Отношение граждан Украины к России в сентябре ухудшилось, почти 40% хотят закрытия границ, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

В августе-сентябре 2020 г. отношение украинцев к РФ вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений с 2008 г. россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, но, как отмечается, разница минимальна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", опубликованные на сайте КМИС.

Так, за весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 г.) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине (см. График 1). В сентябре 2019 г. отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. И сейчас - в августе-сентябре 2020 г. отношения украинцев к России вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России (но разница минимальна). Вместе с тем, на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине - методом телефонного опроса, этотвопрос требует дальнейшего изучения.

В Украине в сентябре 2020 хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, 9% не определились.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре - 38%, на Юге - 52%, на Востоке - 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (56%), меньше всего таких - в Восточном регионе (27%) (см. Таблицу 2).

Динамика ответов на вопрос "Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"

- По сравнению с сентябрем 2019 г. и февралем 2020 г. уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией, составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

- В России по сравнению с январем 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стал 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилась - 16%.

Линия на графике "Украина и Россия должны быть независимыми" - это сумма первых двух столбиков в таблице 6, то есть процент тех, кто хочет независимости с границами и таможнями, и тех, кто хочет независимости, но без границ и таможен (см таблице ниже) .

"Время от времени мы спрашиваем не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к русским и к руководству России. Последнее такое исследование было в феврале 2019 г.. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к русским положительно относились 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко отрицательное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением россиян (граждан России) к Украине, в феврале 2019 г. всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к  украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины", -  сообщил гендиректор КМИС Паниотто.

Таким образом, и в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению.

Приложение 2. Состав регионов Украины

Западный макрорегион - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области;

Центральный макрорегион - г. Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области;

Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области;

Восточный макрорегион - Харьковская, Донецкая, Луганская область (районы, подконтрольные Украины).

Представленный пресс-релиз содержит результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", который осуществляется с 2008 года (Автономная некоммерческая организация "Левада-Центр" принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций России, выполняющих функции иностранного агента).

Опрос КМИС был проведен с 12 по 16 сентября 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020 методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% - для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5% / 95%.

+14
07.10.2020 11:29
07.10.2020 11:29 Ответить
+14
Це добре, однак 100% зевлади прагнуть протилежного...
07.10.2020 11:30 Ответить
+13
давно пора - чем раньше отгородимся от мордора кацапского, тем больше шансов сохранить Украину....- аксиома...
07.10.2020 11:31 Ответить
07.10.2020 11:29
07.10.2020 11:29 Ответить
Остальные 60% - дураки, барыги и враги
07.10.2020 11:30 Ответить
Це добре, однак 100% зевлади прагнуть протилежного...
07.10.2020 11:30 Ответить
почти 40% хотят закрытия границ

