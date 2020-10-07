ВАКС арестовал с правом залога в 9,9 млн первого замгендиректора "Энергоатома" Орлова
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" в деле о хранилищах для отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
7 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 984 тыс. 500 грн. Действия должностного лица госпредприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Срок действия возложенных на фигуранта обязанностей - до 28 ноября 2020 включительно.
28 сентября 2020 детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва и первому заместителю гендиректора ГП "НАЭК "Энергоатом".
По версии следствия, в 2017 году директор по новым ядерным установкам обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Игорь Орлов обеспечил победу строительной компании экс-нардепа Максима Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд гривен.
За такую "услугу" народный избранник обеспечил семью Орлова бесплатными квартирами в жилых комплексах, которые возводила его строительная компания в Киеве.
Речь идет об имущественных правах на квартиры в ЖК "Солнечная Ривьера" и "Верховина", которые жена и мать Орлова получили в 2017-2019 годах, когда комплексы еще строились.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%
http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%
https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк
https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19
https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters
http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн
А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???