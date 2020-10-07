РУС
Для абитуриентов с оккупированных Донбасса и Крыма продлили срок для вступления в вузы

Министерство образования Украины продлило до 23 октября вступительную кампанию для абитуриентов с временно оккупированных Донбасса и из Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

"Вступление детей с временно оккупированных территорий происходит в два этапа: до 20 августа 2020 года, второй этап - продлен до 23 октября. Мы, учитывая все обстоятельства, которые складываются на пунктах пропуска, пандемии, продлеваем сроки вступления таких детей в учреждения высшего образования Украины", - сказал Витренко.

Он напомнил, что в 2020 году центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", через которые поступающие временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы, были открыты во всех университетах Украины. В частности, это 166 университетов подчинения Министерства образования и науки, 12 университетов Министерства здравоохранения, 14 - Министерства культуры и информационной политики и 3 вузы из структуры МВД.

По словам заместителя министра, для детей с временно оккупированных территорий по квоте 2 было выделено более 12 тыс. мест госзаказа.

