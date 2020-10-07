РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости
417 2

Великобритания увеличит финансирование миссии ОБСЕ на Донбассе на 600 тыс. фунтов стерлингов

Великобритания увеличит финансирование миссии ОБСЕ на Донбассе на 600 тыс. фунтов стерлингов

Великобритания увеличит финансирование украинской Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 600 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщило посольство Великобритании в Twitter со ссылкой на МИД страны, передает Цензор.НЕТ.

"Разжигании Россией конфликта на востоке Украины привело к гибели более 13 тыс. человек и к бегству 1,4 млн людей с их домов. Мы полностью поддерживаем СММ ОБСЕ в Украине, сообщающую о ситуации в зоне конфликта и увеличиваем финансирование работы миссии на £600 тыс", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский уже начал визит в Великобританию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания выделит Украине 5 млн фунтов стерлингов на нужды переселенцев

Автор: 

Великобритания (5137) Зеленский Владимир (21968) МИД (7108) ОБСЕ (4899)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ресторанах цены подняли?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:14 Ответить
Так их же кацапия подкармливает. Они с руки у ***** едят. Слепые, глухие, хромые.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:37 Ответить
 
 