Украина сможет получить от Евросоюза до 8 миллионов доз вакцин от COVID-19, - Стефанишина

Украина сможет получить до 8 млн доз вакцины от коронавируса как участник инициативы Фонда "COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)". Евросоюз выделил этому фонду 400 млн евро на приобретение около 2 млрд доз вакцины.

Об этом в статье для "Зеркала недели" написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина была отобрана в перечень участников этой инициативы, поэтому сможет получить до 8 млн доз вакцины. В то же время мы готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. У нас есть соответствующая инфраструктура, предприятия для производства вакцин, и мы готовы вместе с другими странами ЕС участвовать в их массовом производстве", - написала Стефанишина.

Она отметила, что пандемия коронавируса стала первым вопросом, который Украина и Евросоюз обсуждали накануне на саммите в Брюсселе. Ведь все понимают, что обеспечение быстрого доступа к вакцине является важной международной задачей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

"Мы благодарны, что Евросоюз был и остается нашим надежным партнером в реализации медицинской реформы и развитии способности государственных институтов Украины. В свою очередь, мы будем и в дальнейшем развивать сотрудничество наших учреждений с европейскими, прежде всего с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC)", - пообещала Стефанишина.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину

+2
найдётся 8000000 идиотов? это печально
07.10.2020 13:53 Ответить
+2
Нуль - це теж до восьми мільйонів.
07.10.2020 13:53 Ответить
+1
вы будете себе по 100 штук колоть? дибилы
07.10.2020 13:51 Ответить
вы будете себе по 100 штук колоть? дибилы
07.10.2020 13:51 Ответить
найдётся 8000000 идиотов? это печально
07.10.2020 13:53 Ответить
Выборы показали, что найдётся гораздо больше. Так что идиотов в Украине с запасом.
07.10.2020 14:01 Ответить
Нуль - це теж до восьми мільйонів.
07.10.2020 13:53 Ответить
Могли б з таким же успіхом написати "до 2 мдрд. доз"
07.10.2020 13:56 Ответить
До сраки. Мериканські вчоні кажуть що корона вже мутувала тисячі разів.
07.10.2020 13:57 Ответить
до-это хорошо...а шо после?
07.10.2020 13:58 Ответить
дещо про механізми нинішньої пошесті
(інфа для лікарів і дослідників!)
https://twitter.com/dweisa
Alexey Weiss, MD@dweisa

COVID-19 смертельно опасен, потому что он нацелен на главный регулятор РААС, а резервного защитника нет. Множественные функции органов превращаются в беспорядок, поскольку вирус SARS-CoV-2 обращает защитников нашего эволюционного выживания против нас.
07.10.2020 13:58 Ответить
хоть бы кто-то заикнулся про ответственность ублюдков, которые вывели эту заразу
07.10.2020 14:02 Ответить
в европах на эту тему идёт какой-то странный попил бабла. Нидерланды купили вакцин раз в десять больше чем всё население тут. Похоже просто осваивают бюджеты.
07.10.2020 14:00 Ответить
Так и ***** мертветчуку пообещал вакцину для украинцев. Теперь держись вирус!
07.10.2020 14:12 Ответить
на всех не хватит - это только для зе-команды и членов их семей, друзей и родственников...
07.10.2020 14:13 Ответить
Евросоюз выделил этому фонду 400 млн евро на приобретение около 2 млрд доз вакцины Источник: https://censor.net/ru/n3223444

Так дал бесплатно деньги или занял с процентами для того чтобы мы у них типа купили типа вакцину?
07.10.2020 14:14 Ответить
07.10.2020 14:21 Ответить
Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавируса, яку розробляє компанія Sanofi-GSK. Тобто, це НЕ безкоштовна допомога, а платна послуга від спільної з ЄС і Англійській фармкорпорації за рахунок і такої країни як Україна, что купить у них на 400 млн євро їх же вакцин. Чи я помиляюсь і ЄС безплатно закуплять для України на цІ кошти вакцин?
07.10.2020 15:10 Ответить
Как и газ будет Словакия поставлять?
07.10.2020 15:17 Ответить
на 39 миллионов или сколько там население 8?.... ******.....
07.10.2020 22:09 Ответить
Правильно.
08.10.2020 03:07 Ответить
 
 