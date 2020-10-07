За сутки в Киеве выявили 383 случая COVID-19, шесть человек умерли, - Кличко

Среди заболевших за прошедшие сутки в Киеве 27 детей и 15 медиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки - плюс 383 человека. 6 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474", - отметил мэр.

Среди заболевших 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 14 девочек от трех месяцев до 16 лет. А также 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет. И 13 мальчиков от двух лет до 17. Заболели также 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровел - за минувшие сутки 349 человек.

Всего коронавирус побороли 8 894 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 71, в Оболонском - 50, в Шевченковском районе - 49 случаев.

Также читайте: Метро на Троещину станет следующим этапом после открытия Подольско-Воскресенского перехода, - Кличко