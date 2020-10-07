РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости
3 330 95

Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский

Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен пошаговый план для скорейшего обретения членства в Европейском Союзе.

Об этом он написал в колонке на "Европейской правде" по результатам 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"У нас с ЕС общее понимание: мы - часть одной большой европейской семьи. Я категорически всегда говорил, что украинцы ни на минуту не должны сомневаться в правильности своего выбора", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев взял обязательства по деолигархизации: Опубликован полный текст совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС

Президент отметил, что членство Украины в ЕС невозможно "уже завтра".

Однако, по словам главы Украинского государства, "мы точно хотим понимать - это четкий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план, чтобы это произошло как можно скорее".

Автор: 

евроинтеграция (2129) Зеленский Владимир (21968) Евросоюз (17595)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3076
показать весь комментарий
07.10.2020 14:21 Ответить
+32
мы хорошо помним ,что ты звиздишь -ответишь за все
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7718
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
+22
С планом как раз у Зебила проблем нет,насчет пошаговом не уверен
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3076
показать весь комментарий
07.10.2020 14:21 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 14:22 Ответить
заткните кто-нибудь этого идиота.. вы главу САП выбрать не в состоянии чтоб не обосраться, а ТРЕБУЕТЕ четкий план вступления в ЕС!!
ой дурааак...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:55 Ответить
Проспал что ли? Хочешь на верхние строки? Вышенаписавшие товарищи могут второпях принять пост на свой счёт.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:06 Ответить
Всі ж голосували. І я...по пріколу.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:27 Ответить
Тому і життя в нас прикольне !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:39 Ответить
Мудростине приобрел, опыта нет, в патриотизме не замечен
показать весь комментарий
07.10.2020 14:41 Ответить
Это он перед выборами взахлеб привирает ...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:46 Ответить
С его шеей. И связывать надо будет покрепче.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:55 Ответить
"У нас с ЕС общее понимание: мы - часть одной большой европейской семьи. Я категорически всегда говорил, что украинцы ни на минуту не должны сомневаться в правильности своего выбора",Источник: https://censor.net/ru/n3223454

лять
показать весь комментарий
07.10.2020 14:21 Ответить
Шаг №1
Позвать Порошенка???
показать весь комментарий
07.10.2020 14:22 Ответить
Послать
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
Любиш ходити? Дивлюся у тебе це вже рефлекторне! 😁
показать весь комментарий
07.10.2020 15:00 Ответить
Пнх.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:35 Ответить
порох заявлял что если народ захочет, то в нато можно вступить за 2 года...
походу просто не хотел никто в 2014-2019.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:34 Ответить
мы хорошо помним ,что ты звиздишь -ответишь за все
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7718
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
С планом как раз у Зебила проблем нет,насчет пошаговом не уверен
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
Там не только с планом проблемм нет, а и с другими катализаторами создания паралельной реальности.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:34 Ответить
А вы видели хоть какойты план от зельоных?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
нужен пошаговый план для скорейшего обретения членстваИсточник: https://censor.net/ru/n3223454
"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад." (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 14:45 Ответить
Какие шаги - дорожка!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:43 Ответить
- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:24 Ответить
Мультик з мого дитинства...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:28 Ответить
навело вісказіваниями зелепукина про план )))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:34 Ответить
Ну,"геній" і все тут.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:24 Ответить
Первый шаг - зеленую шоблу выгоняют сцаными тряпками.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:25 Ответить
А зачем соеголовые на тряпки ссут?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:43 Ответить
Go away russian pig!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:23 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:26 Ответить
Мєлкочлєн щось там говорить...
З таким підбором кадрів, як у тебе, в Європу нас не приймуть.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:26 Ответить
Перенюхал, или недонюхал..
показать весь комментарий
07.10.2020 14:26 Ответить
слова одни, действия противоположные.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:28 Ответить
Шаг первый, выгнать пианиста с его шоблой ссаными тряпками из коридоров власти. Ну, второй шаг уже будет не так важен.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:26 Ответить
а если второй шаг будет делать мертвечук ...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:29 Ответить
А, если их не разделять и избавляться оптом?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:30 Ответить
Саме так, зажопинці набогато більша загроза Україні ,ніж зелена пліснява !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:37 Ответить
Я бы все-таки их не разделял.

Умеренный враг или упоротый враг - он все равно враг.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:38 Ответить
То так, але треба враховувати ступень загрози і міняти шило на мило не варте !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
Мудрий народ вже поміняв Баригу на Голобородька і отримав Бубочку зелену !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:44 Ответить
Как говорит мой отец "Суке рубят хвост один раз".
Если уж браться за врагов, то сразу за всех, а не делать меню из нескольких блюд.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:50 Ответить
Це мали зробити в 2014 р. , нажаль ейфорія затьмарила розум !!)))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
Тут такое дело... Прийдется брать за жопу своих соседей, кумовьев, а иногда даже и родственников.

Не думаю, что многие готовы идти до конца и не делать исключений.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:57 Ответить
Какая разница, зажопинці ви зелена пліснява? Одне й теж антидержавне кодло
показать весь комментарий
07.10.2020 16:19 Ответить
демократическим способом не получится
показать весь комментарий
07.10.2020 14:39 Ответить
В условиях войны вобще мало что получается демократичным путем.
Это только белые польта всегда хотят оставаться красивыми над ситуацией.

Скажем так, если нельзя явно, то делается это тайно.

В Великобритании в начале 40-х была достаточно большая пятая колонна, симпатизирующих нацистам. Ты что-то слышал про концлагеря, ночные аресты, массовые расстрелы в Великобритании в этот период?
Один пропал, второго убили при странных обстоятельствах, третьего забыли, четвертый, не смотря на то, что брат короля, уехал послом на какой занюханый остров и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:48 Ответить
один нюанс - в Великобритании пятая колонна в то время не была властью
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
Такой себе нюанс.
На момент, когда Черчилль стал премьером, большинство в парламенте и правительстве составляли колаборанты и сторонники мира с Германией.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:11 Ответить
но Зе далеко не Черчилль
показать весь комментарий
07.10.2020 15:38 Ответить
Вернемся к началу разговора...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:41 Ответить
Хунта !

других вариантов развития событий нет.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:03 Ответить
Если надо быстро, то да.

Если медленно, то еще мнооооого президентов сменится. И будут они, благодаря большинству, один нелепее другого.
Проще покинуть Украину в ближайшем будущем пока еще есть возможность. Потому что, чем дальше, тем даже такая перспектива начать жить по-человечески, становится призрачнее.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:07 Ответить
Ну если пока нет даже пошагового плана---а его по шагам ещё при оранжевых затевали----я наверно уже не дойду, та и не пойду---плана то нет. Как говорилось в народе:*Если в доме нету плану---то кури марихуану*!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:27 Ответить
Дойдешь, если сам в ЕС уедешь.
Вместе с Украиной при нынешних раскладах и внуки твои не дойдут.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:30 Ответить
Все верно - все старые совки должны повыздыхать!
А уже молодежь - в Европу.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:31 Ответить
Так согласен давно. И сто раз писал что только те кто родился в 1991 г и построят страну---для себя. Есть алтернативный взгляд на известную легенду про хождение 40 лет по пустыне. Только тогда царь иудейский вывел свой народ с пустыни, когда помер последний 40 летний и старше при вхождении в пустыню. А как только одному первому исполнилось 39лет 11 месяцев и 29дней из первых родившихся в пустыне уже---так и вывел Моисей свой народ. Совки тогдашние то передохли, а ума евреям и тогда хватало, и больше они ошибок по сей день не делают! То то!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:40 Ответить
Несколько поколений ватной молодежи тоже должны вымереть.
ЗЕ выбрали не только пенсы, а и взрощенные на совковых легендах и роисянских киношках безмозглые писюны.

Сейчас предпосылок у "молодежи" никаких.
Та молодежь, которая хотела в Европу, уже давно там или все делает для того, чтобы там оказаться.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
Підгрунтям "Русского мира" в Україні ,є наслідки богатовікової асиміляціі українців московитами !!Саме тому 42% русофілів в Україні !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:50 Ответить
Куда там то НАТО, с безвиза могут выганяют
показать весь комментарий
07.10.2020 14:27 Ответить
Один з таких необхідних кроків на шляху України в ЄС - повалення влади ЗЕ-бені та обрання нової парламентської коаліції на чолі з ЄС.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:28 Ответить
Утром деньги, вечером стулья.

