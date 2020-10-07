Киев взял обязательства по деолигархизации: Опубликован полный текст совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС

Лидеры Европейского союза отмечают значительный прогресс, достигнутый Украиной в сфере реформ, и приветствуют ее обновленное обязательство по деолигархизации.

Речь об этом идет в совместном заявлении лидеров Украины и ЕС, принятом по итогам саммита, который состоялся во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий", - сказано в заявлении.

В частности, в ЕС приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации.

"Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформам, в частности относительно судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого набора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечения сильных и независимых антикоррупционных институтов. Мы приветствовали обновленное обязательство Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине", - заявили лидеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент ЕС Мишель о саммите с Украиной: Мы объяснили, что ключевой для нас является борьба с коррупцией с конкретными результатами

Европейский союз также заявляет, что непоколебим в своей поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"ЕС подчеркнул свою непоколебимой поддержке и преданности независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Лидеры констатировали, что они собрались сегодня, чтобы подтвердить "неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли".

"Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства", - подчеркнули они.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль

Также Украина и ЕС намерены дать оценку прогрессу выполнения Соглашения об ассоциации в 2021 году.

Украина и Европейский союз договорились о дальнейшей экономической интеграции и регуляторного сближения в ряде сфер.

"Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

В цифровой сфере мы приняли к сведению осуществленную на месте оценку выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли. Мы также обсудили привлечение ЕС к дальнейшей поддержке Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Мы договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможного соглашения, которое должно базироваться на приближении к законодательству и стандартам ЕС", - сказано в заявлении.

Лидеры приветствовали прогресс по обновлению приложений к Соглашению об ассоциации относительно телекоммуникаций, окружающей среды, климата и финансового сотрудничества. "Приветствуя стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу, мы отметили важность прогресса в выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства на основе имеющихся секторальных диалогов и договорились о целевом диалоге относительно необходимых шагов в этих сферах", - сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры признали важность полного соблюдения обязательств в части глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли, в частности, в сферах прав интеллектуальной собственности, государственных закупок, защиты торговли, санитарных и фитосанитарных стандартов с целью построения "открытого и предсказуемого делового и инвестиционного климата в Украине". "Мы договорились о дальнейшем обсуждении и изучении путей улучшения имплементации глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли с целью дальнейшего развития и содействия двусторонней торговле", - заявили лидеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмены безвиза после саммита Украина-ЕС не будет, значит надо признать неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - "слуга народа" Дубинский

Они также приветствовали начало миссии в отношении предварительной оценки готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС "Горизонт Европа" и Программы EU4Health, что станет важным фактором для "зеленого" и цифрового восстановления после пандемии COVID-19.

"Мы напомнили о важности и подтвердили наше обязательство заключить Соглашение об общем авиационном пространстве в ближайшую возможную дату", - отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕС подтвердил роль Украины как стратегической транзитной страны для газа и поздравил с соглашением о транзите газа в ЕС после 2019 года. "Мы подчеркнули важность проведения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по укреплению европейской энергетической безопасности. Мы отметили важность сотрудничества Украины с ЕС с целью ее интеграции в энергетический рынок ЕС на основе эффективной имплементации обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации, а также координации дальнейших шагов по интеграции рынков газа и электроэнергии", - говорится в заявлении.

Также стороны достигли договоренности улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития безопасных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.

"Мы приветствовали участие Украины в программах ЕС и подчеркнули важность программы "Эразмус +" для образования, обучения, молодежи и спорта, а также программы Creative Europe для культуры. Мы рассчитываем на активизацию соответствующей сотрудничества в рамках текущих и будущих программ", - подчеркнули лидеры.

Далее приводим полный текст совместного заявления по результатам 22-го саммита между ЕС и Украиной, 6 октября 2020 г. на языке оригинала:

Шарль Мішель, Президент Європейської Ради, Володимир Зеленський, Президент України, та Жозеп Боррель, Віцепрезидент Європейської Комісії, від імені Урсули фон дер Ляєн, Президентки Європейської Комісії, зустрілися в Брюсселі під час 22-го саміту між ЄС та Україною. Вони зробили таку заяву:

Сьогодні ми зібрались, аби підтвердити наше безперервне зобов’язання зміцнювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Європейським Союзом, ґрунтуючись на Угоді про асоціацію та глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ). Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права і прав людини, зокрема прав осіб, які належать до меншин, а також до ґендерної рівності. ЄС підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України у межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Про міцність наших відносин свідчать єдність, солідарність та взаємна відданість, продемонстровані в умовах пандемії COVID-19. ЄС та Україна спільно борються проти коронавірусу та його наслідків, що є безпрецедентним викликом для систем охорони здоров'я та економік як країн-членів, так і України. Ми наголосили на важливості посилення нашої готовності та спроможності реагувати на виклики, вільно обмінюватися інформацією у прозорому та оперативному режимі, а також вдосконалювати міжнародну реакцію, зокрема і через відповідні міжнародні організації, такі як ВООЗ, спираючись на уроки, отримані з сучасних світових відповідей на кризу. Ми висловили готовність працювати разом над тим, аби зробити доступ до майбутньої вакцини проти COVID-19 благом для усього світу за доступними цінами. Ми визнали, що глобальна солідарність, співпраця та ефективна багатосторонність необхідні як ніколи для того, щоб перемогти вірус, а також забезпечити стале економічне відновлення. Пакет підтримки обсягом у 190 млн євро та програма макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро, яку ЄС мобілізував для того, аби допомогти Україні подолати наслідки пандемії COVID-19 та її соціально-економічний негативний вплив, значно переважають допомогу, яку надав будь-який інший партнер. Ми відзначили вдячність очільників України та її громадян за надану допомогу. Ми підтвердили нашу відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема через тісну співпрацю для зміцнення верховенства права, просування реформ, сприяння сталому економічному зростанню, підтримку зеленої та цифрової трансформації, а також підвищення стійкості. Ми обговорили імплементацію Угоди про асоціацію — після набуття нею чинності у вересні 2017 року та після рішення голів держав чи урядів країн ЄС, прийнятим у грудні 2016 року. У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, відповідно до формулювань Угоди про асоціацію. Ми погодилися повністю використовувати потенціал Угоди та підкреслили важливість продовження виконання Україною своїх зобов’язань задля цієї мети. Ми привітали результати, яких уже було досягнуто в імплементації Угоди про асоціацію та успіху ГВЗВТ, яка, від початку свого застосування у січні 2016 року, сприяла збільшенню двосторонніх торговельних потоків на майже 65%. ЄС наразі є найбільшим торговельним партнером України. Ми підтвердили пріоритетність підтримки макроекономічної стабільності України, дотримання зобов'язань перед МВФ та реалізації всіх середньострокових умов, погоджених у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС, а також сильного та незалежного Національного банку України. Ми визнали суттєвий прогрес, якого досягла Україна у процесі здійснення реформ, і погодилися, що необхідно далі пришвидшувати зусилля. Ми привітали початок проведення земельної реформи, ухвалення закону про регулювання банківської діяльності та досягнення прогресу у децентралізації. Ми привітали початок роботи Вищого антикорупційного суду. Ми погодилися з важливістю прискорювати та посилювати зусилля у здійсненні реформ, зокрема реформи судової влади (включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та незалежним набором доброчесних суддів), а також щодо боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися із впливом приватних інтересів (тобто шлях на "деолігархізацію"). У зв’язку з цим ми наголосили на потребі у подальшому зміцненні плюралізму ЗМІ в Україні. ЄС підтвердив свою незмінну вагому підтримку України та її зв'язок із ефективним впровадженням реформ і здійсненням політики у тій чи іншій сферах. Покладаючись на успішні реформи України та міжнародну підтримку після Революції Гідності, ЄС оголосив про нові програми з підтримки сільського господарства, місцевих мікро-, малих та середніх підприємств (МСП), зокрема завдяки кредитуванню у місцевій валюті. Йдеться і про програми підтримки громадянського суспільства, транспорту, інфраструктури, навколишнього середовища та протидії змінам клімату, а також про конкретну підтримку для сходу України. ЄС також продовжує підтримувати Україну в питаннях децентралізації, зміцнення місцевого самоврядування та в посиленні боротьби з корупцією. Ми привітали підписання фінансових угод у рамках Європейського інструменту сусідства щодо сходу України, громадянського суспільства та змін клімату. Європейський Союз продовжить підтримку України у протидії гібридним загрозам та боротьбі з дезінформацією, зокрема шляхом посилення незалежних ЗМІ, медіаграмотності, стратегічних комунікацій - щоби зміцнити стійкість України до таких загроз. Ми підкреслили важливість ролі громадянського суспільства, молоді та незалежних ЗМІ у всіх сферах суспільного та політичного життя, а також у контексті дезінформаційних кампаній проти ЄС та України, зокрема з боку Росії. ЄС та Україна домовилися про започаткування кібердіалогу. Ми також відзначили важливість розширення співпраці у сфері Спільної безпекової та оборонної політики ( CSDP) та синхронізацію зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою (CFSP) ЄС. З цього приводу ми привітали участь України у місії EUFOR Althea. Крім того, ми визнали важливість роботи Групи підтримки України у Європейській комісії (SGUA) та Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки (EUAM), зокрема завдяки її регіональній присутності в Україні та новому регіональному офісу в Маріуполі. Ми привітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для громадян України. Ми підкреслили важливість подальшого виконання умов лібералізації візового режиму та пришвидшення зусиль щодо відповідних реформ. Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей подорожувати для наших громадян, щойно це дозволять епідемічні обставини. Ми очікуємо подальшого поглиблення економічної інтеграції та наближення законодавства України та ЄС, у відповідності до Угоди про асоціацію, у таких галузях:

У галузі цифрових технологій ми взяли до уваги результати проведеної на місці оцінки виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про Асоціацію/ГВЗВТ. Ми також обговорили залучення ЄС до подальшої підтримки України та її інституцій у наближенні до та поступовому запровадженні нормативно-правової бази ЄС та його інституційних спроможностей у сфері Єдиного цифрового ринку з метою отримання максимальних переваг від Угоди про асоціацію. Ми домовились підготувати спільний робочий план співпраці ЄС та України у галузі електронних довірчих послуг до кінця 2020 року з подальшою можливістю підписання ​​угоди, що повинна бути заснована на наближенні до законодавства та стандартів ЄС.

Ми привітали прогрес, досягнутий у справі оновлення додатків до Угоди про асоціацію, присвячених питанням телекомунікацій, навколишнього середовища, клімату та фінансової співпраці. Вітаючи прагнення України наблизити свої політики та законодавство до положень Європейського зеленого курсу, ми наголосили на важливості прогресу у виконанні Україною зобов'язань щодо зміни клімату, навколишнього середовища, морської екосистеми, освіти, енергетики, транспорту та сільського господарства в рамках наявних галузевих діалогів, а також домовилися про ведення цілеспрямованого діалогу стосовно необхідних заходів у цих сферах.

Ми визнали важливість повного дотримання зобов'язань у рамках ГВЗВТ, зокрема у галузях прав інтелектуальної власності, державних закупівель, захисту торгівлі, а також санітарних та фітосанітарних норм з метою створення відкритого та передбачуваного інвестиційного та бізнес-клімату в Україні. Ми домовились продовжити обговорення та пошук шляхів удосконалення застосування ГВЗВТ з метою подальшого розвитку та сприяння двосторонній торгівлі.

Ми привітали започаткування попередньої оціночної місії з питань готовності України до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.

ЄС також привітав прагнення України приєднатися до майбутньої Рамкової програми з досліджень та інновацій ЄС "Горизонт Європа", а також Програми EU4Health, що стане важливим фактором відновлення після пандемії COVID-19 у зеленій та цифровій галузях.

Ми зазначили важливість і підтвердили свій намір укласти Угоду про Спільний авіаційний простір якомога швидше.

Ми підтвердили роль України як стратегічної країни з точки зору транзиту газу та привітали угоду про транзит газу до ЄС після 2019 року. Ми підкреслили важливість продовження модернізації української національної газотранспортної системи та подальшої співпраці задля зміцнення європейської енергетичної безпеки. Ми наголосили на важливості співпраці України з ЄС з метою її інтеграції до енергетичного ринку ЄС шляхом ефективної імплементації оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, а також координації подальших заходів щодо інтеграції ринків газу та електроенергії .

Ми домовились вдосконалювати сполучення між Україною, ЄС та іншими країнами Східного партнерства з метою сприяння торгівлі, подальшого розвитку безпечних та стійких транспортних зв'язків, а також підтримки контактів між людьми.

Ми привітали участь України у програмах ЄС та підкреслили важливість програми Еразмус+ для освіти, навчання, молоді та спорту, а також програми "Креативна Європа" для культури. Ми очікуємо, що відповідна співпраця у рамках поточних та майбутніх програм буде активізована.

11. Ми домовилися здійснити всеосяжну оцінку досягнення цілей Угоди у 2021 році, як це передбачено самою Угодою.

