ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое". ФОТО
Несколько дней назад на белорусских государственных телеканалах новостные выпуски с видео из Литвы, Польши и Украины сопроводили титрами, которые называли эти страны "бывшая советская республика Литва" или "бывшая советская Литовская республика", "бывшая Польская Народная Республика" и "бывшая УССР".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев объяснил, с чем были связаны такие нововведения.
"Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство", - говорится в сообщении.
Кривошеев пояснил, что такая демонстрация на белорусском телевидении стала ответом на некоторые заявления представителей стран-соседок Беларуси.
"Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные", - отметил Кривошеев.
Що в БІлорусі у 1941-1944 було із "колишнього"?
Но за такое написание белорусское КГБ бы кое-чего белорусским журналистам оторвало, такой креатив забоялись бы пустить на экран
https://censor.net/ru/video_news/3222750/belorusskiyi_telekanal_stv_nazval_ukrainu_byvsheyi_ussr_videofoto
Навпаки, пам"ятати треба, хоча б для того, щоб переповідати своїм дітям та онукам до чого НЕ ТРЕБА прагнути і що не повинне повторитись.
А вы назовите в новостях Германию бывшим Третьим Рейхом. Ну чисто, чтобы подчеркнуть славное прошлое...
в той час таракан у Бресті струк буцав
До ознак суверенної держави відносяться: територіальне верховенство держави і її незалежність .
Суверенна держава самостійно: визначає:
1) форму правління, форму державного устрою, систему органів державної влади, основи організації місцевого самоврядування;
2) організовує: свою незалежну фінансову, грошову, банківську системи; свої національні: збройні сили, рідну церкву, рідну мову ...і інше.
3) забезпечує: територіальну цілісність, законність і правопорядок в країні;
Чи мала поневолена кремлівськими - комуно-фашистами Українська держава - УНР, під окупаційною назвою республіка - колонія урср. хоча б найменші ознаки суверенної держави. Ні ніяких, урср була тільки безправною колонією у складі кривавої в'язниці народів срср з 1921 до 1991 р.