Прекращение вовлеченности Турции и вывод террористов, - Пашинян назвал условия для прекращения огня в Карабахе

Прекращение вовлеченности Турции и вывод террористов, - Пашинян назвал условия для прекращения огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил армянские условия для прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В интервью изданию TIME Пашинян в качестве условия для перемирия заявил о необходимости "прекращения вовлеченности Турции" и "вывода или нейтрализации наемников и террористов", сообщает в среду пресс-служба армянского правительства.

"По данным Пашиняна, в настоящее время в Азербайджане присутствуют 1500-2000 террористов", - пишет издание.

Со своей стороны азербайджанский президент Ильхам Алиев в послании участникам XIII Евразийского экономического саммита вновь подчеркнул, что карабахский конфликт "может быть разрешен только в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности государственных границ Азербайджана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры, предложенные Пашиняном, не приведут к остановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности", - Бутусов

Алиев подчеркнул, что Турция поддерживает позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху и "за неоценимую поддержку, которая придает нам большой моральный дух, я еще раз выражаю свою глубокую признательность президенту Турции, дорогому брату Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

В ходе боев стороны несут потери, как в технике, так и в живой силе.

+51
Оккупанты ещё и условия ставят. Крыша у ар вообще поехала.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:33
+44
Кумедний цей Ара.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:33
+35
свалите с Карабаха и всё ,огонь прекратиться
показать весь комментарий
07.10.2020 12:34
армяне как и росияне аккупанты и точка нема о чёт говорить...какие условия?придёт время и росияне отгребут своё, кстати не впервой...всему свий час...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:03
То нехай забирає своїх терористів з території Азербайджану і парипиняє вогонь.
Сам собі умови ставить... Може йому час до психіатра?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:23
Якось я не зрозумів, його хтось питав про умови? Може Алієв чи Ердоган зверталися до Пашиняна, а я в цей час каву пив?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:39
Кого имеет ввиду использованная кремлевская прокладка, говоря о террористах?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:28
Арарат - это Армения.
показать весь комментарий
08.10.2020 02:51
Страница 2 из 2
 
 