12. Ми вчергове висловили наше рішуче засудження очевидного порушення суверенітету України та її територіальної цілісності актами агресії з боку російських збройних сил, що відбуваються від 2014 року. Ми продовжимо засуджувати незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь, мілітаризацією півостова, а також стрімке погіршення стану прав людини поряд із обмеженням свободи пересування громадян України до та з Кримського півострова. Ми засудили процедуру голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, яке відбулось 1 липня 2020 року на території півострова Крим, так само як і вибори так званого губернатора Севастополя 13 вересня 2020 року, що відбулись із порушенням норм міжнародного права. Ми закликали Росію надати міжнародним організаціям та правозахисникам безперешкодний доступ до територій, які наразі не перебувають під контролем української влади, зокрема до Кримського півострова, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Ми закликали до негайного звільнення незаконно утриманих та ув'язнених українських громадян на території Кримського півострова та в Росії, зокрема кримськотатарських активістів. Ми продовжуємо вимагати від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу до та з Азовського моря, згідно з нормами міжнародного права. Ми залишаємось повністю вірними імплементації та збереженню політиці невизнання, зокрема через обмежувальні заходи та співпрацю на міжнародних форумах. У цьому контексті ми схвалюємо дипломатичні кроки, що спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонах.

13. Ми підтвердили нашу повну підтримку зусиллям в рамках Нормандського формату, ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Ми привітали відновлення співпраці сторін під час Нормандського саміту в Парижі в грудні минулого року, та підкреслили важливість імплементації заходів, щодо яких тоді було досягнуто згоди - з огляду на реалізацію Мінських угод усіма сторонами, підкреслюючи ту відповідальність, яку в цьому контексті несе Росія. Ми схвалюємо конструктивний підхід України у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи та закликаємо Росію відповідати таким самим підходом. Всеохопне та безперервне припинення вогню є тим досягненням, яке треба і надалі зберігати. В цьому аспекті ми закликали Росію взяти на себе повну відповідальність та використати свій суттєвий вплив на збройні формування, які вона підтримує, аби повністю відповідати Мінським угодам та забезпечити вільний та безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на територію, що не підконтрольна українській владі, зокрема ділянки українсько-російського державного кордону, відповідно до мандату місії. Ми вчергове закликали Росію негайно припинити розпалювати конфікт, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням, яким вона допомагає. Ми залишаємось дуже стурбованими щодо присутності російської військової техніки та військовослужбовців на території, непідконтрольній українській владі. Ми знову засудили продовження політики Росії щодо спрощення процедури надання російського громадянства громадянам України, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях, адже це суперечить Мінським угодам. Нещодавно ЄС оновив економічні санкції проти Росії, тривалість застосування яких залишається безпосередньо пов'язаною із повною реалізацією Мінських угод.

14. Ми домовились продовжувати співпрацю у сфері вирішення соціально-економічних і гуманітарних наслідків конфлікту, наголошуючи на необхідності забезпечити водо-, електро- і газопостачання та полегшити пересування людей і товарів через лінію зіткнення, аби забезпечити дотримання прав людини громадян України, що проживають на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях, відповідно до міжнародного гуманітарного права. В умовах пандемії COVID-19 доставка гуманітарної допомоги та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ, агенцій ООН, НУО та Міжнародного комітету Червоного Хреста до територій, тимчасово непідконтрольних українській владі, набувають ще більшого значення. Ми підкреслили важливість розмінування територій, зокрема і на нових територіях, про які ще слід буде дійти згоди. Ми також згодні з тим, що Україні потрібно створити національний центр із розмінування, аби ефективно вирішувати питання забруднення вибухонебезпечними предметами територій, що постраждали від конфлікту. ЄС готовий надалі підтримувати інклюзивний підхід України до своїх громадян у постраждалих районах та відігравати провідну роль у зусиллях із відновлення країни, зокрема в певних районах Донецької та Луганської областей, щойно Мінські угоди будуть реалізовані.

15. Ми наголосили на підтримці з боку ЄС усіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та притягнення до відповідальності винних у катастрофі MH17 - заради жертв катастрофи та їхніх найближчих родичів. Ми закликали Російську Федерацію визнати свою відповідальність та повною мірою співпрацювати задля притягнення до відповідальності винних за збиття рейсу MH17.

16. Ми радо підтримали відеотелеконференцію лідерів Східного партнерства 18 червня 2020 року. Зважаючи на результати цієї зустрічі та наміри її учасників, а також спираючись на Спільну заяву від березня 2020 року, ми повторно наголосили на стратегічній важливості Партнерства. Ми з нетерпінням чекаємо на шостий Саміт Східного Партнерства у 2021 році, спрямований на підтримку основних довгострокових програмних цілей, які разом із внесками держав-членів та країн-партнерів мають сприяти досягненню новітніх показників на період після 2020 року.