Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль

Во время Саммита Украина–ЕС в Брюсселе достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму €390 млн", - написал Шмыгаль.

Среди них - соглашения с Европейским союзом о помощи в климатической сфере, преодолении последствий пандемии COVID-19 и российской агрессии, энергоэффективности, модернизации "Укрпочты".

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"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - добавил Шмыгаль.

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