Зеленский о борьбе с коррупцией: "Мы без устали ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, которые есть"
Президент Владимир Зеленский заявил, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой, однако Украина продолжает искать вакцину от "пандемии" коррупции.
Об этом он написал в колонке на "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на саммите Украина-ЕС много внимания уделялось проблеме коррупции, которая фактически является второй для Украины пандемией наряду с коронавируса.
"Для нее тоже используют маски, но они не помогают. Мы без устали ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, которые есть", - отметил Зеленский, добавив, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой.
"Мы делаем все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо, и вместе со всем обществом ожидаем от них четких результатов в виде приговоров для коррупционеров", - утверждает президент.
По его словам, недавнее решение Конституционного суда по Национальному антикоррупционному бюро не создает угроз для него.
"Как нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция простая. После ухода бывшего руководителя САП комиссия по отбору нового главы должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность", - заявил Зеленский.
Как сообщалось, по итогам двустороннего саммита Украина-ЕС в Брюсселе Европейский Союз призвал Киев ускорить усилия по проведению судебной реформы и борьбы с коррупцией. В целом саммит признал "значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ", и согласился с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут была бы уместна картинка Ждуна.
Надо не ожидать а работать.
https://ua.112.ua/polityka/butusov-nazvav-pidtrymku-tiutiunovoi-kompanii-kaufmana-tedis-ochevydnoiu-koruptsiinoiu-skhemoiu-za-uchastiu-zelenskoho-551249.html Кауфман, Зеленський, корупція
Зєлю і Пєцю на довічне з конфіскацією. Дострокові.
У Юлі підтримка стабільна, бо її виборці не продаються.
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%
http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%
https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк
https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .
https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19
https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters
http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн
А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
Поэтому - идите все вы!!! Послушал в Днепре депутата Загида по телевизору - и понял как все было так и осталось!!!! Поэтому- просто идите!!!!
Украина - это сказка, люблю ее и уважаю! Хорошо тут!!!!
Державні грошу розсмоктуються, в турборежимі. Беня, ахметка, та інші бубочкині спонсори, як і "слуги" - жиріють. Боротьба з корупцією по-зеленські.
Саака в Україні - чергове розчарування.
https://censor.net/ru/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument