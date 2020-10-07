РУС
В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов

Правительство Зеленского внепланово полутайно собиралось на заседание для рассмотрения урегулирования деятельности игорного бизнеса в Украине. При этом очередное заседание, где должны рассматривать вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, отменено.

Об этом заявил на брифинге сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

Депутат подчеркнул, что на новый рекорд по заболеваемости COVID-19 власть Зеленского вообще не реагирует.

"Я хотел бы напомнить всем, что они закрыли всю страну на карантин, довели экономику до полного коллапса и запугали население, когда количество инфицированных было в 100 раз меньше, чем мы видим сегодня. И теперь, когда пандемия ежедневно бьет печальные рекорды, эта эпидемия перестала быть приоритетом для власти Зеленского вообще", - сказал Артур Герасимов.

"Например, сегодня правительство Зеленского отменило свое очередное заседание и не провело его. Для них эти рекорды ничего не значат", - сообщил депутат.

Представитель "Европейской Солидарности" добавил: "Оказывается приоритетом для них являются совсем другие вещи. Как оказалось, в понедельник правительство Зеленского провело полусекретное внеочередное заседание, посвященное игорному бизнесу".

По его словам, информации об этом заседании нет на официальном сайте правительства, а есть только в Телеграм-канале министра Кабинета Министров Немчинова.

"Это мне одному кажется. что у игорного бизнеса, у казино в высоких кабинетах государства Украина есть свой лоббист?" - подчеркнул он.

По его словам, парламент Украины под очень большим давлением несколько недель потратил, чтобы рассмотреть законопроект об игорном бизнесе и монобольшинство Зеленского его приняло, а после того этот закон был подписан президентом Зеленским.

"После того кто-то очень давит на правительство Зеленского для принятия решений по игорному бизнесу вместо того, чтобы каждый день рассматривать вопросы противодействия эпидемии коронавируса и вопросы национальной безопасности государства", - сказал Артур Герасимов.

"Становится понятным, что именно Зеленский превратил игорный бизнес и казино в главный приоритет для себя и своей команды. Вместо защиты Украины на фронте, вместо противодействия эпидемии коронавируса", - сказал депутат.

"Европейская Солидарность" жестко требует от власти определить приоритетом не игорный бизнес, а преодоление эпидемии", - подчеркнул сопредседатель фракции.

+23
Никто и не сомневался!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:37 Ответить
+14
дык на игорном бизнесе больше заработает
показать весь комментарий
07.10.2020 14:38 Ответить
+14
показать весь комментарий
07.10.2020 14:45 Ответить
Це саме той "ігорний бізнес". котрий був на кожному кроці станом на 2018 рік і якого офіційно не було?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:39 Ответить
Зе🔎, а кто был владельцем этого бизнеса? Не сабаков-черт случайно?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:45 Ответить
Електорат Зеленського у мене вже сміх викликає. В лайно пішли уже по самісіньку маківку, начеб-то тиша, і тут раптом ;буль!;.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:50 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 15:04 Ответить
дядя Баум тоже любит денег. И у него их много, но хочется еще.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:39 Ответить
Ес -агенты ФСБ
показать весь комментарий
07.10.2020 14:39 Ответить
Галаперидольчику?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:39 Ответить
давите зесрань !тем более сейчас паника наростает ,из за звиздеца в лечении ковида -нариду приходится на своей шкуре все прочувствовать
показать весь комментарий
07.10.2020 14:39 Ответить
Сьогодні довозив одні тітку- вона за Зеленського рік тому вбивати готова була- так кляне тепер Вовіка і плаче за Порошенком. З нею навіть рідний син не спілкується тепер.

