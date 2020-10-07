Степанов назвал "зрадой" информацию о том, что в Одессе не хватает коек для больных COVID-19
Коек для лечения больных коронавирусной болезнью в больницах Одессы хватает, Минздрав в зависимости от ситуации в каждом регионе вводит дополнительные кровати.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас многие разгоняют "зраду", что нет кроватей в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда, у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медицинскую помощь ... Последняя "зрада" была, что у нас в Одессе полностью закончились кровати, это полная неправда ... У нас есть кровати в больницах города Одессы, мы вводим дополнительные кровати в больницах, которые местная власть дает на расширение. Конечно, поскольку система большая, в тех или иных случаях возникают какие-то трудности. Но мы решаем это сразу по мере того, как они возникают. Но медицинская помощь тем людям, которые в этом нуждаются, предоставляется в полном объеме", - заверил Степанов.
Напомним, накануне глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова опубликовала записи телефонных разговоров с людьми, которые жалуются, что их родственникам отказывают в госпитализации.
Слушайте на Цензор.НЕТ: Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова. АУДИО
Бил себя пяткой в пах - з/п медикам в сентябре на 30% повысит. Уже октябрь... И хернаны
Зрада - это предательство. Получается, что информация о дефиците коек в Одессе это правда. Иначе это называлось бы "брехня"
Чому тоді Олександрівська і 4-та лікарня не приймають на госпіталізацію з важким перебігом Ковід?
Всіх пруть в БСП, в звичайні палати - помирати
так шо пистит спепанов ...