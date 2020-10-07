Всемирный банк резко ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 5,5%
Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона – на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ).
"Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным - 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ", – говорится в опубликованном ВБ в среду Обзоре экономики Европы и Центральной Азии "COVID-19 и человеческий капитал", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшен на 2 процентных пункта, на 2021 год – на 1,5 п.п.
"Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности", – подчеркнул банк.
ВБ уточнил, что согласно негативному сценарию рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньшим – всего 1%.
По мнению аналитиков ВБ, инициатива повысить минимальную зарплату на 37% в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита на более чем 6% ВВП, как это предполагает поданный правительством проект бюджета на следующий год, и потребует дополнительного финансирования в размере более чем 13% ВВП.
Финансовые риски останутся высокими в среднесрочной перспективе, прогнозирует ВБ. Помимо этого, восстановлению экономики препятствуют низкие инвестиции. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в этом году ожидается на уровне 2019-го - 2,1% ВВП, в следующем этот показатель может вырасти до 2,5% ВВП, указано в материалах банка.
Оживление инвестиций требует прогресса реформ, однако в части урегулирования проблемных кредитов Украина не зашла далеко, провисает также вопрос рыночных искажений из-за отсутствия рынка земли, из-за антиконкурентной среды и большого количества госпредприятий, полагают в ВБ.
"Для укрепления доверия инвесторов необходимо постоянное соблюдение антикоррупционных реформ и осмотрительной макроэкономической политики", - говорится в материалах ВБ.
Согласно прогнозу, ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 4,8% в конце этого года и 5% в 2021 году. Аналитики также прогнозируют профицит текущего счета в 2020-м на уровне 1,5% ВВП, в следующем - дефицит в -1,9% ВВП, а уровень госдолга в нынешнем году вырастет до 62% ВВП против 50,4% ВВП в 2019-м с дальнейшим снижением до 58,9% ВВП в 2021 году.
Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.
Нацбанк Украины ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.
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Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона - на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ)
Ну бубочка вже майже всіх порошенкових Смаліїв подолав Залишились Рожкова з Сологубом. Та ними вже зайнявся "смортящий" зеленського. Так що, майбутнє виглядає " райдужним"