Куприк за это уже давно топит , только толку нема
07.10.2020 11:30 Ответить
Закриють.
Оно вже Європейський Союз, товсто намєкнул Арахамії про це.
07.10.2020 11:32 Ответить
лолибот , мы тут совсем другие границы обсуждаем
показать весь комментарий
Та ті мені похєр.
Я туди не їжджу.
показать весь комментарий
Це треба було зробити ще в березні 2014-го року, а не рахувати "атнашєніє граждан України к Расєє".
показать весь комментарий
07.10.2020 11:30 Ответить
Та там же таких як ти бздуух, 3 мільйони.
З ними як?
07.10.2020 11:48 Ответить
Соєва нечисть, іди з богом.
07.10.2020 11:50 Ответить
Тобто: «А я как то, про ето і нє подумал» ?
07.10.2020 11:52 Ответить
"Тобто", повторюю ще раз: згинь, соєва нечисть.
07.10.2020 12:09 Ответить
А що ви хочете.
Україна батьківщина Леопольда Захєр Мазоха.
Того самого.
07.10.2020 11:30 Ответить
давно пора - чем раньше отгородимся от мордора кацапского, тем больше шансов сохранить Украину....- аксиома...
07.10.2020 11:31 Ответить
Отношение к Засрахе должно быть как к вечному потенциальному врагу.
Жаль, что это понимают только 40% украинцев.
07.10.2020 11:33 Ответить
Что то я не слышал историй про то как кацапам машину в Украине разбили за номера. Или просто морду набили. Нет такого. Отец зарезал сына.Мать дочку сожгла. Но только не это ! Непонятна психология.Неужели нет ненависти за убитых родственнников ? Да и вообще национальной гордости наконец...У немцев к примеру за польские номера запросто машину разрисуют и разобьют. - Так это при том,что те их не трогали и не нападали !
07.10.2020 11:34 Ответить
в подавляющем большинстве на машинах с московитской регистрацией ездят наши же сограждане, которые там туссят на постоянной основе и которые "устали от войны", "они же наши братья", "это все политики народ разобщают" и т.д., так что нет смысла им гробить колесное имущество, их нужно гражданства лишать, а такого закона нынешняя шобла в ВР даже инициировать не хочет
07.10.2020 11:45 Ответить
Во время войны все методы хороши. Тебе жало "сограждан" на российских номерах ?
07.10.2020 11:47 Ответить
нет, не жалко, но тягаться с ними по нашим судам, где они будут "потерпевшими" от праведного гнева, такого желания нет
07.10.2020 11:49 Ответить
А зачем это делать официально и прелюдно ? )) Немцы это делают натихоря по умному.А их полиция хрена два потом кого разыскивает. Голову только жалобщикам проморочит.
07.10.2020 11:52 Ответить
07.10.2020 11:36 Ответить
Скільки дрони не застосовуй, а доки туди піхота не зайде нашим він не буде.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:25 Ответить
ги...ги...зараз зелена мразота закриє кордони із Европою
07.10.2020 11:41 Ответить
Причина любові до рашки "на всходє" економічна.
За часів СРСРа західна Україна була дупою світу. З військових міркувань серйозних підприємств ближче як за 300км від кордону не будували. У західних областях через це ще й досі 60% сільського населення! Відповідно нижчим був і рівень життя.
А тепер, якщо ми раптом будемо у НАТО, то ситуація перевернеться на 180 градусів! Тоді східна Україна буде дупою світу. Маючи такого сусіда як раха, доведеться переносити всю серйозну промислосість на захід. Звичайно, ні хто ешелонами перевозити заводи не буде, просто існуючі занепадатимуть, а на заході відкриватимуться нові з залученням європейських інвестицій.
Буде як з Італією, де Пулія, Калабрія та Сіцилія це дупа світу, а Генова, Ломбардія, Емілія-Романія та Венетто багаті і розвинені. Просто логістика. Навіщо тягти товар 1200км додатково з якогось Лече, якщо можна зробити його у Модені чи Мантуї і звідти везти у Германію, Францію, Східну Європу?
Те ж саме буде і у нас. Жителі сходу животом це відчувають.
07.10.2020 11:45 Ответить
Так, #тамженашилюди самі вже розвалили все що можна було. Нема проблем з переносом підприємств на Захід. По-суті, переносити вже нема чого. Просто будувати все західніше, а Схід скоріше за все стане аграрним.
07.10.2020 15:28 Ответить
Але ж вони цього не хочуть, їм хочеться щоб було як завше, от і тягнуть мазу за рашку.
Тому не дивуйте їм.
07.10.2020 15:33 Ответить
Есть одна проблема-уголь,железная руда,водные и электроресурсы в большей степени расположены в центрально-восточной Украине.Максимум что можно сделать это перетянуть их в Центр,а на Западе Украины лучше всего открывать европейские заводы малой и средней сборки,ну и аграрку развивать по максимуму.
07.10.2020 15:47 Ответить
Поки кацапи не роздовбали Донбас у нас була унікальна в світі ситуація для металургії. 150-200км на схід від Дніпра - залізна руда.150- 200 км на схід - вугілля. Повноводний Дніпро забезпечує водою сталаплавильні. Такого ні де в світі нема.
Австралія має купу руди, але змушена експортувати її навіть не збагаченою, бо не має води!
А промисловість там будували бо вон була завязана на СРСР і заводи ставили поближче до споживачів продукціє. Тоді теж гроші рахувати вміли.
Якщо споживачі будуть у ЄС, то навідо везти продукт зайві 1200км? Економічний центр переміститься на захід. Просто логістика і бізнес, нічого особистого.
07.10.2020 15:59 Ответить
Предлагаете открывать сталеплавительные заводы под Львовом чтобы потом через пол Украины подвозить к ним железную руду и коксующий уголь?
07.10.2020 16:45 Ответить
Ні, звичайно, вони залишаться там де є, але воєнка, машинобудування, приладобудування поступово перебереться на захід, якщо ми таки твердо розвернемося до ЄС і НАТО.
07.10.2020 16:49 Ответить
Какая промышленность? На Западе перепроизводство. Они даже Игнолинскую АЭС по приказу из Брюсселя закрыли. Посмотрите хотя бы на Грецию. До вступления в ЕС, там были развиты, промышленность, кораблестроение в том числе танкеры строили и яхты, рыбодобывающая и перерабатывающая промышленность. Сейчас им доверяют только блювотину за богатыми туристами убирать. Я уж не говорю за Болгарию и страны Балтии. Посмотрите на динамику убыли населения в этих странах. Вспомните поговорку, рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
09.10.2020 18:24 Ответить
Схоже,що таки дочка *****-катерина тіхонова буде президентом раши.А в Бєларусі -тіхановская(проєкт *****):

