3 035 61

В "СН" предлагают штрафовать и лишать лицензий телерадиоорганизации за трансляцию высказываний, отрицающих военную агрессию РФ

В "СН" предлагают штрафовать и лишать лицензий телерадиоорганизации за трансляцию высказываний, отрицающих военную агрессию РФ

Во фракции "Слуга народа" предлагают запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии Российской Федерацией и оккупации ею части территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий законопроект № 4188 "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" о противодействии информационной войне" зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа").

Закон запрещает телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ к Украине, оккупации Россией части территорий Украины и ведение РФ гибридной войны против Украины.

Автор законопроекта предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.

В законопроекте отмечается, что если нарушения не были устранены в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулирования лицензии провайдера программной услуги.

Согласно документу, если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи, и содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации, то телерадиоорганизация не несет ответственности за эти нарушения.

+21
Ну это нормально.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:24 Ответить
+17
Давно пора..
показать весь комментарий
07.10.2020 12:24 Ответить
+13
Что,мертвечуковские помойки закроют? Че-то сомневаюсь.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:28 Ответить
Ну это нормально.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:24 Ответить
Ага, очень.. чтобы земразей которые отрицают агрессию срашки нельзя было показывать по телику.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:29 Ответить
Ну ты дебил)))
показать весь комментарий
07.10.2020 12:33 Ответить
неужели квартал95 - закроют, а шмарклю - оштрафуют?
за его:
"расейские войска стоят на границе, просто эту границу отодвигают вглубь Украины"(с)зеленский...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:57 Ответить
Давно пора..
показать весь комментарий
07.10.2020 12:24 Ответить
у меня есть еще поправка: бить рыла тем, кто отрицает...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:45 Ответить
Эта поправка будет обсуждаться на большом партийном мордобое.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:53 Ответить
Будут говорить как президент, «та сторона» ?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:24 Ответить
збс
показать весь комментарий
07.10.2020 12:25 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 12:25 Ответить
Удивительное рядом. Что случилось со Слугами?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:26 Ответить
Симпатиков добирают на выборы. Ни черта они не сделают.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:30 Ответить
Это ближе к истине.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:31 Ответить
Ишак разосрался со всеми с кем мог. И они теперь его поливают говном со своих ручных телеканалов. Вот будет возможность пресануть. Или вы таки всерьёз верите, что ********** решил стартовать на Интер или заниматься обороноспособностью страны?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:33 Ответить
Так Зеля уже должен в буцегарне сидеть..
показать весь комментарий
07.10.2020 12:27 Ответить
чем ближе выборы тем сильнее прозрение слуг народа Коломойского.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:28 Ответить
не сегодня-завтра с портретами С.Бандеры хороводы начнут водить, не верьте хитро...опым...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:38 Ответить
Что,мертвечуковские помойки закроют? Че-то сомневаюсь.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:28 Ответить
Красивая не выполнимая лапша народу )))
показать весь комментарий
07.10.2020 12:29 Ответить
https://twitter.com/GoncharenkoUa

https://twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko

https://twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa

·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1313533612394938368 15 ч

Зеленский год назад про Медведчука: «У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится». Медведчук через год после обещанной «громкой истории»: летит на встречу с Путиным в Ново-Огарево

