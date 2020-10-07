Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль
Во время Саммита Украина–ЕС в Брюсселе достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму €390 млн", - написал Шмыгаль.
Среди них - соглашения с Европейским союзом о помощи в климатической сфере, преодолении последствий пандемии COVID-19 и российской агрессии, энергоэффективности, модернизации "Укрпочты".
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"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - добавил Шмыгаль.
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В последнее время ЗЕляди анонсируют исключительно свои фантазии.
Бо чомусь обіцяний транш €2млрд ніяк не заходить... Навіть вставати не хоче. Там, в Європі, і навіть в МВФ щось кажуть за НАБУ чи за НБУ..., може за САП чи антикорсуд? а втім - "какаяразніца"?
Мы им?
Но анонсировать-то можно... Если послушать ЗЕленых, то МВФ нам в этом году уже устал деньги обещать.