ВАКС приговорил к 9 годам тюрьмы судью хозсуда Одесской области за взятку в 570 тыс.

7 октября 2020 Высший антикоррупционный суд при участии прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды.

В 2014 году указанный судья был разоблачен на вымогательстве и получении 570 тыс. гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилась у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины.

Приговором суда судью Хозяйственного суда приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.