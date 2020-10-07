В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин
Президенту США Дональду Трампу не удалось многое сделать для развития двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном из-за противодействия его администрации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны. Причем эта позиция носит, что называется, комплексный характер - сдерживание по всем векторам развития", - отметил Путин.
По его словам, "это, конечно, является ограничителем для действующей администрации".
Путин добавил, что также не удалось реализовать ряд совместных проектов. Вместе с тем, администрация Трампа вводила больше, чем предыдущие, санкции в отношении России.
"Кроме того, все-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих", - сказал Путин.
кстати.. а вы уверены что х*уйло жалуется? может от просто ХВАЛИТСЯ, заодно обильно поливая кацапов "божьей россой")))
І він не "мій зеля" - я троллю вас не за нього, а за всю ту дурість, що ви тут зазвичай пишете ("Зрада! Фсьо прапала!").
Найди хоч один мій коментар в його підтримку.
Озирнись по сторонах. Вже немає для нас європейських перспектив, натівських стандартів, реформ, грошей в бюджеті, антикорупційних органів, тощо.
Зараз же нас повертають в стан домайданівський. Коли нічого не вартувала ані держава, ані мова, ані армія.
Отже, такі ви патрійоти.
Поясни тоді причини його поразки на виборах, якщо він "возроділ вєру"?
Саме він і вбив віру людей в краще майбутнє і саме це причина того, что голосували за чорт зна кого, а не за тогочасних "політиків".
вот я даже на него бочку качу
"В день рождения Путина Pussy Riot вывесили радужные флаги на самых главных символах российской государственности: на ФСБ на Лубянке, Администрации Президента, Верховном суде, Министерстве культуры и ОВД по району Басманный. А также предъявили список требований, включающих легализацию однополых партнерств и расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне....."
...
уже давно Новодворская прямо
сказала исчерпывающе о россии:
"кому нужна выгребная яма,
претендующая на роль мессии?"
почему не смеюсь и не улыбаюсь?
или наоборот: я мрачно шучу,
и так же мрачно и страшно кривляюсь.
просто я живу на улице Ленина,
и меня зарубает время от времени...
Так воно і лишилось в пам'ять.
"- Вы стоите на самой низшей ступени развития! - прокричал Филипп Филиппович, - вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!.. "
пгєступлєніє гаскгито, паздгавляю!
Российский нацлидер во время интервью разозлился на журналиста из-за неудобного вопроса об утаиваемых дочерях и заявил, что зря его интервьюер хрюкает. https://m.youtube.com/watch?v=3-HPEa3Cmy0#menu Видео .
После ответа Ванденко, что он не хрюкает, а покашливает, Путин разразился тирадой, о том, что и покашливания здесь неуместны ибо журналист не живет жизнью президента и ничего не понимает в вопросах безопасности.
Осталось понять разницу между жизнью рос.президента и жизнью остальных мировых лидеров, у которых члены семей не засекречены.
Аршином общим не измерить
Спокойным словом не унять
Но можно искренне похерить
Байден и демократы - цуцыки путина.