Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен пошаговый план для скорейшего обретения членства в Европейском Союзе.
Об этом он написал в колонке на "Европейской правде" по результатам 22-го саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"У нас с ЕС общее понимание: мы - часть одной большой европейской семьи. Я категорически всегда говорил, что украинцы ни на минуту не должны сомневаться в правильности своего выбора", - заявил он.
Президент отметил, что членство Украины в ЕС невозможно "уже завтра".
Однако, по словам главы Украинского государства, "мы точно хотим понимать - это четкий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план, чтобы это произошло как можно скорее".
З таким підбором кадрів, як у тебе, в Європу нас не приймуть.
Умеренный враг или упоротый враг - он все равно враг.
Если уж браться за врагов, то сразу за всех, а не делать меню из нескольких блюд.
Не думаю, что многие готовы идти до конца и не делать исключений.
Это только белые польта всегда хотят оставаться красивыми над ситуацией.
Скажем так, если нельзя явно, то делается это тайно.
В Великобритании в начале 40-х была достаточно большая пятая колонна, симпатизирующих нацистам. Ты что-то слышал про концлагеря, ночные аресты, массовые расстрелы в Великобритании в этот период?
Один пропал, второго убили при странных обстоятельствах, третьего забыли, четвертый, не смотря на то, что брат короля, уехал послом на какой занюханый остров и т.д. и т.п.
На момент, когда Черчилль стал премьером, большинство в парламенте и правительстве составляли колаборанты и сторонники мира с Германией.
других вариантов развития событий нет.
Если медленно, то еще мнооооого президентов сменится. И будут они, благодаря большинству, один нелепее другого.
Проще покинуть Украину в ближайшем будущем пока еще есть возможность. Потому что, чем дальше, тем даже такая перспектива начать жить по-человечески, становится призрачнее.
Вместе с Украиной при нынешних раскладах и внуки твои не дойдут.
А уже молодежь - в Европу.
ЗЕ выбрали не только пенсы, а и взрощенные на совковых легендах и роисянских киношках безмозглые писюны.
Сейчас предпосылок у "молодежи" никаких.
Та молодежь, которая хотела в Европу, уже давно там или все делает для того, чтобы там оказаться.
Т.е. сначала выполни свои обязательства, а потом шото требуй.
А пока все наоборот. Все обязательства похерены, но шото за это хочет. А за это могут разве что по шее дать и напомнить, что "ЕС - не банкомат" и не ночлежка для шаромыжников.
Ссылочку можно?
Условия:
1) Победить коррупцию, до 1 взяточник на 100 чиновников.
2) ВВП на душу населения хотя бы на уровне Греции (20 400$). Украина сейчас 3 100$. А лучше на уровне Германии - 47 600$. Тогда примут через год.
3) Уровень наказания преступников 85%.
