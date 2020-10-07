РУС
В Украине на закупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,75 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

3,39 млрд гривен потрачены из государственного бюджета и 3,36 млрд гривен - из местных бюджетов.

Об этом сообщает Минфин, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 г. на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд грн: 3,39 млрд грн из Государственного бюджета и 3,36 млрд грн из местных бюджетов. За сентябрь потрачены 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Для борьбы и не только, тратить это наше фсе.
07.10.2020 12:31 Ответить
Вірю. Отакий щиток коштує 44 гривні.
В Украине на закупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,75 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3747

Наша лікарня закупила такі по....
По....
478 гривень!!
07.10.2020 12:34 Ответить
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
07.10.2020 12:35 Ответить
А покращення- у *****, Коломойського та Ахмєтова. Ще у жителів Данбасса, та і у Зеленського статки ростуть не по дням, а по хвилинам.
07.10.2020 12:47 Ответить
За сентябрь потрачены 1,4 млрд грн ./ Мало тратит Степанов. Коломойский, Боголюбов, Киперман ,Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер под руководством Палицы потратят больше и быстрее.
07.10.2020 12:40 Ответить
а если детализировать...то там такое вылезет...
а если учесть благотворительность и меценатство (т.е. даром) то сколько из того что закупалось по космическим ценам пригодилось????
07.10.2020 12:44 Ответить
Це тому не куплено жодного апарата ШВЛ?
07.10.2020 12:53 Ответить
картинка для овец.
07.10.2020 16:15 Ответить
 
 