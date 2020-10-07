РУС
ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое". ФОТО

ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое". ФОТО

Несколько дней назад на белорусских государственных телеканалах новостные выпуски с видео из Литвы, Польши и Украины сопроводили титрами, которые называли эти страны "бывшая советская республика Литва" или "бывшая советская Литовская республика", "бывшая Польская Народная Республика" и "бывшая УССР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев объяснил, с чем были связаны такие нововведения.

"Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство", - говорится в сообщении.

Кривошеев пояснил, что такая демонстрация на белорусском телевидении стала ответом на некоторые заявления представителей стран-соседок Беларуси.

"Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные", - отметил Кривошеев.

ГосТВ Беларуси в сюжете переименовало Украину в бывшую УССР, чтобы подчеркнуть общее и славное прошлое 01
ГосТВ Беларуси в сюжете переименовало Украину в бывшую УССР, чтобы подчеркнуть общее и славное прошлое 02
ГосТВ Беларуси в сюжете переименовало Украину в бывшую УССР, чтобы подчеркнуть общее и славное прошлое 03

+17
Нет покоя **...тым )))
07.10.2020 12:21 Ответить
+11
Сперматозоид - славное прошлое лукашенки!
07.10.2020 12:21 Ответить
+11
последнее фото "бывшая советская республика Литва"??? - ВОТ ТУПЫЕ - не было такой Респубдики в СССР!!! а была Литовская ССР (Литовская Советская Социалистическая Республика) !!!!!! Дауны!!!
07.10.2020 12:24 Ответить
У папаши крыша поехала. Вот и буянит в разных формах.
07.10.2020 12:21 Ответить
Сперматозоид - славное прошлое лукашенки!
07.10.2020 12:21 Ответить
Нет покоя **...тым )))
07.10.2020 12:21 Ответить
Минск. Бывшая российская империя.
07.10.2020 12:56 Ответить
Можна трохи ближче.
Що в БІлорусі у 1941-1944 було із "колишнього"?
07.10.2020 15:36 Ответить
Лучше бы тогда писали по Литве, Польше и Украине "бывшее Великое княжество Литовское" - это тоже совместное прошлое 4 народов (и без русских, причём), причём более давнее и более длительное, не говоря уже о том, что более успешное . . .

Но за такое написание белорусское КГБ бы кое-чего белорусским журналистам оторвало, такой креатив забоялись бы пустить на экран
07.10.2020 13:47 Ответить
"юмор" на уровне 95-ого квартала....О_о
07.10.2020 12:21 Ответить
Бульбопдры.
07.10.2020 12:21 Ответить
Нынешняя власть, спасибо 73%.ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" - Цензор.НЕТ 5038
07.10.2020 12:22 Ответить
ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое" - Цензор.НЕТ 6237
07.10.2020 12:26 Ответить
Тат там нет беларусов ,там сплошное ВатаТВ ...
07.10.2020 12:22 Ответить
Таки да, выводы сделали правильные, как этот Кривошеев и хотел... Похоже, мозаичная шизофрения Луки поразила и его ябатек.
07.10.2020 12:23 Ответить
А чого б не згадати славне минуле: Русь-Україна, Речі Посполита - Польща, Велике Князівство Литовське - Литва і Золота Орда -росія?
07.10.2020 12:23 Ответить
последнее фото "бывшая советская республика Литва"??? - ВОТ ТУПЫЕ - не было такой Респубдики в СССР!!! а была Литовская ССР (Литовская Советская Социалистическая Республика) !!!!!! Дауны!!!
07.10.2020 12:24 Ответить
Что есть то есть...
07.10.2020 12:45 Ответить
ДержТБ БРСР
07.10.2020 12:25 Ответить
Тю... Там беларусов то и нет, на том ТВ. Их же еще несколько недель тому как поперли и на их местах гастеры с рашки... А тем пофигу где гадить, дома не стесняются, а уж у соседей и подавно.
07.10.2020 12:27 Ответить
Моцный ответ от колхозников... На большее силенок не хватает...
07.10.2020 12:27 Ответить
все просто
07.10.2020 12:35 Ответить
Nam te vremena znacili kak vremena okupaciji ,a razvytyje strani nacialos kak raz posle nejio
07.10.2020 12:32 Ответить
Шутники.
07.10.2020 12:35 Ответить
Эта "новость" уже обсуждалась 3-го октября.
https://censor.net/ru/video_news/3222750/belorusskiyi_telekanal_stv_nazval_ukrainu_byvsheyi_ussr_videofoto
07.10.2020 12:39 Ответить
от навіщо з пальця висмоктувати сенсації? Минуле є у всіх, і в людей, і в країн. Хіба ми не УРСР в минулому? Так це ж в минулому, тепер ми вільна і незалежна Україна. Не розумію з чого цей гендель створився взагалі, з якого приводу.
07.10.2020 12:43 Ответить
Повесь на своем доме красный флаг, и немного подожди...
07.10.2020 12:46 Ответить
мені вистачає і свого синє-жовтого.
07.10.2020 14:30 Ответить
совок повинен під корінь знищуватись назавжди
07.10.2020 12:48 Ответить
до чого тут совок і наше минуле? Не можна взяти і викрислити все, що вам не подобається. Спробуй викрислити зі свого минулого ті речі, які тобі не подобаються. То то вже будеш не ти, а якась інша людина, в якої зі спогадів залишаться з п"ятидесяти років лише десять.
Навпаки, пам"ятати треба, хоча б для того, щоб переповідати своїм дітям та онукам до чого НЕ ТРЕБА прагнути і що не повинне повторитись.
07.10.2020 14:29 Ответить
негативний досвід значно цінніший ніж позитивний, він багато чого навчає. І його точно не треба забувати і тим більше, не треба ховатись від нього.
07.10.2020 14:31 Ответить
Ватный стиль. "Можем повторить". Тети Клуши из колхозов умиленно плачут.
07.10.2020 12:47 Ответить
Нунах такое славное прошлое.

А вы назовите в новостях Германию бывшим Третьим Рейхом. Ну чисто, чтобы подчеркнуть славное прошлое...
07.10.2020 12:47 Ответить
а четвертим можна?
07.10.2020 13:08 Ответить
Если я не ошибаюсь, славное прошлое было у Третьего, а четвертого еще не было.
07.10.2020 13:09 Ответить
будет
07.10.2020 13:11 Ответить
Ну, не уверен, шо это прошлое было славным.
07.10.2020 12:49 Ответить
при совке сябри разом зі мною боронили південні кордони СРСР (Гірний Бадахшан)
в той час таракан у Бресті струк буцав
07.10.2020 12:56 Ответить
Нам стыдно за наше прошлое?
07.10.2020 13:17 Ответить
На территории бывшего Великого княжества Литовского проходит выставка достижений народного хозяйства. ПосЁль соседней державы посетил данную выставку и выступил по современному радио с экраном, а после уехал на современном дилижансе в 300 лошадиных сил. С ним на своих современных дилижансах уехала и его свита.
07.10.2020 13:18 Ответить
-
До ознак суверенної держави відносяться: територіальне верховенство держави і її незалежність .
Суверенна держава самостійно: визначає:
1) форму правління, форму державного устрою, систему органів державної влади, основи організації місцевого самоврядування;
2) організовує: свою незалежну фінансову, грошову, банківську системи; свої національні: збройні сили, рідну церкву, рідну мову ...і інше.
3) забезпечує: територіальну цілісність, законність і правопорядок в країні;
Чи мала поневолена кремлівськими - комуно-фашистами Українська держава - УНР, під окупаційною назвою республіка - колонія урср. хоча б найменші ознаки суверенної держави. Ні ніяких, урср була тільки безправною колонією у складі кривавої в'язниці народів срср з 1921 до 1991 р.
07.10.2020 13:48 Ответить
А чому не Литовсько-Руську державу? Вона виникла раніше і з ними була Білорусь і був шаленний розвиток і міць.
07.10.2020 13:48 Ответить
Ну одно можно сказать точно, вас таки да услышали..и сделали выводы.)) Не те на которые возможно надеялись представители союза журналистов соседней страны, но сделали) Например что безграмотные пропагандоны не смогли даже правильно написать названия республик)
07.10.2020 14:32 Ответить
У нас было действительно славное прошлое в европейском триумвирати "Велике князівство Литовське", но с участием кацапии у нас не было никогда ничего хорошего. Почему комуняки так носились с Хатинью, как с "писаной торбой"? При том, что в Украине этих хатыней и крупнее, было побольше (например,житомирское Копыще)! А все потому, что в Беларуси не было своей УПА , ОУН и пр. Т.е., она была подконтрольная москве, ручная. А мы протестовали против нацизма (немецкого и московского), т.е. мы - бандеровцы! Этого до сих пор не поняли беларусские жополизы москвы...
07.10.2020 15:09 Ответить
Почему бы нам не протитровать на ТВ Белоруссию как бывшую колонию Киевской Руси?
07.10.2020 15:16 Ответить
Дебилы, бл.ть!!! (С)
07.10.2020 15:17 Ответить
Це, не жарти. Це, підготовка до територіальних притензій.
07.10.2020 15:35 Ответить
 
 