В проект Госбюджета-2021 внесли уже более 5 тыс. поправок, - "слуга народа" Кравчук

В проект Государственного бюджета на 2021 года народные депутаты внесли более пять тысяч поправок, Бюджетный комитет будет рассматривать их на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я знаю, что на следующей неделе Бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту Государственного бюджета на 2021. - Ред.). Поданы около пяти тысяч поправок в бюджет. Это довольно сложная работа, но Бюджетный комитет будет работать, если нужно, в режиме видеоконференции, онлайн, это доступно", - рассказала нардеп.

Кравчук также выразила убеждение, что народные депутаты смогут собраться 20 октября на заседание парламента для рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

"Сейчас как раз максимально тот период, чтобы уменьшить социальные контакты и чтобы выздоровели народные депутаты, которые сейчас болеют. Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата целом в Верховной Раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег. Поэтому действительно, для этого нужно время. Хорошо, что сейчас идет работа в комитетах", - отметила Кравчук.

Напомним, ранее в Верховной Раде представили проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Читайте: До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков