Украина сможет получить от Евросоюза до 8 миллионов доз вакцин от COVID-19, - Стефанишина

Украина сможет получить до 8 млн доз вакцины от коронавируса как участник инициативы Фонда "COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)". Евросоюз выделил этому фонду 400 млн евро на приобретение около 2 млрд доз вакцины.

Об этом в статье для "Зеркала недели" написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина была отобрана в перечень участников этой инициативы, поэтому сможет получить до 8 млн доз вакцины. В то же время мы готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. У нас есть соответствующая инфраструктура, предприятия для производства вакцин, и мы готовы вместе с другими странами ЕС участвовать в их массовом производстве", - написала Стефанишина.

Она отметила, что пандемия коронавируса стала первым вопросом, который Украина и Евросоюз обсуждали накануне на саммите в Брюсселе. Ведь все понимают, что обеспечение быстрого доступа к вакцине является важной международной задачей.

"Мы благодарны, что Евросоюз был и остается нашим надежным партнером в реализации медицинской реформы и развитии способности государственных институтов Украины. В свою очередь, мы будем и в дальнейшем развивать сотрудничество наших учреждений с европейскими, прежде всего с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC)", - пообещала Стефанишина.

