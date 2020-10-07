Лечение одного "тяжелого" больного с COVID-19 стоит от 45 тыс. грн, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил о расходах на лечение одного человека с осложнениями от коронавируса.
Об этом он рассказал во время брифинга 7 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 000 гривен", - рассказал Максим Степанов.
Министр также отметил, что в тариф, который перечисляют больницам, включены несколько позиций.
"В тариф, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19 входит 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19, непосредственно лекарственные препараты и медсредства, которые необходимы для лечения больного COVID-19", - добавил глава Минздрава.
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Если платишь сам, 15 000 откат, 20 000 администрации ,10 000 врачам.
1) Чому в Києві лікарні №4 та Олександрівська вже не приймають киян з важким перебігом Ковід? (в швидкій лікарі сказали що ті забиті під зав'язку і неофіційно вже зачининені на прийом).
2) Чому хворий з двостороннім враженням легень на 50% і підтверженим Ковід чекає більше 2 годин на швидку для госпіталізації?
3) Чому всіх з важким Ковід тепер везуть тільки в БСП.
4) Чому швидка з тяжким пацієнтом чекає в черзі більше 4-х годин на прийом в БСП.
5) Чому всі приватні клініки не приймають ні за які кошти простих смертних киян (біомассу) з Ковід, у них "БРОНЬ" для "потрібних непростих громадян"?
6) Чому тести на антитіла не беруть у дітей, (вимагають паспорт)?
7) Чому і ким в київських школах негласно заборонено розповідати про Ковід в учнів класу батькам інших учнів?
8) Навіщо нам в районах столиціі поліклініки в яких нема лікарів і апаратури, де вже не роблять навіть прості аналізи крові та сечі?
8) Що буде в листопаді-грудні-січні з таким повним ігноруванням проблеми?
А если бЫ у ваших врачей был бы алгоритм действий То многих смертей можно было бы избежать