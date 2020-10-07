В "СН" предлагают штрафовать и лишать лицензий телерадиоорганизации за трансляцию высказываний, отрицающих военную агрессию РФ
Во фракции "Слуга народа" предлагают запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии Российской Федерацией и оккупации ею части территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий законопроект № 4188 "О внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" о противодействии информационной войне" зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа").
Закон запрещает телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ к Украине, оккупации Россией части территорий Украины и ведение РФ гибридной войны против Украины.
Автор законопроекта предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.
В законопроекте отмечается, что если нарушения не были устранены в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулирования лицензии провайдера программной услуги.
Согласно документу, если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи, и содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации, то телерадиоорганизация не несет ответственности за эти нарушения.
за его:
"расейские войска стоят на границе, просто эту границу отодвигают вглубь Украины"(с)зеленский...
https://twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko
https://twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa
·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1313533612394938368 15 ч
Зеленский год назад про Медведчука: «У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится». Медведчук через год после обещанной «громкой истории»: летит на встречу с Путиным в Ново-Огарево
Сами хотят кого-то за это наказывать. Это дурка 100%.
КОНЧЕНЫЕ.
«служащій ВСУ, бил лишон самостоятєльной жизнєдєятєльності, в рєзультатє внєдрєнія в організм нєізвєстной пулі»,
замість сказати, як воно було:
«український воїн був вбитий пострілом снайпера ОРДЛО»,
то ці законопроекти, щось не теє...
Те що хочуть зробити "лохи народу", це - профанація на замовлення рашистів, які зможуть потім звинувачувати Україну в черговому "фашизмі" та розпинанні безвинних "мальчіков в трусіках".
Де обіцяні судові процеси, брехлива тупа зеленява пісюнява?!!