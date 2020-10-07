Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

По словам Лероса, это вторая часть записей, которые вела СБУ, и сделаны они в бане, где был Комарницкий после обысков у него в июле, передает Цензор.НЕТ.

В частности, один из собеседников (по словам Лероса, это Комарницький) обсуждает с якобы Тищенко то, как можно наказать Лероса – "открутить ухо" или "организовать, что примут на взятке", "обнять где-то в ресторане, чтобы он пунцовый стал", "пристегнуть наручниками и пробежать десятку", "облить зеленкой" или дерьмом. Он также предлагает снимать все это на камеру и говорит, что за это предусмотрен только штраф в 17 000 гривен, который он готов заплатить.

Также эти же голоса в дальнейшем уже с третьим лицом (по словам Лероса, это журналист "Вестей") обсуждают то, что Комарницкий должен дать интервью относительно обысков, которые прошли у него, и что якобы "честные полицейские" рассказали, что ему что-то во время этих следственных действий должны были подбросить оружие и наркотики.

Якобы Комарницкий и Тищенко говорят, что надо также написать о конфликте с одной стороны мэра Киева Виталия Кличко и с другой – "Столара, Вавриша, Богдана, братьев Горовых" и еще "туда засунуть группами Лероса и Дубинского", а также "партнера Александра Ткаченко по 1+1 Александра Третьякова".

В конце разговора якобы Комарницкий также интересуется, "нельзя ли зарядить аккуратно" журналиста Дениса Бигуса.