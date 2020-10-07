Планируем привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за счет государства, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины вынесет на следующее заседание Кабинета министров предложение о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19 за счет госсредств.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"На следующем заседании правительства мы принимаем решение о привлечении частных лабораторий. Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать, чтобы государство платило им за проведение ПЦР-тестирования", - сказал он.

Министр добавил, что в некоторых регионах большие очереди по тестированию, и образцы направляются в лаборатории в другие области.

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Помимо этого, Степанов отметил, что количество ПЦР-тестирований в сутки к декабрю достигнет 50 тыс.

"К декабрю мы хотим проводить в государственных лабораториях не менее 50 тыс. тестов в сутки. Помимо этого, мы внедряем новый метод – быстрые тесты на антиген. Есть еще разработка украинских тестов, которая проходит верификацию", - сказал он.