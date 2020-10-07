Иностранные специалисты могут помочь восстановить пострадавшие от пожаров леса Луганщины, - ОГА

На Луганщине, где за последние недели от пожаров пострадали около 21 тыс. га территории, планируют как можно быстрее взяться за восстановление лесов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформ" заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки (посла пока нет, представитель посольства), и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно - техникой и, возможно - саженцами деревьев. Ведь что США, что Канада - они так же страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса", - отметил глава ОГА.

Вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать и в экологическом комитете Верховной Рады. Комитет официально будет обращаться в Институт лесного хозяйства.

"Я не специалист, а тут как раз специалистам надо заниматься этим вопросом - возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня", - подчеркнул Гайдай.

Читайте: Глава Луганской ОГА Гайдай выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО: Мы от этого получим сплошную выгоду