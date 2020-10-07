Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который пережил отравление веществом из группы "Новичок" призвал Евросоюз ввести санкции не против всей России, а против чиновников, олигархов и ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.
Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
"Они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а в выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против всей страны не работают", - отметил Навальный.
Также политик отреагировал на заявление экс-канцлера Германии, а ныне председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который назвал сообщение о покушении на оппозиционера "спекуляциями" и заявил об отсутствии "фактов" отравления.
"Это унизительно для немецкого народа. И особенно для лаборатории Бундесвера. Они что, сфальсифицировали результат своего исследования? [...] Шредер был канцлером самой могущественной страны Европы. А теперь - мальчик на побегушках у Путина, который защищает убийцу", - сказал политик.
Навальный считает, что Шредер получает в России не только официальную зарплату, но и "тайные платежи". "У меня нет документа, на котором черным по белому написано: вот, мистер Шредер, ваш портфель, набитый деньгами. Но у меня нет никаких сомнений, что Шредер получает тайные платежи", - подчеркнул политик.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
Крым ему не бутерброд, а санкции оказывается не работают!
А самая страшная проблема - это Шредер на побегушках у *****
Санкции против Самого Путина это конечно бред - ему и там всего хватает, а к примеру запрещает ему въезд они никогда не станут
А вот если сделать лочку Хйла невыйздной в Европу и США, а также семьи остальной верхушки - то тут они взвоют.
У Хйла - дочь живет в Европе. Как и у всей верхушки - семьи живут на своиз роскошных виллах в Есропе, США. И там у них счета, недвижимость, яхты - крепкиф тыл, куда они надеются сбежать если что.
Если их поставить перед фактом что они не могут жить и тратить деньги в Европе и США - это для них будет самый большой удар.
А нефте-газовый промысел, наполняющий военную кубышку Роиси, пусть живет и процветает.
Кацапские либерасты они такие кацапские...
Точечные санкций, русские олигархи научились неплохо обходить...Это показал даже последний слив FINCEN, а вот секторальные не так-то просто... они на самом деле очень болезненны для России...
Ps. Русские с этим НАВАЛЬНЭ могут как угодно дурачить Европу, разводить спектакли с отравлением (если б реально хотели угайдохать Леху, то сделали бы это уже давно в стиле Немцова)... Но провести американские спецслужбы им не удастся.... Думаю американцы все знают... Вот поэтому с Лехой встречается только Меркель, звонит Макрон, но никто с американской стороны....
SWIFT надо отключать и нефтяное эмбарго вводить. Вот это и есть настоящие санкции.
Леха дико палится этим заявлением....
До речі, є багато персональних санкцій саме проти оточення путіна, лідер «опозиціі» що, не в курсі???
Невозможно сотрудничать с врагами. Врагов нужно уничтожать. Желаю Навальному и Путину чтобы они уничтожили друг-друга.