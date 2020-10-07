РУС
Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - "слуга народа" Дубинский

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что отмены безвиза с Евросоюзом не будет.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вопли соросят об отмене безвизового режима Украина-ЕС, как и было понятно изначально, оказались полным фейком и информационной манипуляцией. ... Его целью, традиционно, была попытка повлиять на мнение Президента и депутатов парламента, и отсрочить пребывание в здании НАБУ коррупционера-самозванца Сытника, которому таким образом создавалась якобы "информационная поддержка". Итоговое заявление по итогам 22 саммита Украина-ЕС в очередной раз дезавуирует фейк-ньюз, которым Сытнику пытаются создать образ поддерживаемого ЕС чиновника", - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что после этого заявления должны быть незамедлительно предприняты все меры для обеспечения выполнения решения Конституционного суда, который признал не соответствующим Конституции указ о назначении Сытника директором НАБУ.

"Потому что делать вид о том, что этого решения нет - для руководства страны уже не просто постыдно, смешно но и опасно политически. Так как это демонстрирует неспособность власти обеспечить выполнение решения даже высшего суда в Украине", - подытожил Дубинский.

Автор: 

НАБУ (4596) безвизовый режим (1558) Евросоюз (17595) Сытник (958) Дубинский Александр (430)
Топ комментарии
+47
Какие мерзкие рожи. У меня такой ненависти к Овощу и его пасипакам не было
07.10.2020 11:47 Ответить
+33
Безвіз треба відміняти не Україні, а дубінським, медведчукам та іншим ківам.
07.10.2020 11:51 Ответить
+32
То есть, не убирали Сытника именно потому, что опасались реакции ЕС и отмены безвиза, кукарекая лохторату через нанятых ораторов, что это невозможно.
07.10.2020 11:48 Ответить
Гуляй рванина, от рубля и выше!(с)
07.10.2020 11:46 Ответить
Какие мерзкие рожи. У меня такой ненависти к Овощу и его пасипакам не было
07.10.2020 11:47 Ответить
Бородатая проститутка.
07.10.2020 13:14 Ответить
Не проститутка а высокооплачиваемая гейша, геттера, куртизантка...... Которая дает не всем, а только 3-4 очень богатым папикам....
07.10.2020 18:49 Ответить
По этому недорумыну давно нары плачут Зеленая плесень не вечна
07.10.2020 11:48 Ответить
То есть, не убирали Сытника именно потому, что опасались реакции ЕС и отмены безвиза, кукарекая лохторату через нанятых ораторов, что это невозможно.
07.10.2020 11:48 Ответить
Але ж зебіли схавали.
07.10.2020 11:59 Ответить
Сколько ж там дармоедов собралась. Работать идите!
07.10.2020 11:48 Ответить
Безвіз треба відміняти не Україні, а дубінським, медведчукам та іншим ківам.
07.10.2020 11:51 Ответить
" Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать неконституционным назначение Сытника директором НАБУ," - тебя пи@ора кучерявого нужно объявить неконституционным!
07.10.2020 11:52 Ответить
Кожен раз коли Дубінський відкриває рот, йому потрібно нагадувати перекласти член Ігоря Валерійовича з правої щоки за ліву.
07.10.2020 11:52 Ответить
Відкриває свій собачий рот.
07.10.2020 13:44 Ответить
Дубинский, лучше вали в Румынию сейчас, пока у есть такая возможность, а то в Ростов потом не успеешь.
07.10.2020 11:52 Ответить
Таким людям не Ростов надо предлагать. А веревку и мыло.
