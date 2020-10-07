ВАКС арестовал с правом залога в 9,9 млн первого замгендиректора "Энергоатома" Орлова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" в деле о хранилищах для отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

7 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 984 тыс. 500 грн. Действия должностного лица госпредприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Срок действия возложенных на фигуранта обязанностей - до 28 ноября 2020 включительно.

28 сентября 2020 детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва и первому заместителю гендиректора ГП "НАЭК "Энергоатом".

По версии следствия, в 2017 году директор по новым ядерным установкам обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Игорь Орлов обеспечил победу строительной компании экс-нардепа Максима Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд гривен.

За такую ​​"услугу" народный избранник обеспечил семью Орлова бесплатными квартирами в жилых комплексах, которые возводила его строительная компания в Киеве.

Речь идет об имущественных правах на квартиры в ЖК "Солнечная Ривьера" и "Верховина", которые жена и мать Орлова получили в 2017-2019 годах, когда комплексы еще строились.