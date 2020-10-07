Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский

Украина и Великобритания подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве и Меморандум о развитии Военно-морского флота Украины на £1,25 млрд.

Об этом сказал Зеленский в комментарии по случаю начала визита в Великобританию.

"Очень важный визит. Я считаю, что исторический визит. Прежде всего, ожидаем встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Будет предметная встреча, подпишем важное историческое соглашение о стратегическом партнерстве и торговле между нашими странами, которая дает возможность продолжить и расширить соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами после того, как Великобритания выйдет из ЕС", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что также будет подписан Меморандум о развитии Военно-морского флота Украины.

"Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму £1,25 млрд. Мы все верили, что снова появится Военно-морской флот в Украине. И мне кажется, что это такой важный сильный шаг", - отметил он.

Президент рассказал, что также планируется встреча с представителями британской королевской семьи.

"Один из приоритетных вопросов для нашей страны, в чем британцы действительно профессионалы, - это инфраструктура для психологической, прежде всего, реабилитации для наших воинов, наших ветеранов. Я думаю, что тут мы получим поддержку со стороны Великобритании", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Зеленский уже начал визит в Великобританию.