07.10.2020 11:54 Ответить
Предлагать - мало. Нужно сначала их ему продать, а потом проконтролировать целевое использование.
07.10.2020 12:57 Ответить
Мафиози в Раде.
07.10.2020 11:54 Ответить
Сытник этому рымынскому пуделю как кость в горле.
07.10.2020 11:55 Ответить
Воплі соросят?))) Один в один таку ж херню і кацапи озвучують))
07.10.2020 11:56 Ответить
Кацапы уже давно пластинку с Сороса на вакцины Билл Гейтса от 5G сменили, потому что самим смешно уже пугать столетним дедком. А этот тормозит безбожно просто)))
07.10.2020 12:36 Ответить
Всем не будет отмены, по крайней мере не сразу. Но у таких как Дубинский могут начаться проблемы!
07.10.2020 11:57 Ответить
Это примерно как тебе выше описали,побрейся и не бухай с самого утра ,зедебил! Еще скажи что ты голосовал не за него.
07.10.2020 12:25 Ответить
Представь себе, За Яныка не голосовал, за Порошенко не голосовал, за Зе не голосовал, надо же такому. Мой совет, бухай с утра и не брейся, больше пользы от тебя будет. Это пишет тебе СТАРШИЙ СОЛДАТ.
07.10.2020 15:39 Ответить
а кремлеботы от сивочолого всё подгорают и подгорают... Видать крепко рашистов прищемил.
07.10.2020 12:40 Ответить
За допомогою голосового набору на це піде небагато часу.
07.10.2020 13:09 Ответить
Надеюсь, ты не потратил время зря, вед ты же умный.
07.10.2020 13:09 Ответить
Ты, псина бени коломойши еще на свободе, осталось тебе не долго зловоние разносить, у тебя, прокремлевская шалава есть достаточно заслуг перед народом, скоро будешь скулить на нарах.
07.10.2020 11:59 Ответить
Одним словом--маланець
07.10.2020 12:01 Ответить
07.10.2020 12:07 Ответить
Скільки бабла дали під "боротьбу з Ситником"? Ну, беня - невідомо, явно що багато насипав...
А от скільки дали МВФ, ****, Євросоюз? Хоча, там одна цифра фігурує - "нуль". Між іншим, за безвіз там також кажуть, (поки що на словах), що буде такий самий "нуль"...
07.10.2020 12:07 Ответить
На городі бузина,а в Києві дядько...
07.10.2020 12:09 Ответить
Дубинский понял, что вошел в пике и вряд ли выйдет из него. Отсюда и безумные заявления в попытке собрать последний кэш.
07.10.2020 12:11 Ответить
Говорящая ж@na Коломойского отрабатывает пайку.
07.10.2020 12:11 Ответить
Євреї доведуть країну до того, що президентом виберуть Мертветчука. Кацапи вже давно в Україні об'єдналися навколо Московського Патріархату.
07.10.2020 12:13 Ответить
Коли ж цю бородату с*ку приберуть?
07.10.2020 12:16 Ответить
07.10.2020 12:23 Ответить
Дубинського на кіл. Продажна журнашлюшка. Дубинський Теслу купив? Чи що там у тебе і "мами яка любить швидкість"
07.10.2020 12:28 Ответить
Когда уже наконец то, ЭТОТ ВОР, ПРЕДАТЕЛЬ , АФЕРИСТ, И ШЛЮХА ОЛИГАРХОВ! БУДЕТ СИДЕТЬ ТЮРЯГЕ!? АУ! ЗЕВЛАДА! СВОИХ НИ- НИ!
07.10.2020 12:37 Ответить
Сказал гражданин Румынии Дубинеску...
07.10.2020 12:57 Ответить
Европа предупредила, что отменит безвиз для зебилов. Вот было бы правильно если б для всех.
07.10.2020 13:14 Ответить
Говорящий зад бородатой бабушки опять что-то изрыгнул.
07.10.2020 13:20 Ответить
Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать , что Порошенко совместно с ЕС сделали хорошую работу для украинского народа, несмотря на визг разного рода членограев бабломойских
07.10.2020 13:42 Ответить
дУбло, ти махровий перефарбований ІДІОТ!!!!!!!!!!!
07.10.2020 13:47 Ответить
Маю підбуля. Хоче взяти у Дубинського в рот! Так як Дубинський все хоче комусь дати в собачий рот...
07.10.2020 15:40 Ответить
 
 