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Новости Коронавирус и карантин
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Планируем привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за счет государства, - Степанов

Планируем привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за счет государства, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины вынесет на следующее заседание Кабинета министров предложение о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19 за счет госсредств.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"На следующем заседании правительства мы принимаем решение о привлечении частных лабораторий. Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать, чтобы государство платило им за проведение ПЦР-тестирования", - сказал он.

Министр добавил, что в некоторых регионах большие очереди по тестированию, и образцы направляются в лаборатории в другие области.

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Помимо этого, Степанов отметил, что количество ПЦР-тестирований в сутки к декабрю достигнет 50 тыс.

"К декабрю мы хотим проводить в государственных лабораториях не менее 50 тыс. тестов в сутки. Помимо этого, мы внедряем новый метод – быстрые тесты на антиген. Есть еще разработка украинских тестов, которая проходит верификацию", - сказал он.

Кабмин (14036) карантин (16729) Минздрав (4904) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
И супруги фирма наконец заработает по полной.
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07.10.2020 10:50 Ответить
+4
Онлайн тест на корону через приложение "ДІЯ" .
1 Плюнуть на экран телефона.
2. Ждать результата.
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07.10.2020 11:26 Ответить
+3
Хтось непогано заробить за наш кошт.
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07.10.2020 10:54 Ответить
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Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
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07.10.2020 10:48 Ответить
Ах, хотелочки, мои хотелочки... (песня)
А вот практических достижений у вас - полный ноль.
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07.10.2020 10:48 Ответить
И супруги фирма наконец заработает по полной.
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07.10.2020 10:50 Ответить
Хтось непогано заробить за наш кошт.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:54 Ответить
Это "золотая жила" Их теперь хочет делать любое медицинское заведение. Прибыльность в разы больше чем себестоимость самого теста
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07.10.2020 10:55 Ответить
Ключевое слово "частный"? Бред какой-то.Может правительство не будет искать,как слить деньги.А сформирует какую-то политику тестирования с разработкой заданий на срочную закупку материалов и услуг для этого. Причем открыто,а не через междусобойчики. Глупые зеленые мечты ...
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07.10.2020 11:00 Ответить
А они до сих пор этого не сделали? Когда нужно всеми способами увеличивать количество тестов?? Они что, не знают, что часники эффективнее и дешевле, чем государство??? Это же абсолютная профнепригодность и несоответствие занимаемой должности!
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07.10.2020 11:09 Ответить
Сначала выдоили все деньги у истеричек, потом заговорили о бесплатных тестах. А бесплатные маски будут? Они хоть не виртуальные.
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07.10.2020 11:12 Ответить
Tю. А Дональд Фредович сказал что ковид - обычная простуда.
Может ты зря паришься, Степанов ?
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07.10.2020 11:26 Ответить
Так это уже многие переболевшие поняли, от этого степашке и страшно.
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07.10.2020 11:43 Ответить
Надо не планировать, а давно сделать было.
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07.10.2020 11:26 Ответить
Онлайн тест на корону через приложение "ДІЯ" .
1 Плюнуть на экран телефона.
2. Ждать результата.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:26 Ответить
а що, дружина степашки вже відкрила свою лабораторію?

чи будете коситибабло разом з пальчевським і радуцьким?
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07.10.2020 11:28 Ответить
Мафию не будем создовать мы ее возглавим. Правильной дорогой идете. Маски штрафы не актуально , тесты вот это да! Дальше вакцина пойдет в ход. И чуть шо -мы не виноваты это они частники и пусть полиция с ними разбирается. Вы поняли какие там тесты будут?
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07.10.2020 11:32 Ответить
А сейчас вроде не такие... В Харькове расеянские - от 1400 грн, Корея - 5 200.
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07.10.2020 11:41 Ответить
взятки это вчерашнее, все по зеленому часныку
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07.10.2020 11:41 Ответить
 
 