РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9194 посетителя онлайн
Новости Пожары в Украине
1 276 17

Иностранные специалисты могут помочь восстановить пострадавшие от пожаров леса Луганщины, - ОГА

Иностранные специалисты могут помочь восстановить пострадавшие от пожаров леса Луганщины, - ОГА

На Луганщине, где за последние недели от пожаров пострадали около 21 тыс. га территории, планируют как можно быстрее взяться за восстановление лесов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформ" заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Меня приглашали лично к себе послы Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов Америки (посла пока нет, представитель посольства), и я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопросы помощи именно специалистами, возможно - техникой и, возможно - саженцами деревьев. Ведь что США, что Канада - они так же страдают ежегодно от лесных пожаров и знают, как восстанавливать леса", - отметил глава ОГА.

Вопрос восстановления лесов на Луганщине будут рассматривать и в экологическом комитете Верховной Рады. Комитет официально будет обращаться в Институт лесного хозяйства. 

"Я не специалист, а тут как раз специалистам надо заниматься этим вопросом - возможно, надо не сосной засаживать, а лиственными деревьями. Если они для нас разработают проект, мы уже шаг за шагом будем восстанавливать наши леса. Потому что если не будет леса, у нас будет пустыня", - подчеркнул Гайдай.

Читайте: Глава Луганской ОГА Гайдай выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО: Мы от этого получим сплошную выгоду

Автор: 

лес (636) пожар (6038) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
То бишь у нас посадить саженец некому?? Только иностранцы нас спасут да??
показать весь комментарий
07.10.2020 14:46 Ответить
+6
Это просто пипец .

Меня поражают масштаб деградации украинского общества .

Даже некому осенью взять жёлудь положить его в землю что бы весной родился дуб ?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
+6
большое озеленение идет на смену большой стройке
показать весь комментарий
07.10.2020 15:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То бишь у нас посадить саженец некому?? Только иностранцы нас спасут да??
показать весь комментарий
07.10.2020 14:46 Ответить
большое озеленение идет на смену большой стройке
показать весь комментарий
07.10.2020 15:31 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
07.10.2020 15:35 Ответить
Это просто пипец .

Меня поражают масштаб деградации украинского общества .

Даже некому осенью взять жёлудь положить его в землю что бы весной родился дуб ?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
ну ты и дуб родлися
показать весь комментарий
07.10.2020 16:50 Ответить
что за идиот. Лиственные леса на песке не растут!! ты блин где глава области!? на Черниговщине?!!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
Акація чудово росте.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
так у нас вміють лише деребанити бюджет, зараз модно це робити у привязці і з "допомогою зарубіжних спеціалістів"
мода...., вона така.
все інше не міняється ось уже 25 років.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
Надо специалистов завезти пока там стрелять не перестали ? Я бы туда вообще никого 20 лет не завозил. Пусть и живут в этой пустыне.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:57 Ответить
Поддерживаю
показать весь комментарий
07.10.2020 15:34 Ответить
думаю и саженцы есть и специалисты... только про мины и "серую зону" забывать рановато...
а "интуристам" за предложение помощи - отдельное большое спасибо...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:41 Ответить
Запросили поділитися досвідом і пояснили що, саджанці саджають зеленим до верху.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:59 Ответить
еще один способ настричь бабла с бюджета, овцы схавают.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
еще один способ настричь бабла с бюджета, овцы схавают.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:02 Ответить
А смысл?? Распилить бюджетное бабло??
показать весь комментарий
07.10.2020 16:21 Ответить
А що там питати? Купуємо у хорватів такий собі тракторець і обробляємо ділянку перед висадкою садженців. А потім в переорану землю саджаємо розсаду і обов'язково зеленим до верху. Головне не перелутати.
Іноземні фахівці можуть допомогти відновити постраждалі від пожеж ліси Луганщини, - ОДА - Цензор.НЕТ 485
показать весь комментарий
07.10.2020 16:24 Ответить
Заодно и целостность Страны помогите восстановить.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:46 Ответить
 
 