В США существует двухпартийная договоренность о необходимости сдерживания развития России, - Путин

Президенту США Дональду Трампу не удалось многое сделать для развития двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном из-за противодействия его администрации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны. Причем эта позиция носит, что называется, комплексный характер - сдерживание по всем векторам развития", - отметил Путин.

По его словам, "это, конечно, является ограничителем для действующей администрации".

Путин добавил, что также не удалось реализовать ряд совместных проектов. Вместе с тем, администрация Трампа вводила больше, чем предыдущие, санкции в отношении России.

"Кроме того, все-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих", - сказал Путин.

