В Украине на закупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,75 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

3,39 млрд гривен потрачены из государственного бюджета и 3,36 млрд гривен - из местных бюджетов.

Об этом сообщает Минфин, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 г. на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд грн: 3,39 млрд грн из Государственного бюджета и 3,36 млрд грн из местных бюджетов. За сентябрь потрачены 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

