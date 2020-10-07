На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки, - Госпогранслужба. ФОТО

На украинском-польской границе задержали турка, сирийца и армянку, которые, пытались сбежать от правоохранителей через реку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера поздно вечером патруль отдела "Амбуков" Луцкого отряда услышал на берегу Западного Буга подозрительный шум. Выяснилось, что неизвестные насосом качали плавательные круги. При попытке задержать незваных гостей, те бросились в реку. На берегу они оставили рюкзаки с личными вещами - мобильные телефоны, 1400 $, а также насос и два надувных круга, с помощью которых планировали добраться соседнего берега", - сказано в сообщении.

Сотрудники Госпогранслужбы немедленно организовали взаимодействие с польскими коллегами, которые задержали двух мужчин и женщину в мокрой одежде. Один из мужчин оказался гражданином Турции, другой - Сирии, а женщина - армянкой.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и круг лиц, которые, возможно, причастны к незаконной переправке лиц через границу.

"Вопрос о передаче задержанных в Украине по соглашению о реадмиссии, будет решаться во время погранично-представительской встречи", - добавили в ведомстве.



Фото: сайт Госпогранслужбы