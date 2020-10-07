РУС
Новости
ВАКС арестовал с правом залога в 9,9 млн первого замгендиректора "Энергоатома" Орлова

ВАКС арестовал с правом залога в 9,9 млн первого замгендиректора "Энергоатома" Орлова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" в деле о хранилищах для отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

7 октября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 984 тыс. 500 грн. Действия должностного лица госпредприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Срок действия возложенных на фигуранта обязанностей - до 28 ноября 2020 включительно.

28 сентября 2020 детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва и первому заместителю гендиректора ГП "НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: "Энергоатом" передал в НАБУ результаты внутренней проверки хода строительства хранилища ядерных отходов

По версии следствия, в 2017 году директор по новым ядерным установкам обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Игорь Орлов обеспечил победу строительной компании экс-нардепа Максима Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд гривен.

За такую ​​"услугу" народный избранник обеспечил семью Орлова бесплатными квартирами в жилых комплексах, которые возводила его строительная компания в Киеве.

Речь идет об имущественных правах на квартиры в ЖК "Солнечная Ривьера" и "Верховина", которые жена и мать Орлова получили в 2017-2019 годах, когда комплексы еще строились.

Энергоатом (412) Антикоррупционный суд (1276) Микитась Максим (155) мера пресечения (520)
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
07.10.2020 12:33 Ответить
 
 