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Оппозиция в Кыргызстане создала Народный координационный совет и призывает к люстрации

Оппозиция в Кыргызстане создала Народный координационный совет и призывает к люстрации

Пять оппозиционных политических партий Кыргызстана, которые не участвовали в парламентских выборах, заявили о создании Народного координационного совета. Они призывают к люстрации всех политиков Кыргызстана и созданию новых органов власти.

Об этом лидеры объединения заявили на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лидеры нового оппозиционного объединения заявили на пресс-конференции, что "решением Народного координационного совета, государственная власть переходит совету, полномочия правительства, парламента и президента возлагаются на координационный совет".

Они не поддерживают назначение премьер-министром страны оппозиционера Жадыра Саппарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники

Народный координационный совет также заявил, что своим решением распустил парламент страны, а "госорганы подотчетные президенту переходят в подчинение совету".

"Совет также прекращает полномочия ЦИК Кыргызстана", - говорится в заявлении.

"Решением координационного совета могут быть досрочно прекращены полномочия судей, сотрудников Генпрокуратуры, Госкомитета нацбезопасности, МВД, Госуслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) и других ведомств и запрещены занимать должности сроком на 10 лет", - заявили в НКС.

Также на Цензор.НЕТ: Парламентские выборы в Кыргызстане признаны недействительными. ЦИК обсуждает вопрос о самороспуске

Пресс-конференцию лидеры нового политического объединения проводили в здании правительства Кыргызстана, где утром должны были собраться депутаты парламента для формирования нового состава правительства.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Читайте также: Протесты в Кыргызстане: Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест скопления людей

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, за все время протестов погиб 1 человек и пострадали более 750.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Сначала местные СМИ сообщили о назначении новых премьер-министра и спикера парламента. Но после выяснилось, что они еще не назначены, а только представлены.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Автор: 

Кыргызстан (260) протест (5869)


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Топ комментарии
+6
кыргызы сейчас делают то, что не сделали мы поосле всех революций.
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07.10.2020 11:02 Ответить
+2
У киргизов вера Ислам, в Украине основная вера КУМОВСТВО ,даже Президент говорит что там и здесь свои и кого подвергать люстрации ,у нас даже не открыли списки тех кто был в НКВД, кто стучал,кто...
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07.10.2020 11:10 Ответить
+1
Я уже запутался в их революциях, это уже третья вроде. Это бывшие 'яныки' снова пришли во власть у них, или еще более радикальные революционеры? Потому как в Грузии например яныки совместно с 'новыми лицами какаяразница мыза мир с рашкой' и деньгами кремля, вернулись во власть после революции роз.
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07.10.2020 11:04 Ответить
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Вот это демократия, люстрация всех кто не в оппозиции.))
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07.10.2020 10:47 Ответить
У Светки Тихановской появилась альтернатива, Кыргызтан, Карабах, скоро посыпятся предложения.
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07.10.2020 10:49 Ответить
Собралась банда и принимает решения, притом полномочий им никто не давал.
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07.10.2020 10:50 Ответить
И об этом Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники , Московия уже не знает куда первостепенно посылать свои войска, а внутри Расси уже зреет бунт ,который в 21г может перерасти в Гражданскую войну,( 1921г у же на Расси была война и в 192....г ещё не закончилась,потом продолжалась в 1941 году под предводительством генерала Власова,у которого было около миллиона солдат).
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07.10.2020 10:58 Ответить
а могли бы с цветочками еще пол года выходить по выходным
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07.10.2020 11:01 Ответить
В совке все как обычно... Революции, люстрации, кастрации...
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07.10.2020 11:01 Ответить
кыргызы сейчас делают то, что не сделали мы поосле всех революций.
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07.10.2020 11:02 Ответить
У киргизов вера Ислам, в Украине основная вера КУМОВСТВО ,даже Президент говорит что там и здесь свои и кого подвергать люстрации ,у нас даже не открыли списки тех кто был в НКВД, кто стучал,кто...
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07.10.2020 11:10 Ответить
Спалити парламент? Розгромити Міністерство охорони здоровя, покрасти компютери?
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07.10.2020 11:11 Ответить
если это будет плата за отстранение от кормушки реформаторов, тогда да. это не большая цена.
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07.10.2020 12:00 Ответить
Це долбо.бізм. Там толку немає. З 2005 року третя "революція". Один клан змінює інший і все.
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07.10.2020 12:18 Ответить
Я уже запутался в их революциях, это уже третья вроде. Это бывшие 'яныки' снова пришли во власть у них, или еще более радикальные революционеры? Потому как в Грузии например яныки совместно с 'новыми лицами какаяразница мыза мир с рашкой' и деньгами кремля, вернулись во власть после революции роз.
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07.10.2020 11:04 Ответить
Там існує кланова феодальна система. Вихідці з одних областей проти інших. Решта вже не так суттєво.
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07.10.2020 11:10 Ответить
А что у нас не получается в Украине.? Украинцы ленятся управлять своим государством и постоянно кого то нанимают, а представляете как нужно нанятому изворачиваться ,чтобы и украинцев не обидеть и чтобы соседи не мешали управлять доверенным.государством.
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07.10.2020 11:14 Ответить
Чувсфуицца, шо чуваки инагда мине читают. Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении увольнению истребляется, в силу особой социальной опасности деяния.
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07.10.2020 12:58 Ответить
 
 