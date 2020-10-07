В приоритете у Зеленского не коронавирус, а игорный бизнес, - нардеп "ЕС" Герасимов

Правительство Зеленского внепланово полутайно собиралось на заседание для рассмотрения урегулирования деятельности игорного бизнеса в Украине. При этом очередное заседание, где должны рассматривать вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, отменено.

Об этом заявил на брифинге сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

Депутат подчеркнул, что на новый рекорд по заболеваемости COVID-19 власть Зеленского вообще не реагирует.

"Я хотел бы напомнить всем, что они закрыли всю страну на карантин, довели экономику до полного коллапса и запугали население, когда количество инфицированных было в 100 раз меньше, чем мы видим сегодня. И теперь, когда пандемия ежедневно бьет печальные рекорды, эта эпидемия перестала быть приоритетом для власти Зеленского вообще", - сказал Артур Герасимов.

"Например, сегодня правительство Зеленского отменило свое очередное заседание и не провело его. Для них эти рекорды ничего не значат", - сообщил депутат.

Представитель "Европейской Солидарности" добавил: "Оказывается приоритетом для них являются совсем другие вещи. Как оказалось, в понедельник правительство Зеленского провело полусекретное внеочередное заседание, посвященное игорному бизнесу".

По его словам, информации об этом заседании нет на официальном сайте правительства, а есть только в Телеграм-канале министра Кабинета Министров Немчинова.

"Это мне одному кажется. что у игорного бизнеса, у казино в высоких кабинетах государства Украина есть свой лоббист?" - подчеркнул он.

По его словам, парламент Украины под очень большим давлением несколько недель потратил, чтобы рассмотреть законопроект об игорном бизнесе и монобольшинство Зеленского его приняло, а после того этот закон был подписан президентом Зеленским.

"После того кто-то очень давит на правительство Зеленского для принятия решений по игорному бизнесу вместо того, чтобы каждый день рассматривать вопросы противодействия эпидемии коронавируса и вопросы национальной безопасности государства", - сказал Артур Герасимов.

"Становится понятным, что именно Зеленский превратил игорный бизнес и казино в главный приоритет для себя и своей команды. Вместо защиты Украины на фронте, вместо противодействия эпидемии коронавируса", - сказал депутат.

"Европейская Солидарность" жестко требует от власти определить приоритетом не игорный бизнес, а преодоление эпидемии", - подчеркнул сопредседатель фракции.