10.2020 13:36 Ответить
На столько интересное что аж на три поста разделил текст. Вам наверное по числу постов платят?
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07.10.2020 19:38 Ответить
Количество постов связано с тем что мне так удобней вот и все. Что касается оплати хотелось бы узнать место где выдают деньги за посты так как я не в курсах и мне хотело бы узнать где я их могу получить.
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08.10.2020 08:51 Ответить
ОПЕК дало згоду московії на збільшення видобутку нафти?
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07.10.2020 10:29 Ответить
ГАЗПРОМ лягли і просють...
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07.10.2020 10:39 Ответить
ПЕРДЁЖПРОМ уже как пол года банкрот, он везде лежит и просит))
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07.10.2020 10:54 Ответить
Любые кацапские просьбы необходимо решать после деоккупа́ции Крыма и Донбасса. Вначале деоккупация, а потом всякие кацапские просьбы, вода в Крым.
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07.10.2020 11:22 Ответить
А кто Украине вентиля закручивал аж из лаптей выпрыгивали в прямом эфире?
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07.10.2020 11:31 Ответить
А как грозили, как грозили хохлов заморозить!
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07.10.2020 12:56 Ответить
И вообще разве так просят, стают на колени, поют гимн Украины, махают украинскими флагами. А то действительно, как перекрыть вентиль в лютые морозы, то все было торжественно, Путин лично дал команду. А это они просят, да чихали мы на эти кацапские просьбы
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07.10.2020 11:37 Ответить
Только через оккупированный крым жменьками газ носить и без вариантов
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07.10.2020 11:43 Ответить
Тащо ж тут думать ..Договора Газпрому по постаці газа в ЕС підписуються наскільки я знаю на довго 5 років і ціна в них оговорена конкретна. Їм діваться ні куди. Тому на додаткову прокачку газа треба підвищувати ціну на тронспартировку в зв'зку знепрогнозованою і несерьйозною діяльністю Газпрому і держави Росії. І хай їдуть і домовляютьс до нас . А ми скажем звільнайте донбас і наш кордон.Ні тоді платіть штрафи ЕС за зірвання контрактів по вині...Газпрому. І хай дуть лісом як що щось не подобається.
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07.10.2020 12:14 Ответить
Das ist fantastisch! Если я не ошибаюсь, то по контракту за дополнительную прокачку газа, т. е. больше, чем 60 млрд. кубов в 2020 году, предусмотрена и дополнительная цена.
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07.10.2020 13:46 Ответить
 
 