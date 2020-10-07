ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из Мариуполя: воровали деньги с карточки погибшего и вымогали 200 тыс. с приезжего

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Центрального Отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области в совершении ряда преступлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 оперуполномоченные отдела криминальной полиции, находясь на месте происшествия, где было обнаружено тело мертвого мужчины, завладели его банковской карточкой и сим-картой с абонентским номером. В дальнейшем правоохранители начали пользоваться банковской картой умершего.

Кроме этого, в январе 2020 года эти же оперуполномоченные с целью повышения показателей своей работы в городе Мариуполе безосновательно задержали приезжего мужчину и заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город якобы с целью сбыта наркотических средств путем так называемых "закладок". Создав искусственные доказательства совершения преступления, оперуполномоченные вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину.

В дальнейшем, правоохранители потребовали у задержанного 200 000 гривен за непривлечение его к уголовной ответственности, а также освобождение из-под стражи. В итоге жена задержанного отдала полицейским около 50 000 гривен, которые они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры.

Таким образом, полицейские подозреваются по целому ряду статей ККУ.

В случае доказательства вины подозреваемым правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.