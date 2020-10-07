Отношение граждан Украины к России в сентябре ухудшилось, почти 40% хотят закрытия границ, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА
В августе-сентябре 2020 г. отношение украинцев к РФ вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений с 2008 г. россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, но, как отмечается, разница минимальна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", опубликованные на сайте КМИС.
Так, за весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 г.) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине (см. График 1). В сентябре 2019 г. отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. И сейчас - в августе-сентябре 2020 г. отношения украинцев к России вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России (но разница минимальна). Вместе с тем, на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине - методом телефонного опроса, этотвопрос требует дальнейшего изучения.
В Украине в сентябре 2020 хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, 9% не определились.
Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре - 38%, на Юге - 52%, на Востоке - 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (56%), меньше всего таких - в Восточном регионе (27%) (см. Таблицу 2).
Динамика ответов на вопрос "Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"
- По сравнению с сентябрем 2019 г. и февралем 2020 г. уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией, составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.
- В России по сравнению с январем 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стал 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилась - 16%.
Линия на графике "Украина и Россия должны быть независимыми" - это сумма первых двух столбиков в таблице 6, то есть процент тех, кто хочет независимости с границами и таможнями, и тех, кто хочет независимости, но без границ и таможен (см таблице ниже) .
"Время от времени мы спрашиваем не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к русским и к руководству России. Последнее такое исследование было в феврале 2019 г.. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к русским положительно относились 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко отрицательное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением россиян (граждан России) к Украине, в феврале 2019 г. всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины", - сообщил гендиректор КМИС Паниотто.
Таким образом, и в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению.
Приложение 2. Состав регионов Украины
Западный макрорегион - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области;
Центральный макрорегион - г. Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области;
Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области;
Восточный макрорегион - Харьковская, Донецкая, Луганская область (районы, подконтрольные Украины).
Представленный пресс-релиз содержит результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", который осуществляется с 2008 года (Автономная некоммерческая организация "Левада-Центр" принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций России, выполняющих функции иностранного агента).
Опрос КМИС был проведен с 12 по 16 сентября 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020 методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% - для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5% / 95%.
