Великобритания увеличит финансирование миссии ОБСЕ на Донбассе на 600 тыс. фунтов стерлингов

Великобритания увеличит финансирование украинской Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 600 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщило посольство Великобритании в Twitter со ссылкой на МИД страны, передает Цензор.НЕТ.

"Разжигании Россией конфликта на востоке Украины привело к гибели более 13 тыс. человек и к бегству 1,4 млн людей с их домов. Мы полностью поддерживаем СММ ОБСЕ в Украине, сообщающую о ситуации в зоне конфликта и увеличиваем финансирование работы миссии на £600 тыс", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский уже начал визит в Великобританию.

