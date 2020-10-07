РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5613 посетителей онлайн
Новости
21 561 31

Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

По словам Лероса, это вторая часть записей, которые вела СБУ, и сделаны они в бане, где был Комарницкий после обысков у него в июле, передает Цензор.НЕТ.

В частности, один из собеседников (по словам Лероса, это Комарницький) обсуждает с якобы Тищенко то, как можно наказать Лероса – "открутить ухо" или "организовать, что примут на взятке", "обнять где-то в ресторане, чтобы он пунцовый стал", "пристегнуть наручниками и пробежать десятку", "облить зеленкой" или дерьмом. Он также предлагает снимать все это на камеру и говорит, что за это предусмотрен только штраф в 17 000 гривен, который он готов заплатить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мендель о "пленках Лероса": "Там есть субъективное оскорбительное мнение"

Также эти же голоса в дальнейшем уже с третьим лицом (по словам Лероса, это журналист "Вестей") обсуждают то, что Комарницкий должен дать интервью относительно обысков, которые прошли у него, и что якобы "честные полицейские" рассказали, что ему что-то во время этих следственных действий должны были подбросить оружие и наркотики.

Якобы Комарницкий и Тищенко говорят, что надо также написать о конфликте с одной стороны мэра Киева Виталия Кличко и с другой – "Столара, Вавриша, Богдана, братьев Горовых" и еще "туда засунуть группами Лероса и Дубинского", а также "партнера Александра Ткаченко по 1+1 Александра Третьякова".

В конце разговора якобы Комарницкий также интересуется, "нельзя ли зарядить аккуратно" журналиста Дениса Бигуса.

Автор: 

Комарницкий Денис (44) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Ылита...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:37 Ответить
+39
Та в Україні всім насрати на якісь там плівки. Майже на все насрати - на зрадника президента, консєрви Єрмака...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:37 Ответить
+30
Опарышы
показать весь комментарий
07.10.2020 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Классные чуваки
показать весь комментарий
07.10.2020 11:35 Ответить
Ылита...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:37 Ответить
Опарышы
показать весь комментарий
07.10.2020 11:44 Ответить
Я перепрошую, не треба так про ефективну рибацьку наживку. Краще назвати туалетними черв*яками, середовище якраз підходяще.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:37 Ответить
отак образили рибака
показать весь комментарий
07.10.2020 23:22 Ответить
Та в Україні всім насрати на якісь там плівки. Майже на все насрати - на зрадника президента, консєрви Єрмака...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:37 Ответить
так а кто понизил, всем, уровень "всім насрати"?
своими предвыборными 30 летними высерами
показать весь комментарий
07.10.2020 12:30 Ответить
Не, "Жму руку, обнимаю" как-то поживее была. Это нудятина.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:39 Ответить
вот за это твоих амеры и прикопают ,зесрань)
показать весь комментарий
07.10.2020 11:49 Ответить
Если бы они с собой и своих избирателей прехватили , а так все это хождение по кругу После разгребания всего , что они натворили народ уставший от войны или того , что им напоют пропагандоны олигархов и "братьев" за паребрика выберут очередного віслюка в омані или того хуже очередного януковоща
показать весь комментарий
07.10.2020 13:13 Ответить
А никто не думал, кто Ахматова прикрывает и дорожку прокладывает, какие три буквы в голову приходят?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:15 Ответить
эти ушлепки зелено-плесенные живут примитивно-криминальным мышлением.... про державу думать им мешают лишние хромосомы.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:00 Ответить
У Р О Д !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 12:01 Ответить
Красава! Туда еще надо отнести и гандона Виталика Кличка, который полностью лег под таких личностей как Белоцерковец, Андриевский, Микитась, Алиев, Столар, Палатный.
Кстати там еще лазит наркоман Степа Черновецкий.
Это аморальное, циничное и беспринципное змеиное кубло паразитирует на нашем городе уже 5 лет.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:25 Ответить
А до этого город процветал, как сейчас помню...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:31 Ответить
А до этого в городе паразитировала банда наркомана Лени Черновецкого с сектой посольства Божьего и кидалой Сандеем Аделаджей, его сына - наркомана Степы, его зятя - ****** Комарницкого. Мелких прихлебателей-шакаленышей Бааса и Довгого.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:04 Ответить
Киевляне! Столица Украины в ваших руках! Просто не допускайте к власти
полоумных опозажопистов с их ZIKовско-мураевскими каналами и прочими
мертвечуками.Потом пожалеете. Всем городам страны нужны добротные
хозяйственники а не политизованные идиоты!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:42 Ответить
Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою" - Цензор.НЕТ 6509
показать весь комментарий
07.10.2020 12:55 Ответить
У власти зеленые бандиты. Настоящие бандиты и решалы.
Кого вы выбрали, тупое зебильё?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:06 Ответить
Тупое зебилье выросшее на сериалах про бандитов и прочем российском гамне, сами являются таким же гамном и они на все 100% уверены что быть убогим и тупым быдлом это правильно. Свинья живущая в луже помой считает что это правильно.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:48 Ответить
Считаю,что свинок обижать не надо. Кстати это очень умные животные! А вот с кем сравнить
этук бездумную комуняцкую быдлоту,просто не знаю.Разве с черными шимпанзе.пожирающими своих собратьев!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:32 Ответить
Дам вам, шановний пане Петров, посилання.
УНІАН.
В контексті "зебільйо". Там не багато, з призвіщами і епізодами. Поясніть, яким боком Комарницький і всі згадані зберегли свій вплив після подій на Майдані 2013-2014 року? Не маніпулюйте! Це Порошенко, будучи все життя у владі не знайшов методів щоб все це кодло зачистити. А не знайшов методів тому, що сам все життя тими ж стежками ходив і гроші заробляв через владу.
От і вся казочка.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:51 Ответить
https://www.unian.ua/politics/10742847-aferist-chasiv-chernoveckogo-yak-i-chomu-u-veliku-stolichnu-politiku-povertayetsya-denis-komarnickiy.html
показать весь комментарий
07.10.2020 19:52 Ответить
оце точно, бо саме при Пеці кум ***** приріс телеканалами та і Кучма теж взявся при Пеці... Одним словом система, як була так і лишилась. Є тільки зміна жоп на унітазах на Банковій і все. Питання в іншому ця вся братва не втягне нас часом в новий Союз???
показать весь комментарий
07.10.2020 23:27 Ответить
Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького: "Я можу його балончиком пофарбувати. Можу зеленкою" - Цензор.НЕТ 5571
показать весь комментарий
07.10.2020 13:51 Ответить
Зебилье нет не смотрит, их свати по ящику интересуют.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:49 Ответить
Лерос, МОЛОДЕЦ !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:56 Ответить
Лерос, іди в жопу. Ти вже задрочів всіх. Ішов на виборах із "слугами", зараз ****** на твладу слуг і при тому попередня влада в усьому винна...
показать весь комментарий
07.10.2020 20:05 Ответить
Вот же ж сраное дерьмо.
Читать, слушать и понимать, что эти Твари керують моєю Країною-больно, боляче, а головне -це дніще...
показать весь комментарий
07.10.2020 20:24 Ответить
Просто в Украине нет ответственности.

Когда каждый, кто знал и молчал будет отвечать и отвечать как соучастник дело сдвиниться.
а так -- все плечами пожимают: ванты пропали, ничего не знаем, ничего не видели.
Когда эти гниды сядут - другие будут сидеть поджав хвост.
А так -- Украина обречена.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:39 Ответить
 
 