ВАКС приговорил к 9 годам тюрьмы судью хозсуда Одесской области за взятку в 570 тыс.

7 октября 2020 Высший антикоррупционный суд при участии прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

В 2014 году указанный судья был разоблачен на вымогательстве и получении 570 тыс. гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилась у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины.

Приговором суда судью Хозяйственного суда приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

его еще не посадили
дела рассматривали 6 лет, а апеляцию сколько будут рассматривать?
07.10.2020 13:32 Ответить
Произошел сбой системы. На апеляции все исправят.
07.10.2020 14:11 Ответить
приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией

Первый раз за последние годы, слышу, что бы судью посадили да ещё и с конфискацией его имущества.
07.10.2020 13:30 Ответить
приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией

Первый раз за последние годы, слышу, что бы судью посадили да ещё и с конфискацией его имущества.
07.10.2020 13:30 Ответить
его еще не посадили
дела рассматривали 6 лет, а апеляцию сколько будут рассматривать?
07.10.2020 13:32 Ответить
так, це проблема. Але сам факт, що цей суд почав повертати судді із хмар на землю, це плюс.
07.10.2020 13:34 Ответить
Произошел сбой системы. На апеляции все исправят.
07.10.2020 14:11 Ответить
та ні, це вже другий вирок цього суду по суддям і другий із реальною мірою покарання...
07.10.2020 14:15 Ответить
Жівотворяща апеляція все порєшає.
07.10.2020 14:22 Ответить
Будемо бачити, апеляція теж у цьому суді. Я би більше касації остерігався...
07.10.2020 14:31 Ответить
апелляция, кассация, - потом еспч...- и шр там останется, оптимист..???
07.10.2020 23:36 Ответить
ЄСПЛ, це залежить від якості слідства. Я не думаю, що ЄСПЛ дуже буде топити за суддю хабарника.
08.10.2020 10:31 Ответить
а чи відбувають ці аж двоє суддів реальну міру покарання? В данному випадку, важливий результат, а не процес
07.10.2020 15:13 Ответить
Наскільки пам'ятаю, то апеляції ще не було. Для відбування покарання вирок має набрати силу, а у нас в країні 99% вироків із реальною мірою покарання (незалежно від фігуранта) оскаржуються в апеляції.
07.10.2020 15:15 Ответить
повинна відбутися судова реформа, але не така як з поліцією
07.10.2020 15:22 Ответить
повинна відбутись реформа країни, народу нашому у макітрі потрібно пару клепок перевернути! Ви поліцію, суд звідки берете, з Марсу? Це ж ваші друзі, однокласники, сусіди, родичі... Ви можете сказати, за що конкретно ви проголосували на минулих виборах? За яку реформу, за які конкретні кроки, на що ви розраховували і т.п.?
07.10.2020 15:24 Ответить
з обрання зелені, я вже впевнилася, що розраховувати не має на що, жах, 73%

клепок у макітрі не має у 70 % НАРІДУ, можна розраховувати на Божу милість щодо блаженних
07.10.2020 15:35 Ответить
саме так. А винуваті судді... а чому не психіатрія, або освітяни? Куди вони дивляться, 2/3 населення довб.би тупі!
07.10.2020 15:36 Ответить
все, з вами не цікаво в нас схоже відношення до того, що відбувається навколо
гарного дня
07.10.2020 15:45 Ответить
это точно, а пока будут рассматривать, народ уже и забудет про то, что кого-то хотели пасадить
07.10.2020 15:10 Ответить
з усією повагою, але це вам потрібно повернутися із хмар на землю, навіть якщо він буде відбувати покарання, він один, а саджати треба всіх суддів
07.10.2020 15:09 Ответить
саджати потрібно усі 36-46 мільйонів українців, це якщо по справедливості.
Покарання сприяє утриманню інших. Звісно, само по собі ні. У 2014 яка у нього зарплата була, просто цікаво? 5 тис? Ви реально думаєте, що сплачуючи людині 5 тис., ви можете запобігти корупції? Ну якщо відверто?
07.10.2020 15:13 Ответить
вони всі знали про розмір зарплатні і все одно всі свідомо йшли працювати, планували добирати нестачу незаконним шляхом. Наразі, в них зарплатня значно більша, а незаконні вироки залишилися. Крім того, зп в 2014 була не 5000

