Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". ВИДЕО
Народный депутат Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.
По словам Лероса, это вторая часть записей, которые вела СБУ, и сделаны они в бане, где был Комарницкий после обысков у него в июле, передает Цензор.НЕТ.
В частности, один из собеседников (по словам Лероса, это Комарницький) обсуждает с якобы Тищенко то, как можно наказать Лероса – "открутить ухо" или "организовать, что примут на взятке", "обнять где-то в ресторане, чтобы он пунцовый стал", "пристегнуть наручниками и пробежать десятку", "облить зеленкой" или дерьмом. Он также предлагает снимать все это на камеру и говорит, что за это предусмотрен только штраф в 17 000 гривен, который он готов заплатить.
Также эти же голоса в дальнейшем уже с третьим лицом (по словам Лероса, это журналист "Вестей") обсуждают то, что Комарницкий должен дать интервью относительно обысков, которые прошли у него, и что якобы "честные полицейские" рассказали, что ему что-то во время этих следственных действий должны были подбросить оружие и наркотики.
Якобы Комарницкий и Тищенко говорят, что надо также написать о конфликте с одной стороны мэра Киева Виталия Кличко и с другой – "Столара, Вавриша, Богдана, братьев Горовых" и еще "туда засунуть группами Лероса и Дубинского", а также "партнера Александра Ткаченко по 1+1 Александра Третьякова".
В конце разговора якобы Комарницкий также интересуется, "нельзя ли зарядить аккуратно" журналиста Дениса Бигуса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
своими предвыборными 30 летними высерами
Кстати там еще лазит наркоман Степа Черновецкий.
Это аморальное, циничное и беспринципное змеиное кубло паразитирует на нашем городе уже 5 лет.
полоумных опозажопистов с их ZIKовско-мураевскими каналами и прочими
мертвечуками.Потом пожалеете. Всем городам страны нужны добротные
хозяйственники а не политизованные идиоты!!!
Кого вы выбрали, тупое зебильё?
этук бездумную комуняцкую быдлоту,просто не знаю.Разве с черными шимпанзе.пожирающими своих собратьев!
УНІАН.
В контексті "зебільйо". Там не багато, з призвіщами і епізодами. Поясніть, яким боком Комарницький і всі згадані зберегли свій вплив після подій на Майдані 2013-2014 року? Не маніпулюйте! Це Порошенко, будучи все життя у владі не знайшов методів щоб все це кодло зачистити. А не знайшов методів тому, що сам все життя тими ж стежками ходив і гроші заробляв через владу.
От і вся казочка.
Читать, слушать и понимать, что эти Твари керують моєю Країною-больно, боляче, а головне -це дніще...
Когда каждый, кто знал и молчал будет отвечать и отвечать как соучастник дело сдвиниться.
а так -- все плечами пожимают: ванты пропали, ничего не знаем, ничего не видели.
Когда эти гниды сядут - другие будут сидеть поджав хвост.
А так -- Украина обречена.