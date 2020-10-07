РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 571 107

Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский

Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский

Украина и Великобритания подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве и Меморандум о развитии Военно-морского флота Украины на £1,25 млрд.

Об этом сказал Зеленский в комментарии по случаю начала визита в Великобританию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очень важный визит. Я считаю, что исторический визит. Прежде всего, ожидаем встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Будет предметная встреча, подпишем важное историческое соглашение о стратегическом партнерстве и торговле между нашими странами, которая дает возможность продолжить и расширить соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами после того, как Великобритания выйдет из ЕС", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что также будет подписан Меморандум о развитии Военно-морского флота Украины.

"Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму £1,25 млрд. Мы все верили, что снова появится Военно-морской флот в Украине. И мне кажется, что это такой важный сильный шаг", - отметил он.

Президент рассказал, что также планируется встреча с представителями британской королевской семьи.

"Один из приоритетных вопросов для нашей страны, в чем британцы действительно профессионалы, - это инфраструктура для психологической, прежде всего, реабилитации для наших воинов, наших ветеранов. Я думаю, что тут мы получим поддержку со стороны Великобритании", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания увеличит финансирование миссии ОБСЕ на Донбассе на 600 тыс. фунтов стерлингов

Как сообщалось, Зеленский уже начал визит в Великобританию.

Автор: 

Великобритания (5137) Зеленский Владимир (21968)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Главное Клоуну и его свите, в руки денег не давайте
показать весь комментарий
07.10.2020 14:14 Ответить
+12
Піарщик галімий.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:13 Ответить
+10
Наш милый попрошайка))))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В Украине только Осел Оманский еще не знает , что меморандум это бумажка которой жопу вытирают , по тому что это пустой договор о намерениях и не кого не к чему не обязывает.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:24 Ответить
А чи будуть ці кораблі, чи гроші просто розпилять.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:34 Ответить
А лучше всего вообще денег этому маланцу -зеленскому не давать!! Всё равно просрёт на дороги и кортежи для себя!!
показать весь комментарий
07.10.2020 18:45 Ответить
а в ето время в казластане:
Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4259
показать весь комментарий
07.10.2020 19:21 Ответить
та копейки 1.5 грн какието - должно быть 1000000000000000000000000 млрд евро тысячи эсминцев авианосцев...
показать весь комментарий
07.10.2020 21:56 Ответить
ой зрадулька, караульчик!
показать весь комментарий
08.10.2020 03:11 Ответить
С этими меркантильными сыкунами уже есть один меморандум. 1994 года.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 