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17126 15 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17126 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17126&force-full=1
👑👨‍👩‍👧‍👧На днях в резиденции Бочаров Ручей Президент провел встречу со своей семьей. И дочери, и Алина Кабаева просили Путина не уходить досрочно с поста президента на Госсовет, исходя из более чем реального предположения, что ситуацию в стране удержать не удастся и все посыпется. Тщательная подготовка с минимизацией рисков к передаче власти возможному преемнику Путина на посту президента не дает ни ему, ни семье стопроцентных гарантий безопасности. Очевидным подтверждением являются https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert происходящие события в Киргизии, где имел место неудачный транзит власти и прямое предательство преемника.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17123 Кремлёвский мамковед
🇰🇬🧨🇷🇺 Россия попала в опасную дугу напряженности. К бунтующей Белоруссии, войне в Нагорном Карабахе и протестующему уже 3 месяца Хабаровску добавилось восстание и попытка госпереворота в южном подбрюшье Ро...TELEGRAM
07.10.2020 11:48 Ответить
От кацапи сподівалися саме на такий розвиток подій в Білорусі.
З погромами магазинів, мародерством...
07.10.2020 11:50 Ответить
Мені наприклад глибоко на@рати як Козлостан відноситься до Украіни , мене більш бентежить чому до сьогодня не закриті кордони візовим режимом з тою дурноватою краіною
07.10.2020 12:12 Ответить
Медведчук захватив ці аналізи з собою до уХйла - звідки вони почнуть в Україні на виборах?
07.10.2020 12:18 Ответить
Брехня! Сорок процентов,это наверное на востокн,вся остальная Украина поддерживает закрытие границ на процентов 90.
07.10.2020 12:24 Ответить
Несмотря на почти 7 лет войны почти ничего не изменилось. У нас ( к сожалению) так и есть 50 на 50, а то маленькое относительное преимущество что имеют проукраинские граждане, меркнет перед тем что эти данные не учитывают наших "бывших" граждан в ОРДЛО , Крыму и Севастополе. И получается что если бы война была а оккупированные ныне территории контролировала украина и они участвовали в опросах.. Соотношение было бы совсем другим, и понятно в чью строну.. И это напомню на 7 м году войны и 15 тыс убитых, десятки тысяч раненых и миллионы беженцев.. Да ,что то видно не так " в консерватории".. да это видно хотя бы по тому что у нас 90% СМИ в руках рашен агентуры."Кум- ТВ". Вот он и результат
07.10.2020 12:36 Ответить
Только закрытие границ и разрыв дипотношений пока дикари-мавзолейщики не наберутся цивилизационной зрелости.
07.10.2020 12:48 Ответить
Нічого не міняється в Україні.Як було :"Москаляку на гиляку!" так і залишилось.
07.10.2020 12:58 Ответить
Після розвалу "совка" мені всі росіяни були по фігу. Мене абсолютно не цікавило що там в них відбувається до 2005 року. Саме в цьому році в усіх кацапських фільмах та серіалах почали з'являтися мерзотники-українці. Образ шароварного, скурвленого бандерівця-салоїда почав превалювати в кацапських ЗМІ і нав'язуватися кацапському населенню. Почався процес дегуманізації українців і вже тоді було зрозуміло що це робиться для того щоб розпочати війну. Дегуманізований українець втрачає ознаки людини і таких легше вбивати. Ми такого не робили і наша армія не змогла миттєво змінити ставлення до кацапів і відразу почати їх знищення... З початком війни інакше ніж "*********" цю помийку не називаю і всіляко дегуманізую кацапів. А як інакше? - вбивати все одно доведеться навіть в Києві...
07.10.2020 13:00 Ответить
80% россиян поддерживают Путина, убившего 15 000 украинцев. Но: в сентябре 2020 хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев.Чудны дела твои, Господи.
07.10.2020 13:46 Ответить
Якщо вже на Заході 30% до кацапів ставляться позитивно, то "труба" Україні.
07.10.2020 14:34 Ответить
C каждым годом ватанов и кацапни все меньше.
Это хорошо
07.10.2020 14:54 Ответить
Ставлення громадян України до Росії у вересні погіршилося, майже 40% хочуть закриття кордонів, - соцопитування - Цензор.НЕТ 9077
вот и всё отношение к козломордым собакам
07.10.2020 15:11 Ответить
Ну хоч за президенства Зеленського пішло впевнено до низу. А то при сивочолому навіть покращувалося ставлення. Добре, що дали під с...раку.
07.10.2020 15:14 Ответить
 
 