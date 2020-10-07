РУС
Новости
2 991 28

Степанов назвал "зрадой" информацию о том, что в Одессе не хватает коек для больных COVID-19

Коек для лечения больных коронавирусной болезнью в больницах Одессы хватает, Минздрав в зависимости от ситуации в каждом регионе вводит дополнительные кровати.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас многие разгоняют "зраду", что нет кроватей в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда, у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медицинскую помощь ... Последняя "зрада" была, что у нас в Одессе полностью закончились кровати, это полная неправда ... У нас есть кровати в больницах города Одессы, мы вводим дополнительные кровати в больницах, которые местная власть дает на расширение. Конечно, поскольку система большая, в тех или иных случаях возникают какие-то трудности. Но мы решаем это сразу по мере того, как они возникают. Но медицинская помощь тем людям, которые в этом нуждаются, предоставляется в полном объеме", - заверил Степанов.

Напомним, накануне глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова опубликовала записи телефонных разговоров с людьми, которые жалуются, что их родственникам отказывают в госпитализации.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова. АУДИО

Автор: 

Койки есть, только ставить уже негде.
07.10.2020 11:29 Ответить
+8
ну и мудак, полчаса назад как из больнички -сдавали ифа всей семьей -у нас бабка с положительным и двустороннем воспалением лёгких , *****, просили главврача ещё неделю назад забрать в стационарили в любую ближайшую в области,- куй мест нет даже за бабло -только блатные и очень тяжёлые..
так шо пистит спепанов ...
07.10.2020 11:41 Ответить
+8
Лживый лицемер! Можно было конечно подумать что он не в курсе, что оставшиеся на бумаге койки без оборудования и врачей, для отчетности, но думаю он прекрасно знает что острых больных с тяжелейшим воспалением легких не принимают! А анализы ПЦР больше недели не дают ни какого ответа !
07.10.2020 11:42 Ответить
07.10.2020 11:29 Ответить
Койки есть, только ставить уже негде.
07.10.2020 11:29 Ответить
Наші доблесні лікарі давно придумали як гарно заробляти, вони кажуть хворим, що місць немає. Поки їм нне проплатиш за місце, ніхто тебе не госпіталізує)
07.10.2020 11:30 Ответить
"Швидка" дзвонить до начмеда і питає чи узгоджена гостпіталізація.
07.10.2020 11:31 Ответить
Може в них нова редакція клятви Гіпократа, а ми просто не знаємо?
07.10.2020 11:34 Ответить
Ні, натомість можна видати нову редакцію цього старого анекдоту:

Вторая мировая война. У советского пулеметчика кончились патроны. Он докладывает:
- Товарищ командир, у меня патроны кончились.
- Что значит кончились? Ты коммунист? - спрашивает командир.
- Да, коммунист, - и пулемет застрочил еще яростнее.
07.10.2020 11:43 Ответить
"В кожен дім, який я увійду, я увійду для користі свого гаманця."
07.10.2020 18:25 Ответить
верить этому хмырю - себя не уважать.
Бил себя пяткой в пах - з/п медикам в сентябре на 30% повысит. Уже октябрь... И хернаны
07.10.2020 11:30 Ответить
Степанов отреагировал как мразь. Он и есть мразь?
07.10.2020 11:31 Ответить
Он земразь..
07.10.2020 11:35 Ответить
Он сам по себе "мальчик".
07.10.2020 11:49 Ответить
что-то тем, кто говорит о бардаке в медицине верится больше...
07.10.2020 11:33 Ответить
Так он еще и безграмотный?
Зрада - это предательство. Получается, что информация о дефиците коек в Одессе это правда. Иначе это называлось бы "брехня"
07.10.2020 11:36 Ответить
Степанов, а в Києві теж вистачає ліжок?
Чому тоді Олександрівська і 4-та лікарня не приймають на госпіталізацію з важким перебігом Ковід?
Всіх пруть в БСП, в звичайні палати - помирати
07.10.2020 11:36 Ответить
а кроме коек, что либо есть? ведь в больницу не просто полежаться приходят... сори, за ватный рессурс, но просто в тему, сегодна на глаза попалось. и цитируют волонтеров: https://vesti.ua/strana/net-dazhe-analgina-kak-v-bolnitsah-lechat-covid-19
07.10.2020 11:38 Ответить
никуя нет - всё за свой счёт ...
07.10.2020 11:42 Ответить
ну и мудак, полчаса назад как из больнички -сдавали ифа всей семьей -у нас бабка с положительным и двустороннем воспалением лёгких , *****, просили главврача ещё неделю назад забрать в стационарили в любую ближайшую в области,- куй мест нет даже за бабло -только блатные и очень тяжёлые..
так шо пистит спепанов ...
07.10.2020 11:41 Ответить
В Одессе остро не хватает людей которые думаю головой.
07.10.2020 11:41 Ответить
ахахаха))))кровати у него есть-очень рады, шо не на полу лежат ...только теперь никого не принимают, а в обл бабки умирают, т к кислород на них экономят -вчера очередной случай
07.10.2020 11:41 Ответить
Лживый лицемер! Можно было конечно подумать что он не в курсе, что оставшиеся на бумаге койки без оборудования и врачей, для отчетности, но думаю он прекрасно знает что острых больных с тяжелейшим воспалением легких не принимают! А анализы ПЦР больше недели не дают ни какого ответа !
07.10.2020 11:42 Ответить
так и есть, мы результат старухи ждали ровно 8 дней... и у контактирующих со вчерашнего дня бесплатно не берут -приказ МОЗ, да и в Одессе одна лаборатория стоит на ремонте уже неделю..
07.10.2020 11:49 Ответить
а еще скорая трубки не подымает
07.10.2020 11:44 Ответить
Шо оно лепит, в Одессе просто писец. Лечь в больницу можно только за деньги. Статистика по Одессе занижена минимум в 10 раз !!!!
07.10.2020 12:25 Ответить
Этот земинистр только койки считать научился? Так в пионерлагерях этих коек добиса. Больных не принимают с тяжелым ковид и сопутствующими. Нет ИВЛ, нет СИСТЕМЫ госпитализации больных. 50 процентов тестов делается за свой счет. Деньги из фонда ковид растратили.
07.10.2020 13:03 Ответить
А может зрада - это отсутствие коек для больных? Окончательно поплыл мозгами.
07.10.2020 13:23 Ответить
Всё верно сказал.
08.10.2020 02:25 Ответить
 
 