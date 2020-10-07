ВАКС приговорил к 9 годам тюрьмы судью хозсуда Одесской области за взятку в 570 тыс.
7 октября 2020 Высший антикоррупционный суд при участии прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
В 2014 году указанный судья был разоблачен на вымогательстве и получении 570 тыс. гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилась у него на рассмотрении.
Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.
Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины.
Приговором суда судью Хозяйственного суда приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.
Первый раз за последние годы, слышу, что бы судью посадили да ещё и с конфискацией его имущества.
дела рассматривали 6 лет, а апеляцию сколько будут рассматривать?
клепок у макітрі не має у 70 % НАРІДУ, можна розраховувати на Божу милість щодо блаженних
гарного дня
Покарання сприяє утриманню інших. Звісно, само по собі ні. У 2014 яка у нього зарплата була, просто цікаво? 5 тис? Ви реально думаєте, що сплачуючи людині 5 тис., ви можете запобігти корупції? Ну якщо відверто?
ну якщо ви так далеко заглядаєте в минуле, то тоді потрібно під час голосування користуватися головою, а не дупою.
на рахунок дупи... ну то я 30 років закликаю це робити, і що думаєте? чують? Та хрен.
Щодо перших двох категорій, то підробити ж не на робочому ж місті?
......... народ, не тіште себе дурницями, прецедента не буде, ні сьогодні, ні завтра. допоки дурнувата більшість народонаселення буде обирати тих кого підсуне злодійське тупонагле олігархічне шобло, яке і керує реально країною від села до міста.
Ви не покарання бажаєте, а помсти. І не за вчинене, а за соціальну нерівність між ним, та вами. А чому ви маєте бути рівні, якщо вже на те пішло?
І так, я взагалі проти існуючих (нелюдських) умов усіх ув'язнених...
Ви мабуть молоди і наївні. Корупція і відвага, це речі не пов'язані. Суддя це професія. Професія у яку потрібно багато вкласти, в першу чергу зусиль. (я зараз про нормальну судову систему,а не про нашу). Це відповідальність і т.п. Тому ніякої соціальної рівності у вас (звичайної людини) не може бути із суддею. Тут інша проблема. Вона полягає в тому, що ви, не зможете стати суддею (в нашій країні), яких би зусиль не приклали, окрім як за протеже, або великі гроші. Але це замкнуте коло. Суддів призначають ті, кого ми обираємо, усе знову повертається до нас самих...
Ви можете відноситись до мене, як вам завгодно, тим паче, що мені пох.р. Я не намагався когось образити, я просто пояснив, що є що. А подобаються вам речі реального світу, чи ні, це ваша справа.
Але головне, що ви вловили суть.
Їди саджай, я хіба проти? Ось тільки для цього потрібно освіту мати і мізки, а в тебе їх (сподіваюсь що ПОКИ ЩО) вистачило, лишень на фельдшера...
Хто я такий? Я адвокат з криміналу, доволі непоганий (сильний адвокат) і тому, твої опуси "я им бесплатно по пятерику накидывать могу" в мене викликають сміх! Знаєш як це виглядає? Ну для прикладу, коли сантехнік каже, та що ті лікарі можуть, я ковідних десятками можу безкоштовно лікувати... десь так, мій юний мрійнику....
дати наркоману заслужений п'ятьорик, це кропітка, тривала (від декількох місяців до року і навіть більше) праця цілого колективу, чоловік 5, 10 а іноді і значно більше і кожна помилка, неуважність трактується на його користь. Людей роками вчать документувати вказаний тип злочинів, розслідувати і здійснювати процесуальне керівництво, а суддя, має усе це оцінити на відповідність Закону...
А як ти дітваче відносишся до медсестер, фельдшерів та лікарів, які оббирають до нитки, родичів смертельно хворого (для прикладу онко)? Ти про соціальну країну тоді згадуєш?
Чи ти не бачиш, що оточуючи тебе лікарі живуть не на одну тисячу доларів у місяць?
Саркома у тебе хіба що на дурному язику з'явиться, якщо не перестанеш дурню молоти.
Я захищаю професію судді, а не людей, які її *********.
Слухай, а от коли ти лікуєш наркоторговця, що жирує на біді інших людей, ти себе твариною не відчуваєш?
Я так розумію, що він вину не визнає, не каяться, то з якого буя, йому за ч.4 ст.368 (я так розумію ЦН помилився із ч.5) де санкція стартує від 8-ми, давати 5?
Час покаже.
тарапиться не надо.
Поки країна на шкарпетки воякам збирала, цей ганд.он пві ляма брав...
без обид, но стакан надо воспринимать наполовину полным, а не на половину пустым, иначе никогда никакого прогресса и движения вперёд не будет . . .
С чего-то начали и то хорошо.