ну якщо ви так далеко заглядаєте в минуле, то тоді потрібно під час голосування користуватися головою, а не дупою.
07.10.2020 15:19 Ответить
Усі знали які зарплати в медицині, освіті, армії і т.п., але ж йшли? На що вони усі розраховували, померти із голоду? Наразі так, але ж хабар брався у 2014. Я не пам'ятаю скільки тоді в них була зарплата, тим паче що це господарський суд, а я із ним рідко працюю.
на рахунок дупи... ну то я 30 років закликаю це робити, і що думаєте? чують? Та хрен.
07.10.2020 15:30 Ответить
розумію вашу думку, але не зовсім вдале порівняння, працівники з медицини, освіти, армії і т.п. мають змогу підробляти і отримувати більше коштів, тому там більше гідних людей, а судді, лише наукова, викладацька та медична діяльність, обмежені можливості
07.10.2020 15:43 Ответить
та ні, військовим це заборонено. Підробіток там = протокол про корупцію.
Щодо перших двох категорій, то підробити ж не на робочому ж місті?
07.10.2020 16:03 Ответить
кто ж его посадит, он же памятник, фраза из фильма
07.10.2020 15:14 Ответить
в країні де рулить суддівська мафія створена олігархами-покидьками і зацементована кривосуддям прийнятих законів під себе сяде в тюрму якийсь виродок з їх середовища???????? та ще й з конфіскацією??????
......... народ, не тіште себе дурницями, прецедента не буде, ні сьогодні, ні завтра. допоки дурнувата більшість народонаселення буде обирати тих кого підсуне злодійське тупонагле олігархічне шобло, яке і керує реально країною від села до міста.
07.10.2020 15:13 Ответить
Намечается мор среди ежей в лесу ?..
07.10.2020 13:31 Ответить
аха ха у них там по ходу пьесы лотерея, надо посадить судью, че там с его семьей то? конфисковали то небось у бедолаг жилье на вокзале помыкаются? или живут в хоромах припеваючи а судья в уехал в евроапартаменты в платную тюрьму с малолетними проститутками пицей и ролами а в ноябре пятую плойку подвезут чтоб нескучал? еще скажите что он варежки шьет с нариками на зоне
07.10.2020 13:32 Ответить
Навіть якщо так, в хоромах і з повіями, але 9 років життя, це 9 років...
07.10.2020 13:35 Ответить
да он сидеть будет как мы не живем, как же вы не понимаете, вы юлину камеру видели? а паши лазаренко который сидел с ниграми и его не покатали на нигерийских куканах исключительно в виду возраста и недостаточно упругой попы
07.10.2020 13:41 Ответить
Як ви не розумієте... сидіти він там буде значно гірше, ніж жив на волі. Без "Мальдів", тому хто звик, ой як не комфортно.
Ви не покарання бажаєте, а помсти. І не за вчинене, а за соціальну нерівність між ним, та вами. А чому ви маєте бути рівні, якщо вже на те пішло?
І так, я взагалі проти існуючих (нелюдських) умов усіх ув'язнених...
07.10.2020 13:48 Ответить
штож, отчасти вы правы, даже в большинстве, только я почему то не испытываю ненависти к Биллу Гейтсу, но у нас с ним социально не равны, я даже не испытываю социальной ненависти к директору скажем интернет магазина Розетка, а к ох%евшему судье и его семье я испытываю ненависть я не превликался и не сидел, а почему эти ублюдки в прямом смысле этого слова живут шикарно являясь властью а я нет? а чем я лучше? ну пожалуй тем что в 14 пошел в военкомат, а про судей я не слыхал чтоб сложили полномочия и ушли солдатом на фронт, да и детей судейских я там не встречал по этому при всех моих огромных недостатках я ДА лучше чем весь судейский корпус вместе взятый
07.10.2020 13:58 Ответить
зате я зустрічав хабарників з числа колишніх вояків. У т.ч., суддів, прокурорів, ментів, що пройшли Афган. І не просто пройшли, а скажімо так, строковик, що повернувся із двома орденами Червоної зірки, це вам не "хух ри мухри"...
Ви мабуть молоди і наївні. Корупція і відвага, це речі не пов'язані. Суддя це професія. Професія у яку потрібно багато вкласти, в першу чергу зусиль. (я зараз про нормальну судову систему,а не про нашу). Це відповідальність і т.п. Тому ніякої соціальної рівності у вас (звичайної людини) не може бути із суддею. Тут інша проблема. Вона полягає в тому, що ви, не зможете стати суддею (в нашій країні), яких би зусиль не приклали, окрім як за протеже, або великі гроші. Але це замкнуте коло. Суддів призначають ті, кого ми обираємо, усе знову повертається до нас самих...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:05 Ответить