Я їй аж поспівчував. Ну, і як голосувати пояснив.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:52 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 14:40 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 15:05 Ответить
гундосить: дякую, лохи, дуже вам дякую, гра зроблена, ставок більше немає, дякую....
показать весь комментарий
07.10.2020 14:41 Ответить
Да они, зелепузые, бюджетом играют, как в собственном казино.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:41 Ответить
И ещё ломбарды. В каждом городе на 10 метров три штуки. Ну а чё? Там продулся-туда пошел последние штаны в залог относить. Зато без барыг.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:41 Ответить
Скажи, что сможет тот, кто придёт после тебя. Уверен, что он оооочень расстроится.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:01 Ответить
Зеркало в студию на стадион!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:59 Ответить
хм.. та не, у Зепоца только один приоритет - кокс !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:45 Ответить
Тююю, так с ковидом разобрался пэтро.
Три коробки месяц по Украине возил, говорил, шо швлами все больницы завалил, даже те, которые закрыл
показать весь комментарий
07.10.2020 14:49 Ответить
Порошенко закрив твою лікарню?- Дуже цікаво. Бо закривати їх саме при Зеленському почали.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:53 Ответить
Його лікарня знаходиться в Глевахі !
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
Так правильно что тайно чуть собрались. Казна то пуста, спёрли всё за 30 лет. И Зе не сильно тут виноват. Все тырили---кто в карманами тырил, кто вагонами, кто пароходами, а кто баблом с бюджета кубометрами в офшоры! Лицензия на игровой бизнес самая дорогая. Может и пойдёт дело. Поляки 10 лет Бальцеровича с электриком слушали молча, что говорили им эти, то и делали. Это вам не комуняк с уголовниками выбирать, окорочка трескать водянисто-ледяные, та пиво гнусное за 2 дня свареное. Теперь в очко сыграем. Та не то что в карты---очко---а другое место!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:50 Ответить
все украинцы знают ,что зеле оставили полную казну,что подтверждено официально- иди мимо ,свинособака
показать весь комментарий
07.10.2020 14:53 Ответить
Что же ты Валерия так себя ведёшь---это же форум. Псиной я никого не обзывал, шлюхой привокзальной то же, вафлисткой-ананисткой тем более, даже шалашовкой подзаборной не позволил себе. Сколько денег в казне оставляй---стырят всегда, Порох то тоже не пустую принял как бы. Есть старинное правило----правило рыбака называется. Никогда не давай людям рыбу---а только удочку! Я то под пивом гнусным и курятиной тухлой имел в виду то рыбу что нам кидали в пасть дешёвую, а мы и хавали. Ну вот и пришло, а может и вышло.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
Не-не-не. Это очень важное для страны дело.
Все, кому нема чем заплатить за коммуналку, смогут сходить в казино и выиграть денег )))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:53 Ответить
У Зе-Сцыкуна в приоритете кокс, а вот сабакян под шумок эту тему живо продвигает.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:55 Ответить
...... сказал карманный Тузик того, кто уничтожил украинскую СЭС.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:00 Ответить
Ти працював в СЕС?- Бо нічим крім рекету СЕС не займалася.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:03 Ответить
И....? Если "рекет" (коррупция) у нас ВЕЗДЕ, то нужно упразднить ВСЕ государственные институты? НЕ РЕФОРМИРОВАТЬ, а УПРАЗДНИТЬ? Серьёзно???
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
А що корисного робила СЕС, окрім рекету?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:13 Ответить
Почитай функции СЭС. Наверняка что-то из них робыла. Помимо "рекета". Так вот "рекет" нужно было "упразднить" и оставить функции, предполагающие эффективную работу во время эпидемий и работу по предотвращению таковых. И организовать такую работу. Так понятнее?
По твоей логике, если през 5 лет воровал и мародёрил, то нужно ликвидировать президентство, как институт, а не "уволить" мародёра.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:20 Ответить
Так всього рік ще мародьоріт.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:22 Ответить
О, нет..... Як би ж то рік! Пошёл бы на второй срок! 5 (!!!) лет!!! ПЯТЬ бесконечно долгих, беспросветных лет!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:29 Ответить
Та судячи по твоїм виразам тебе уже 20 років мародьорят. Чи скільки всього ***** править?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:37 Ответить
А я и не отрицаю, что 20 лет "мародьорят". Но мародёрить после майдановской крови и "на фоне" 14 тысяч жертв войны- это ДНО ДОННОЕ. Продолжать делать то, за искоренение чего пролились реки украинской крови..... А сейчас мимикрировать под "патриёта", дабы сохранить украденное и избежать справедливого наказания....
показать весь комментарий
07.10.2020 15:44 Ответить
Што у тєбя смарадьорілі?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:45 Ответить
Не только у меня. У народа. У страны. Всё, до чего смогли/успели дотянуться короткие, жирные пальчики-копытца.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:52 Ответить
Ну то іди в ГБР. Тобі Зеленський навіть медалю дасть.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:52 Ответить
Там хватает "ходунов". Правда, почему-то не по тем статьям. С подачи Портного по сговору Пеци с Мертвечуком, шьют ему политический бред, вместо КОРРУПЦИИ/незаконного обогащения. Чтобы на весь мир трубить о "политических преследованиях", затирая реальные темы с воровством... И что мне твой Зелёный с его медалями? Он что, для меня идеал? Захотел бы- давно посадил бы по РЕАЛЬНЫМ, а не выдуманным мертвечуком статьям.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:58 Ответить
Ну і на яку сумму збагатився Порошенко? Що там тобі Шарій нашептав?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
Шария не смотрю априори. Суммы с девятью нолями. Это при том, что истинных масштабов мы не узнаем никогда...
показать весь комментарий
07.10.2020 16:04 Ответить
Маєш докази, чи так, ріденьким дристонув?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:08 Ответить
А ще з Усамою Бен Ладеном і Чикатіллом.😄
показать весь комментарий
07.10.2020 15:20 Ответить
Не исключено. Для "нордического" рыга нет ничего невозможного.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:34 Ответить
лузер на трибуну вылез.
показать весь комментарий
08.10.2020 02:41 Ответить
 
 