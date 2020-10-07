В Украине на закупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,75 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА
3,39 млрд гривен потрачены из государственного бюджета и 3,36 млрд гривен - из местных бюджетов.
Об этом сообщает Минфин, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 г. на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд грн: 3,39 млрд грн из Государственного бюджета и 3,36 млрд грн из местных бюджетов. За сентябрь потрачены 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.
Наша лікарня закупила такі по....
По....
478 гривень!!
А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
а если учесть благотворительность и меценатство (т.е. даром) то сколько из того что закупалось по космическим ценам пригодилось????