вы саме себе противоречете, во первых сказав не про нашу систему судов, не один судья не высказал свой протест против системы, вы я так понимаю имеете отношение к судебной системе, значит ловите, вы мерзавцы ссыкуны и мрази, в США судья мелкого городишка может взлохматить президента по желанию левой пятки, а вы скоты видите что президент наркоман и сосете деньги, что касаемо каких усилий в этой жизни принял я я вам скажу я просто ****??ый фельдшер СМП если вы считаете что усилий там не не надо и фельдшер ниже по социальному статусу чем судья то вы мразь и не зря я отношусь к вам как к мрази
07.10.2020 14:14 Ответить
Так, я так рахую. Суддя це аналог досвіченого і високоваліфікованого лікаря. Хірурга для прикладу. фельдшер, це аналог секретаря в суді.
Ви можете відноситись до мене, як вам завгодно, тим паче, що мені пох.р. Я не намагався когось образити, я просто пояснив, що є що. А подобаються вам речі реального світу, чи ні, це ваша справа.
07.10.2020 14:19 Ответить
фельдшер имеет право принять решение по лечению на догоспитальном этапе по закону, а секретарь суда не имеет права принимать ни какого решения вообще она носит бумажки, раз уж вы законник, применяйте параллели правильно, секретарь суда это санитарка в больнице
07.10.2020 14:24 Ответить
тоді вже логічніше, що це медсестра. Але це не робить фельдшера - провідним лікарем. Ви просто підрахуйте, скільки у вашому місті лікарів, а скільки суддів? 1/100, чи більше?
Але головне, що ви вловили суть.
07.10.2020 14:30 Ответить
вы ******??? у нас социальное государство вы это понятие знаете? представитель власти какой бы он небыл невебенный чувак не имеет права пользоваться своей *************, просто слов нет от вашей зашкаливаюшей чсв и *********, надеюсь нашу переписку прочитают, вы кто такие вообще? солдаты воюют медсестры с ковидом борются, вы что делаете? воров наркоманов сажаете? я им бесплатно по пятерику накидывать могу, долги по жкх и кредитам еще взыскиваете сволота, вешать вас надо, ***** элита выискалась, применяйте ваши знания на благо Украины, а то *********** научились а делать нет
07.10.2020 14:40 Ответить
Не підгорай дітвачок. Так, я знаю цей маразм, що дебіли забили у Конституцію. Саме тому ти і живеш у лайні, що у нас соціальна, а не справедлива країна. Але ти дуже юний для того, щоби зрозуміти різницю.
Їди саджай, я хіба проти? Ось тільки для цього потрібно освіту мати і мізки, а в тебе їх (сподіваюсь що ПОКИ ЩО) вистачило, лишень на фельдшера...
Хто я такий? Я адвокат з криміналу, доволі непоганий (сильний адвокат) і тому, твої опуси "я им бесплатно по пятерику накидывать могу" в мене викликають сміх! Знаєш як це виглядає? Ну для прикладу, коли сантехнік каже, та що ті лікарі можуть, я ковідних десятками можу безкоштовно лікувати... десь так, мій юний мрійнику....
дати наркоману заслужений п'ятьорик, це кропітка, тривала (від декількох місяців до року і навіть більше) праця цілого колективу, чоловік 5, 10 а іноді і значно більше і кожна помилка, неуважність трактується на його користь. Людей роками вчать документувати вказаний тип злочинів, розслідувати і здійснювати процесуальне керівництво, а суддя, має усе це оцінити на відповідність Закону...
07.10.2020 14:51 Ответить
ооооо, все гораздо хуже, адвокат, ну а если защищаешь судей значит заносящий адвокат, адвокаты вообще не люди, мое личное суждение которое я не поддерживаю на всякий случай, наверняка еврей, человек защищающий уголовников просто тварь надеюсь на карму и саркому
07.10.2020 15:02 Ответить
єврей? та ні, а що, у нас вже лікарі євреїв не лікують? Просто цікаво... Я так думав, що більшість лікарів євреї, а оно он як...
А як ти дітваче відносишся до медсестер, фельдшерів та лікарів, які оббирають до нитки, родичів смертельно хворого (для прикладу онко)? Ти про соціальну країну тоді згадуєш?
Чи ти не бачиш, що оточуючи тебе лікарі живуть не на одну тисячу доларів у місяць?
Саркома у тебе хіба що на дурному язику з'явиться, якщо не перестанеш дурню молоти.
Я захищаю професію судді, а не людей, які її *********.
Слухай, а от коли ти лікуєш наркоторговця, що жирує на біді інших людей, ти себе твариною не відчуваєш?
07.10.2020 15:10 Ответить
