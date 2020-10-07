ГосТВ Беларуси в сюжете "переименовало" Украину в "бывшую УССР", чтобы подчеркнуть "общее и славное прошлое". ФОТО

Несколько дней назад на белорусских государственных телеканалах новостные выпуски с видео из Литвы, Польши и Украины сопроводили титрами, которые называли эти страны "бывшая советская республика Литва" или "бывшая советская Литовская республика", "бывшая Польская Народная Республика" и "бывшая УССР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев объяснил, с чем были связаны такие нововведения.

"Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной. Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство", - говорится в сообщении.

Кривошеев пояснил, что такая демонстрация на белорусском телевидении стала ответом на некоторые заявления представителей стран-соседок Беларуси.

"Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные", - отметил Кривошеев.

