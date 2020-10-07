Лечение одного "тяжелого" больного с COVID-19 стоит от 45 тыс. грн, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил о расходах на лечение одного человека с осложнениями от коронавируса.

Об этом он рассказал во время брифинга 7 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 000 гривен", - рассказал Максим Степанов.

Министр также отметил, что в тариф, который перечисляют больницам, включены несколько позиций.

"В тариф, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19 входит 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19, непосредственно лекарственные препараты и медсредства, которые необходимы для лечения больного COVID-19", - добавил глава Минздрава.

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