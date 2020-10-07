Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который пережил отравление веществом из группы "Новичок" призвал Евросоюз ввести санкции не против всей России, а против чиновников, олигархов и ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а в выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против всей страны не работают", - отметил Навальный.

Также политик отреагировал на заявление экс-канцлера Германии, а ныне председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который назвал сообщение о покушении на оппозиционера "спекуляциями" и заявил об отсутствии "фактов" отравления.

"Это унизительно для немецкого народа. И особенно для лаборатории Бундесвера. Они что, сфальсифицировали результат своего исследования? [...] Шредер был канцлером самой могущественной страны Европы. А теперь - мальчик на побегушках у Путина, который защищает убийцу", - сказал политик.

Навальный считает, что Шредер получает в России не только официальную зарплату, но и "тайные платежи". "У меня нет документа, на котором черным по белому написано: вот, мистер Шредер, ваш портфель, набитый деньгами. Но у меня нет никаких сомнений, что Шредер получает тайные платежи", - подчеркнул политик.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.