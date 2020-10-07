Оппозиция в Кыргызстане создала Народный координационный совет и призывает к люстрации

Пять оппозиционных политических партий Кыргызстана, которые не участвовали в парламентских выборах, заявили о создании Народного координационного совета. Они призывают к люстрации всех политиков Кыргызстана и созданию новых органов власти.

Об этом лидеры объединения заявили на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лидеры нового оппозиционного объединения заявили на пресс-конференции, что "решением Народного координационного совета, государственная власть переходит совету, полномочия правительства, парламента и президента возлагаются на координационный совет".

Они не поддерживают назначение премьер-министром страны оппозиционера Жадыра Саппарова.

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Народный координационный совет также заявил, что своим решением распустил парламент страны, а "госорганы подотчетные президенту переходят в подчинение совету".

"Совет также прекращает полномочия ЦИК Кыргызстана", - говорится в заявлении.

"Решением координационного совета могут быть досрочно прекращены полномочия судей, сотрудников Генпрокуратуры, Госкомитета нацбезопасности, МВД, Госуслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) и других ведомств и запрещены занимать должности сроком на 10 лет", - заявили в НКС.

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Пресс-конференцию лидеры нового политического объединения проводили в здании правительства Кыргызстана, где утром должны были собраться депутаты парламента для формирования нового состава правительства.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

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Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию.

Только по официальным данным, за все время протестов погиб 1 человек и пострадали более 750.

Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Сначала местные СМИ сообщили о назначении новых премьер-министра и спикера парламента. Но после выяснилось, что они еще не назначены, а только представлены.

Посольство Украины призвал граждан, которые находятся в Кыргызстане, не посещать места скопления людей.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.