показать весь комментарий
07.10.2020 12:30 Ответить
может медведчука нужно зазомбировать , что бы на следующей встрече он ему горло перегрыз? Есть такие ведьмаки?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:32 Ответить
То тільки в кіно...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:35 Ответить
Перегрызет, а тут с боковой двери очередной двойник-подполковник выходит
показать весь комментарий
07.10.2020 12:35 Ответить
Таки да. Медведчуку даже его супердорогие сверкающие импланты не помогут взвод Пыней перегрызть.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:38 Ответить
Заразить его сифилисом. Чтоб у ***** потом нос отпал.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:37 Ответить
У всех ****** сразу не получится.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:40 Ответить
и опять же на крайняк они смогут выпустить Безрукова в гриме...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:44 Ответить
Если это вдруг произойдет то закрывать придется кучу телеканалов. Экономически штрафы не потянут. И также разорятся все зажописты. Разве что Медведчук потянет эту финансовую нагрузку благодаря всяким алмазнонефтяным копям своей жены.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:30 Ответить
дай бог что бы 112, ЗИК и НАШ закрыли...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:30 Ответить
вместе с совкодрочерным интером...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:43 Ответить
Сами назначили Фокина и сам же он отрицает войну с Россией.
Сами хотят кого-то за это наказывать. Это дурка 100%.
КОНЧЕНЫЕ.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:31 Ответить
Це потрібно давно зробити. Просто поки Бужанський в СН, я в це не повірю
показать весь комментарий
07.10.2020 12:33 Ответить
Торговля на миллиарды ведется с агрессором. Нашо та мова.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:35 Ответить
Они на этих тезисах,опираясь на "уставших ат вайны" малоросах в Раду влезли. А теперь на горло собственной песне наступать будут? Не верю.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:36 Ответить
Сивохо мы больше не увидим тогда?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:36 Ответить
Как же много у нас любителей цензуры! Уже 30 лет прошло, а совок в головах не выветрился.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:40 Ответить
Начните с ЗЕленой головешки, пользующейся термином "та сторона".
показать весь комментарий
07.10.2020 12:42 Ответить
и не плохо было бы развесить в раде за лапы медведчука и всю его шантропу ... киву... и тд... сивоху боюсь тут канат карабельный нужен
показать весь комментарий
07.10.2020 12:47 Ответить
Та на фоні новин:
«служащій ВСУ, бил лишон самостоятєльной жизнєдєятєльності, в рєзультатє внєдрєнія в організм нєізвєстной пулі»,
замість сказати, як воно було:
«український воїн був вбитий пострілом снайпера ОРДЛО»,
то ці законопроекти, щось не теє...
показать весь комментарий
07.10.2020 12:49 Ответить
Смешно! Явный босс партии СН Коломойский и тайный - Мертвечук ржут, утирая слезы. А Вава, с полотенцем, перекинутом через руку, протягивает им салфетки.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:50 Ответить
Вот что предстоящие выборы делают и на что только не согласишься для поднятия рейтинга: вначале СН противились даже гипотетически рассматривать создание СК по вагнеровцам теперь внесут на рассмотрение ВР, многие из СН не признают российскую аргессию и тут уже предлагают меры борьбы с этим.Не факт, то все это будет проголосовано, изменения в Закон промурыжат на комитете пока выборы не пройдут
показать весь комментарий
07.10.2020 12:56 Ответить
Якщо Єрмак з словами "Слава Україні!" буде зливати всі операції українців, то втіхи від цього буде мало. Краще прибрати Єрмака від Зєлі, або прибрати їх обох від влади.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:02 Ответить
Якщо кума ***** та бариги .*мертвячука * візьмуть за сраку ..то добре !
показать весь комментарий
07.10.2020 13:05 Ответить
Хтось в це вірить? Жоден з тих презеків, що були, з Медведчука здували пил. Тому і Зєля його не зачепить. Він тільки киздить і киздить, киздить і киздить...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:09 Ответить
Прибрати не обоїх треба, а усіх зелених покидьків. Ти б, звичайно, Вану зразу на трон впер.Що б як кажуть хрєн редькі бил нє слащє.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:12 Ответить
А хто слаще? Російський шпигун Пєця?))
показать весь комментарий
07.10.2020 13:35 Ответить
Это что же -все каналы Медведчука закроют?)
показать весь комментарий
07.10.2020 13:05 Ответить
ДАВНО ПОРА!! Может закроют наконец эти медведчуковские пророссийскме телеканалы!! НАДОЕЛО УЖЕ СЛУШАТЬ НОВОСТИ РОССИИ НА УКРАИНСКИХ ТВ МЕДВЕДЧУКА! ! А то создается впечатление, что Украина уже какой-то регион россии!! Этот медведчук , со своими вставными челюстями, чавкает и чавкает, каждый день на своих ТВ каналах, как брежнев!!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:07 Ответить
Выше читай. Это просто предвыборная лапша для тех кто искренне считал зеленую пакость молодыми реформаторами, а сейчас вкурил их гнусную прокацапскую сущность. Вот им этот новый посыл и идет. Вдруг поверят еще раз. Мозги то у ихнего избирателя остались теже- деЦЦкие.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:27 Ответить
Треба ввести кримінальну відповідальність за заперечення російської агресії, адже питання не лише в ЗМІ, а й у так званих "лідерах думок", які це поширюють.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:10 Ответить
Якби випадок з Бузиною був не одинокий, то і подібних лідерів думок не так уже й багато було б наразі.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:31 Ответить
Невже? Нарешті!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:13 Ответить
Сбивают своих противников с толку, якобы сбивая напряжение. Таким верить - себя не уважать. Сколько раз, эти, "слуги Х...ла", врали! И, вот: сделав такое заявление - все ими уже проблеянное против народа Украины, как бы, обнуляется. Можно снова продолжать в том же ритме, покрывать страну медведчуковским матом На одного, заявившее это - в этих слуг, целая толпа злоязыких мразей.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:13 Ответить
Чудово. Тільки де хоч один вирок хоча б суду України з визнанням цього факту на підставі тисяч (вісм відомих доказів)? Де ескалація цього рішення на підтвердження в міжнародних судах (зі зрозумілими наслідками для москотостану)?
Те що хочуть зробити "лохи народу", це - профанація на замовлення рашистів, які зможуть потім звинувачувати Україну в черговому "фашизмі" та розпинанні безвинних "мальчіков в трусіках".
Де обіцяні судові процеси, брехлива тупа зеленява пісюнява?!!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:19 Ответить
Эх, выборы, выборы...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:39 Ответить
Надо не только за отрицание российской агрессии наказывать, а и за призывы к нормализации отношений с россией, к переговорам с россией, к любым связям с россией (экономическим, культурным, дипломатическим, любым другим) до смены действующего там режима.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:44 Ответить
предлагати, не рівно проголосувати. Це передвиборчі загравання.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
блаЗЄнський хоче мати монополію на такі висловлювання. (разом зі своїми "фокінами")
показать весь комментарий
07.10.2020 13:52 Ответить
Так это запрет только для работников телеканалов.А вся шобла ватных икспердов,которая не вылазит из медведчуковских помоек дальше сможет спокойно нести свою чушь про гражданскую войну итд.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:08 Ответить
Обіцять не означає одружитися.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:37 Ответить
 
 