РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости
2 166 9

ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из Мариуполя: воровали деньги с карточки погибшего и вымогали 200 тыс. с приезжего

ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из Мариуполя: воровали деньги с карточки погибшего и вымогали 200 тыс. с приезжего

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Центрального Отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области в совершении ряда преступлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 оперуполномоченные отдела криминальной полиции, находясь на месте происшествия, где было обнаружено тело мертвого мужчины, завладели его банковской карточкой и сим-картой с абонентским номером. В дальнейшем правоохранители начали пользоваться банковской картой умершего.

Кроме этого, в январе 2020 года эти же оперуполномоченные с целью повышения показателей своей работы в городе Мариуполе безосновательно задержали приезжего мужчину и заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город якобы с целью сбыта наркотических средств путем так называемых "закладок". Создав искусственные доказательства совершения преступления, оперуполномоченные вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину.

В дальнейшем, правоохранители потребовали у задержанного 200 000 гривен за непривлечение его к уголовной ответственности, а также освобождение из-под стражи. В итоге жена задержанного отдала полицейским около 50 000 гривен, которые они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры.

Смотрите также: Полиция Донетчины сообщила о подозрении женщине, которая "на почве ревности" хотела подорвать экс-пленницу "ДНР" Бучок. ФОТО

Таким образом, полицейские подозреваются по целому ряду статей ККУ.

В случае доказательства вины подозреваемым правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

вымогательство (428) Мариуполь (5747) Нацполиция (16768) ГБР (3211)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция в Украине это ОПГ а не правоохранители.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:36 Ответить
А в чем собственно новость?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:43 Ответить
Действительно..а машины и квартиры они за какие средства будут покупать..за ЗП?Они же не лохи какие то )))Посмотрите на каких тачках все эти оперуполномоченные и следаки ездят.....от и наживают все непосильным трудом
показать весь комментарий
07.10.2020 17:18 Ответить
ТАК ТАКИМ В МАРИКЕ ВСЕГДА ЗАНИМАЛИСЬ, ВСЯКИЕ оперы суховы, СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАтуры шмойлов ит. д.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:47 Ответить
Это же мародерство в прямом смысле.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:56 Ответить
Для початку закрийте Менську колонію №91 для дерслужбовців та правоохоронців і відправляйте корумповане лайно - звичайних кримінальників - на загальну зону. Потім варто ввести обтяжуючий коефіціент для всіх державних службовців, які мають бути взірцем законослухняності! Іншими словами покарання держслужбовцям має бути значно суворішим бо це зрадники держави які ********* державні інститути.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:09 Ответить
Банда занималась темными делами...
показать весь комментарий
07.10.2020 16:55 Ответить
 
 