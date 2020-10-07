РУС
Армения пытается втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе страны ОДКБ и Европы, - Алиев

Фото: АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения хочет втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Европы. По его мнению, этот конфликт не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в интервью российскому каналу.

По его словам, конфликт не должны выходить за пределы обеих стран.

"На самом деле, конфликт даже не выходит на территорию Армении, поскольку несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим и на армянскую территорию не переходим. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, пытается втянуть европейские страны и пытается интернационализировать конфликт", - заявил Алиев.

Отметим, в ОДКБ входят Российская Федерация, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин. ВИДЕО

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по иностранных делам Жозеп Боррель заявил, что ультиматум Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха вряд ли удастся выполнить. Баку требует вывести армянские войска из региона для прекращения огня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что перемирие возможно, если Турция прекратит участвовать в конфликте на стороне Азербайджана.

Азербайджан (817) Алиев Ильхам (172) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
+12
А когда это кацапы и армяне пытались честно разрулить ситуацию?

Думаю, что Алиеву надо просто игнорировать вскукареки Армении.
Никто ничего Азербайджану не сделает за восстановление своей территориальной целостности и конституционное право защищать ее.

Не продаст оружие Канада - продаст Турция и Израиль.
Не продаст Израиль - продаст какая-нить шведская фирма-посредник.
Не продаст шведская фирма-посредник - найдутся чешские, польские, болгарские, украинские, грузинские.

Деньги есть, поддержка есть и будет.
07.10.2020 15:04 Ответить
+12
Азербайджанська армія методично перемелює вірменські сили як на передовій , так і в тилу. Азербайджанська армія звільняє власну територію, котра майже тридцять років була окупована Вірменією. Жоден снаряд, міна чи ракета азербайджанської армії не влучила по території Вірменії. Сотні снарядів, мін та ракет вірменської армії розриваються на азербайджанській території. Вірменія , відчуваючи неминучу поразку в цій війні, влаштовує масові збройні й інформаційні провокації , марно сподіваючись уникнути розгрому.
07.10.2020 15:11 Ответить
+3
У )(уйла мабуть вчився !!))
07.10.2020 15:24 Ответить
Ну не выведут, тогда их вынесут.
07.10.2020 15:01 Ответить
А когда это кацапы и армяне пытались честно разрулить ситуацию?

07.10.2020 15:04 Ответить
Никто ничего Азербайджану не сделает за восстановление своей территориальной целостности и конституционное право защищать ее.

Не продаст оружие Канада - продаст Турция и Израиль.
Не продаст Израиль - продаст какая-нить шведская фирма-посредник.
Не продаст шведская фирма-посредник - найдутся чешские, польские, болгарские, украинские, грузинские.

Деньги есть, поддержка есть и будет.
07.10.2020 15:04 Ответить
Своей это какой, отданной в 20х годах совком Азербайджану. Исконно принадлежала Армении. Это как Крым и тататры
07.10.2020 16:39 Ответить
Азербайджанська армія методично перемелює вірменські сили як на передовій , так і в тилу. Азербайджанська армія звільняє власну територію, котра майже тридцять років була окупована Вірменією. Жоден снаряд, міна чи ракета азербайджанської армії не влучила по території Вірменії. Сотні снарядів, мін та ракет вірменської армії розриваються на азербайджанській території. Вірменія , відчуваючи неминучу поразку в цій війні, влаштовує масові збройні й інформаційні провокації , марно сподіваючись уникнути розгрому.
07.10.2020 15:11 Ответить
По Ірану вже влучили !!))
07.10.2020 15:25 Ответить
давай смотреть фактам в очи.перемелюэ як раз вирмени азеров.
07.10.2020 16:34 Ответить
армяне глумятся над убитыми азербайджанскими солдатами

https://www.youtube.com/watch?v=JH7Q4zUYymA&feature=emb_title
07.10.2020 15:18 Ответить
за такое просто жизненно необходимо применить казнь)))
08.10.2020 00:24 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B?src=hashtag_click Азербайджанцы начали использовать в боях трофейные танки, захваченные у https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD?src=hashtag_click армян

https://twitter.com/newkc14/status/1313504889692184580
07.10.2020 15:19 Ответить
Вагаршак Арутюнян, экс-министр обороны https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click Армении , а ныне помощник Пашиняна откровенно признал, что они специально обстреливают ракетами мирных жителей. «Мы наносим удары по населенным пунктам, чтобы вызвать панику», - сказал он в интервью «Россия 1».

https://twitter.com/newkc14/status/1313516456353685505
07.10.2020 15:20 Ответить
У )(уйла мабуть вчився !!))
07.10.2020 15:24 Ответить
Армения не готова договариваться. Вчера Пашинян сказал, что Карабах - это Армения, и этим все сказал.
07.10.2020 15:41 Ответить
После просмотра фильма "ОККУПАЦИЯ - Азербайжан" 5 канала всё ясно.
07.10.2020 16:12 Ответить
Этот цикл док.фильмов(вкл. про Азербайджан) снял грузинский русскоязычный телеканал, вещавший в 2010-2012 годах.
07.10.2020 17:03 Ответить
армяне кстати не обращались в одкб.то факт.Алиев терпит неудачи на фронте.это тоже факт.мазутный султан никак не может смириться что за 10 дней боев потеряв более 3000 солдат ни *** не добился.это тоже факт.
07.10.2020 16:33 Ответить
Дело в том, что со временем я подзабыл то, что узнал в конце 80-х и в 90-е о распаде СССР. Больше интересовала история Украины. А фильм освежил в памяти события, да и некоторые подробности узнал.
07.10.2020 17:26 Ответить
 
 