Т.е. сначала выполни свои обязательства, а потом шото требуй.
А пока все наоборот. Все обязательства похерены, но шото за это хочет. А за это могут разве что по шее дать и напомнить, что "ЕС - не банкомат" и не ночлежка для шаромыжников.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:28 Ответить
Головне завдання українців , це позбутись зеленої плісняви !!!))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:29 Ответить
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад! (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 14:30 Ответить
Прямо Янык №2 - только Евроинтеграция!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:30 Ответить
Вырвал у меня из уст.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:36 Ответить
Ти ж нікчема будуєшь в Україні рашку. Який ЄС? Один тоже хотів, тепер в Ростові.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:30 Ответить
Чим більше ти куриш плану, тим менше в нас шансів в ЄС.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:31 Ответить
А це правда: "Президент Украины заявил, что Киев готов присоединиться к европейским санкциям против России, но при одном условии - обнародовании деталей этого дела немецкой стороной.." Тобто, європейські країни вводять санкції, а Зелеському треба доповідь від німецьких спеціалісті, бо він не довіряє всяким канцлерам і прем'єрам?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:32 Ответить
Перший крок - віддати Бєню американському правосуддю. Думаю на цьому крокування закінчено. )))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:35 Ответить
Если первым пунктом будет - дать зельцу коленом под зад, а вторым что Порох - президент, то план может и сработать.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:36 Ответить
пошаговый план очень ПРОСТ - перестаньте красть , мутить , манипулировать, обманывать и применять ДВОЙНЫЕ стандарты.....- но ведь этого то не хочется, как же тогда жить и гребсти бабло...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:36 Ответить
Шо-то вид у какаду не шибко оптимистичный. А ведь англичане еще ничего не сделали. Только вошли...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:40 Ответить
прикольно, кто то верит этому брехуну, не адеквату первой степени?
ну не воспринимаю зебарана президентом. как был клоуном, так и остался.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
Вова - начинай с судовой реформы.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:43 Ответить
Членство в ЕС и заглялывание в глаза Путену несовместимы
показать весь комментарий
07.10.2020 14:43 Ответить
Главзебил все никак не поймет, что с ним лично никто никакие планы составлять не будет...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:44 Ответить
Для Порошенко бьіло достаточно безвиза и Томоса , исключительно для окучивания своего лохтората. Но барьіга жестоко просчитался , к счастью для Украиньі. А Зеленский все правильно сказал , про пошаговьій план пути к членству в ЕС.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:44 Ответить
Порошенко таки получил и безвиз, и Томос.

ЗЕ пока что получил только пинок под зад и "ЕС - не банкомат", но зато усиленно сцыт в глаза зебилам.
Правда, для окучивания такого мудака, как ты, даже этого хватает.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
Герхард, лучше и не скажешь.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:57 Ответить
Да у клоуна скоро и безвиз заберут . Это было последнее предупреждение тупому наркоману
показать весь комментарий
07.10.2020 14:56 Ответить
Чёткий план - это . да!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:45 Ответить
План есть,но я боюсь,Зе он не понравиться...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:53 Ответить
Кому що, а зєлі нужен план!!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:56 Ответить
Так европейцы же сказали, что ни в ЕС ни в НАТО нас никогда не возьмут, чтобы расеюшку не раздражать. Какой может быть план если нам отказали ?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:02 Ответить
Серьезно, сказали??
Ссылочку можно?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:14 Ответить
четкий пошаговый план прописан давно и он един для всех ,кто хочет стать членом ЕС,но служивому кловану ,рашисты не разрешают выполнять то,что нужно выполнять согласно европейского плана,,,
показать весь комментарий
07.10.2020 15:09 Ответить
Та да - років так на двадцять-тридцять чотко розписать...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:11 Ответить
Крок перший- відрубати зеленському ноги, по самі вуха...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:20 Ответить
Наскільки я пам'ятаю то, маршрут в ЄС вже давно вказали- дави оліганрхів з корупціонерами і розвивай бізнес.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:52 Ответить
"Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский" - https://snayper.do.am/ Вдумливі розстріли і ввічливі арешти бидлоеліти - врятують Україну!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:57 Ответить
Зеленский трепло охметова
показать весь комментарий
07.10.2020 16:17 Ответить
План составить не трудно. Есть условия, при которых готовы принять, по задаче можно составить план.
Условия:
1) Победить коррупцию, до 1 взяточник на 100 чиновников.
2) ВВП на душу населения хотя бы на уровне Греции (20 400$). Украина сейчас 3 100$. А лучше на уровне Германии - 47 600$. Тогда примут через год.
3) Уровень наказания преступников 85%.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:42 Ответить
Шаг первый - вова. Шаг второй - чемодаг. Шаг третий - на все четыре стороны на расстояние равное 1- му световому году от центра Украины.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:00 Ответить
СудЯ по твоим дебильным заявлениям об "абсолютно твоём прокуроре" дорога нам в ЕС , под твоим клоунским предводительством , закрыта надёжно....
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Именно после таких заявлений зелёную гопоту ждут в ЕС...
показать весь комментарий
07.10.2020 22:28 Ответить
 
 