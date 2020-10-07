За минувшие сутки в ВСУ выявили 63 новых случая COVID-19, один человек умер, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины зафиксирован одиннадцатый летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 7 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 797 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что зафиксирован одиннадцатый летальный случай от коронавируса: умер сотрудник ВСУ (Запорожская область). С 24 сентября он находился на лечении в Запорожской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония, однако 6 октября его состояние резко ухудшилось в связи с острой сердечной недостаточностью, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

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"Сотрудник ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек.

Кроме того, дома под присмотром медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.





