РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9547 посетителей онлайн
Новости
991 10

Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль

Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль

Во время Саммита Украина–ЕС в Брюсселе достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму €390 млн", - написал Шмыгаль.

Среди них - соглашения с Европейским союзом о помощи в климатической сфере, преодолении последствий пандемии COVID-19 и российской агрессии, энергоэффективности, модернизации "Укрпочты".

Также на Цензор.НЕТ: Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - добавил Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина и Евросоюз подписали соглашения на 60 млн евро

Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль 01
Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль 02

Автор: 

помощь (7886) соглашение (1352) Евросоюз (17297) Шмыгаль Денис (2728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
В корыто харчей подкинули.
Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
07.10.2020 10:32 Ответить
+2
Тоже не факт.

В последнее время ЗЕляди анонсируют исключительно свои фантазии.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:34 Ответить
+2
Просто под эту сумму поставили очередные условия, которые ЗЕ точно не выполнит.

Но анонсировать-то можно... Если послушать ЗЕленых, то МВФ нам в этом году уже устал деньги обещать.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В корыто харчей подкинули.
Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
07.10.2020 10:32 Ответить
Тоже не факт.

В последнее время ЗЕляди анонсируют исключительно свои фантазии.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:34 Ответить
на €390 млн/ Всё относительно. Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ,
показать весь комментарий
07.10.2020 10:33 Ответить
Оприлюдніть умови отримання цих €390 млн.
Бо чомусь обіцяний транш €2млрд ніяк не заходить... Навіть вставати не хоче. Там, в Європі, і навіть в МВФ щось кажуть за НАБУ чи за НБУ..., може за САП чи антикорсуд? а втім - "какаяразніца"?
показать весь комментарий
07.10.2020 10:37 Ответить
Так на фотці - Щмигаль, чи Мішель? Ніяк не второпаю без підпису...
показать весь комментарий
07.10.2020 10:39 Ответить
Какая разница ?
показать весь комментарий
07.10.2020 11:15 Ответить
достигли договоренностей на €390 млн

Мы им?
показать весь комментарий
07.10.2020 10:43 Ответить
Просто под эту сумму поставили очередные условия, которые ЗЕ точно не выполнит.

Но анонсировать-то можно... Если послушать ЗЕленых, то МВФ нам в этом году уже устал деньги обещать.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:51 Ответить
Вот брехуны и это обещанная сенсация? А дальше перечисляет мечты и обещания! Промышленный без.виз с кем с вами недоумками? Да они на эту тему да же разговор не вели.А совместное использование воздушного пространства,еще должно было быть подписано в 2019 году,однако бениному мау это конец ,так что при зедебилах ничего нигде не будет подписано.Там точно не лохи и уже давно разобрались кто находится у руководства страной,им просто жалко пока вложенные деньги ,в энергетику ,сельское хозяйство и оборону! Но это продолжаться долго не будет,после назначения корупционерами новых глав НАБУ,САП и ДБР,кормушка захлопница окончательно.Что и было сказано недомерку.С чем он и его шобла укатили.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:50 Ответить
 
 