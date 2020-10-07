Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен пошаговый план для скорейшего обретения членства в Европейском Союзе.

Об этом он написал в колонке на "Европейской правде" по результатам 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"У нас с ЕС общее понимание: мы - часть одной большой европейской семьи. Я категорически всегда говорил, что украинцы ни на минуту не должны сомневаться в правильности своего выбора", - заявил он.

Президент отметил, что членство Украины в ЕС невозможно "уже завтра".

Однако, по словам главы Украинского государства, "мы точно хотим понимать - это четкий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план, чтобы это произошло как можно скорее".