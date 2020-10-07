Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - "слуга народа" Дубинский
Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что отмены безвиза с Евросоюзом не будет.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вопли соросят об отмене безвизового режима Украина-ЕС, как и было понятно изначально, оказались полным фейком и информационной манипуляцией. ... Его целью, традиционно, была попытка повлиять на мнение Президента и депутатов парламента, и отсрочить пребывание в здании НАБУ коррупционера-самозванца Сытника, которому таким образом создавалась якобы "информационная поддержка". Итоговое заявление по итогам 22 саммита Украина-ЕС в очередной раз дезавуирует фейк-ньюз, которым Сытнику пытаются создать образ поддерживаемого ЕС чиновника", - говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что после этого заявления должны быть незамедлительно предприняты все меры для обеспечения выполнения решения Конституционного суда, который признал не соответствующим Конституции указ о назначении Сытника директором НАБУ.
"Потому что делать вид о том, что этого решения нет - для руководства страны уже не просто постыдно, смешно но и опасно политически. Так как это демонстрирует неспособность власти обеспечить выполнение решения даже высшего суда в Украине", - подытожил Дубинский.
А от скільки дали МВФ, ****, Євросоюз? Хоча, там одна цифра фігурує - "нуль". Між іншим, за безвіз там також кажуть, (поки що на словах), що буде такий самий "нуль"...