ти не лох, тобі 42 роки... я це зрозумів. Як і те, що фельдшер, це твій максимум. В нашій країні в 42 лікарем не становляться... Ти не лікував, хтось інший, твій колега по білому халату лікував, мені яка різниця? Що тобі заважало стати потужним лікарем? Клав би у кишеню зараз 3-5 к євро у місяць і спокійно би сприймав зарплату судді?
07.10.2020 15:35 Ответить
если адвокат, да еще и крим, - должен понимать, шо ему оставят макс 5-ку....- отсидит 2-ку))- от еспч отсудит 10-ку))- вкурил тему, адвокат...???
07.10.2020 23:39 Ответить
Я адвокат, а не ворожка. На сьогодні у нього 9ть. Буде завтра, будемо бачити.
Я так розумію, що він вину не визнає, не каяться, то з якого буя, йому за ч.4 ст.368 (я так розумію ЦН помилився із ч.5) де санкція стартує від 8-ми, давати 5?
Час покаже.
08.10.2020 10:29 Ответить
С такими судьями и преступников не нужно.
07.10.2020 15:46 Ответить
До речі, чому ви вважаєте, що я голосував за цього президента? Ви мене ображаєте!
07.10.2020 14:21 Ответить
Я не думаю, що ви відчуваєте ненависть до американських суддів? Тому приклад із Б.Гейтсом невдалий. Наш аналог (український) це злодій, який усе життя ухилявся від податків, давав хабарі і за рахунок цього став мільйонером. Не думаю, що вам такий персонаж до вподоби і що він чимось ліпший за цього суддю. Врешті решт, це ж не перший його хабар, і усі попередні підприємці, давали йому для вирішення власних проблем, плюючі на Закон!
07.10.2020 14:08 Ответить
ото коли він сяде тоді і співати будеш,
тарапиться не надо.
07.10.2020 15:16 Ответить
так раніше взагалі важко було такий вирок уявити, а тут дві справи і два реальних покарання! Не скажіть, це явно прогрес! Ви ж розумієте яке там було лобі, які адвокати захищали і все рівно - винні!
07.10.2020 15:19 Ответить
Вам не подобаються молоді нігери? Пане, та ви расист!
07.10.2020 14:09 Ответить
Ну то что ты хреново живешь этот судья не виноват. Если для тебя сидеть как Юля - это верх мечтаний, то прими мои соболезнования. А лучше научись зарабатывать
07.10.2020 14:10 Ответить
и тебе отвечу, судебная система это ветвь власти, и научи зарабатывать фельдшера СМП? мразота по этому я так к вам и относился как к скоту ибо вы скот и есть
07.10.2020 14:17 Ответить
О, насекомое меня жизни учит. Достигни сначала чего-нибудь сам в этой жизни, ничтожество. А то легче всего ходить бухим в рваных портках и ненавидеть всех классовой ненавистью. Никогда успешный человек не ненавидит успешного. А всякие люмпены вроде тебя ненавидят, ибо сами хотят быть успешными, но.... пустота в черепной коробке мешает.
07.10.2020 16:29 Ответить
У Тимошенко, была обычная камера, только отношение к ней было особенное и свой холодильник
07.10.2020 14:22 Ответить
Видать левый чувак взятый по конкурсу. Вовка за большие нарушения только повышают.
07.10.2020 13:32 Ответить
2014 рік, який конкурс?
Поки країна на шкарпетки воякам збирала, цей ганд.он пві ляма брав...
07.10.2020 13:36 Ответить
Вас хоть когда-то что-то устраивает в этой жизни ? И то не так, и сё не сяк . . .
без обид, но стакан надо воспринимать наполовину полным, а не на половину пустым, иначе никогда никакого прогресса и движения вперёд не будет . . .
С чего-то начали и то хорошо.
07.10.2020 13:38 Ответить
"сажайте" через одного , или по четным- нечетным....- не ошибетесь... , только РЕАЛЬНО с полным конфискатом, и запретом занимать любые государственные в последующим (это фЭнтези)
07.10.2020 13:46 Ответить
щас вылезет ботсуга и будет орать о зеленой перемоге
07.10.2020 13:54 Ответить
Та да, только "свидетели Петра" повылазили.
07.10.2020 14:26 Ответить
Їжак
07.10.2020 14:01 Ответить
Скільки ж ше їх здохне?
07.10.2020 14:02 Ответить
Смачний та гарний прецедент (враховуючи, що він увесь цей час міг перебувати не під вартою, а наприклад під домашнім арештом) Сухарики готуй, бовдуре!
07.10.2020 14:00 Ответить
Судье не повезло. У скомороха визит в Лондон. Вот судье и придется отдуваться. Но это всего два дня. Так что граждане судьи, держитесь. Это ненадолго.
07.10.2020 14:08 Ответить
новость звучит как музыка небесная!..
ВАКС засудив до 9 років в'язниці суддю госпсуду Одеської області за хабар у 570 тис. - Цензор.НЕТ 7330
07.10.2020 14:16 Ответить
А скільки ж Ви конфіскували у нього і його родини накраденого ?! Лохи !!!
07.10.2020 14:23 Ответить
Тваю мать... Это как???
07.10.2020 14:38 Ответить
Судью еще найти надо, он же скрывается.
08.10.2020 02:07 Ответить
 
 