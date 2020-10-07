Прекращение вовлеченности Турции и вывод террористов, - Пашинян назвал условия для прекращения огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил армянские условия для прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В интервью изданию TIME Пашинян в качестве условия для перемирия заявил о необходимости "прекращения вовлеченности Турции" и "вывода или нейтрализации наемников и террористов", сообщает в среду пресс-служба армянского правительства.

"По данным Пашиняна, в настоящее время в Азербайджане присутствуют 1500-2000 террористов", - пишет издание.

Со своей стороны азербайджанский президент Ильхам Алиев в послании участникам XIII Евразийского экономического саммита вновь подчеркнул, что карабахский конфликт "может быть разрешен только в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности государственных границ Азербайджана".

Алиев подчеркнул, что Турция поддерживает позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху и "за неоценимую поддержку, которая придает нам большой моральный дух, я еще раз выражаю свою глубокую признательность президенту Турции, дорогому брату Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

В ходе боев стороны несут потери, как в технике, так и в живой силе.