На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки, - Госпогранслужба. ФОТО

На украинском-польской границе задержали турка, сирийца и армянку, которые, пытались сбежать от правоохранителей через реку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера поздно вечером патруль отдела "Амбуков" Луцкого отряда услышал на берегу Западного Буга подозрительный шум. Выяснилось, что неизвестные насосом качали плавательные круги. При попытке задержать незваных гостей, те бросились в реку. На берегу они оставили рюкзаки с личными вещами - мобильные телефоны, 1400 $, а также насос и два надувных круга, с помощью которых планировали добраться соседнего берега", - сказано в сообщении.

Сотрудники Госпогранслужбы немедленно организовали взаимодействие с польскими коллегами, которые задержали двух мужчин и женщину в мокрой одежде. Один из мужчин оказался гражданином Турции, другой - Сирии, а женщина - армянкой.

На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки, - Госпогранслужба 01

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и круг лиц, которые, возможно, причастны к незаконной переправке лиц через границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине. ФОТОрепортаж

"Вопрос о передаче задержанных в Украине по соглашению о реадмиссии, будет решаться во время погранично-представительской встречи", - добавили в ведомстве.

На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки, - Госпогранслужба 02
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6856) нелегалы (454) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Волынская область (1040)
+22
На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки. Проишествие снимали молдаванин, румын и венгр, видео выложил в сеть македонец...
07.10.2020 14:51 Ответить
+17
Плывут не надувном круге по реке сириец, турок и армянка через через украино-польскую границу... начало прямо в анекдоте. 😂
07.10.2020 14:51 Ответить
+16
вау... международный заплыв почти )))
07.10.2020 14:47 Ответить
вау... международный заплыв почти )))
07.10.2020 14:47 Ответить
турок ,армянка и сириец... странная троица
показать весь комментарий
07.10.2020 14:47 Ответить
На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки. Проишествие снимали молдаванин, румын и венгр, видео выложил в сеть македонец...
07.10.2020 14:51 Ответить
07.10.2020 14:59 Ответить
07.10.2020 15:04 Ответить
А че странная? Трое чурок...
07.10.2020 17:10 Ответить
Они окольными путями стремились попасть в Карабах, чтобы защищать там интересы России.
07.10.2020 14:47 Ответить
Заголовок - супер!
07.10.2020 14:47 Ответить
Ого. Цілий інтернаціонал. Що турок робив в компанії двох майже кацапів?
07.10.2020 14:48 Ответить
Обоих в зад, не?
07.10.2020 14:49 Ответить
Знімав відео 18+. ))))
07.10.2020 14:49 Ответить
з сирійським паспортом могли буть такі ж турки.на півночі Сирії живуть..
07.10.2020 14:50 Ответить
По поводу турка тоже не понял - он вполне мог попасть в ЕС легально, без этого экстрима. Может армянку догонял
07.10.2020 14:57 Ответить
Начало как в анекдоте ))))))
07.10.2020 14:50 Ответить
Плывут не надувном круге по реке сириец, турок и армянка через через украино-польскую границу... начало прямо в анекдоте. 😂
07.10.2020 14:51 Ответить
"Дружба народов"=)
07.10.2020 14:56 Ответить
Скоріше дрючба їх об'єднала )
07.10.2020 15:27 Ответить
Как надо сильно хотеть в Польшу, что даже бросили нафик свои смартфоны и 1400 долларов.🙄
07.10.2020 14:58 Ответить
1400 долларов - это по 450 на одного, на такие деньги даже в Польше месяцок протянуть непросто.
У них, естественно, денег было намного больше, но они потерялись во время бегства.
В реку наверное упали.
А 1400 долларов - это то, что доблестные наши погранцы рискуя жизнью смогли спасти.
07.10.2020 16:28 Ответить
Это анекдот такой???
07.10.2020 14:58 Ответить
Игиловское ДРГ
07.10.2020 14:59 Ответить
Охренеть, какая странная троица)) особенно турок, армянка и сириец)
07.10.2020 15:01 Ответить
Просто вони всі були не в курсі, що в України закінчилася епоха бідності!
07.10.2020 15:02 Ответить
А зачем армянке в Польшу ? Вон у нас в Украине Авакян так хорошо устроился, не хочет даже в Италию ехать.
07.10.2020 15:07 Ответить
звучит как анекдот
07.10.2020 15:08 Ответить
Хммм...надо же, как сгруппировались. Как будто и конфликтов нет. Братские народы. А ведь могут, когда захотят.
07.10.2020 15:08 Ответить
Обещали ей ПМЖ, но сначала МЖМ.

Плыли на круге по кругу, тесно прижавшись телами друг к другу,
Сириец, армянка и турок.
07.10.2020 15:10 Ответить
А поляк на границе снимал...
07.10.2020 16:33 Ответить
Вот только такой интернационализи и возможен.

В этой славной компании не хватает еще еврея, негра, китайца и неонациста.
07.10.2020 15:14 Ответить
Турок может курд по национальности, да и сириец тоже может курд. В принципе не раз видел в Украине даже азербайджанцев и армян прекрасно проводящих время вместе за играми, бизнесом.
07.10.2020 15:14 Ответить
"Один из мужчин оказался гражданином Турции, другой - Сирии, а женщина - армянкой"
Гендерна нерівність. Просто армянка.
07.10.2020 15:14 Ответить
у армянки даже гражданства с собой не оказалось
07.10.2020 16:10 Ответить
жаль, что у них не получилось
07.10.2020 15:16 Ответить
- Поїхали на Мальдиви...
- Звичайно же, коханий, поїхали!
- Не перебивай! Поїхали на Мальдиви американець, росіянин та єврей...
07.10.2020 15:22 Ответить
А в Ізраїлі була демонстрація з азербайджанськими флагами.
07.10.2020 15:57 Ответить
Это группа евреев выехавших из Баку.
07.10.2020 16:07 Ответить
я б бабки себе взял-лошье....вай..
прям анекдот-сидят в окопе два еврея ...чапаев и крокодил гена
07.10.2020 21:58 Ответить
 
 