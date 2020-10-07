Великобритания увеличит финансирование миссии ОБСЕ на Донбассе на 600 тыс. фунтов стерлингов
Великобритания увеличит финансирование украинской Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 600 тыс. фунтов стерлингов.
Об этом сообщило посольство Великобритании в Twitter со ссылкой на МИД страны, передает Цензор.НЕТ.
"Разжигании Россией конфликта на востоке Украины привело к гибели более 13 тыс. человек и к бегству 1,4 млн людей с их домов. Мы полностью поддерживаем СММ ОБСЕ в Украине, сообщающую о ситуации в зоне конфликта и увеличиваем финансирование работы миссии на £600 тыс", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Зеленский уже начал визит в Великобританию.
Анатолий Панасюк
Ревизор
